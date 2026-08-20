В честь 60-летия Чебурашки пройдет ряд праздничных мероприятий

Первые поздравления появились уже в четверг, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. При поддержке столичного Департамента транспорта символика Чебурашки размещена на объектах городской транспортной инфраструктуры. В детских поликлиниках Москвы покажут новые серии мультсериала о герое, а юным пациентам вручат подарки в рамках проекта «Коробка храбрости».

Юбилейная программа охватит и выставочные площадки. С 20 августа по 30 сентября в рамках выставки «Super Toys. Летний сезон» будет работать экспозиция, посвященная Чебурашке. Посетители увидят редкие коллекционные фигурки и арт-объекты из частных собраний, многие из которых ранее не выставлялись публично.

В рамках фестиваля «Лето в Москве» 20 августа на Тверской площади пройдет открытый показ серий мультсериала. Не останется в стороне и «Союзмультпарк». Там в день рождения персонажа гостей ждут игры, викторины, фотосессии с ростовой куклой и мастер-классы по изготовлению игрушек из фетра, открыток и пластилиновых фигурок.

Собственную юбилейную программу подготовит телеканал «Солнце». Образ Чебурашки появится в брендинге канала, на его сайте и в социальных сетях. Зрителям предложат узнать необычные факты о персонаже и принять участие в тематических викторинах. Также запланирована серия стримов с актерами озвучки – Владимиром Паляницей, подарившим голос Гене, и Валерией Шевченко, озвучивающей Галю. Премьера новых серий мультсериала состоится 29 августа.

Автор и ведущая подкаста «Культурный код», эксперт платформы Дарья Егорова считает, что секрет популярности героя заключается в его способности быть понятным людям разных возрастов. «Чебурашка – это универсальный язык. Он понятен ребенку, который только начинает познавать мир, и взрослому человеку, который ищет в этом мире свое место», – сказала она.

Аниматор и мультипликатор Владимир Лепетюхин обратил внимание на визуальные особенности персонажа. По его словам, большие глаза и уши Чебурашки создают эмоциональную связь со зрителем и вызывают желание заботиться о герое. При этом за внешней трогательностью стоит образ верного друга, готового прийти на помощь.

Мотивационный спикер и параатлет Дмитрий Чешев связал популярность Чебурашки с его способностью вдохновлять людей на преодоление трудностей. «Для меня Чебурашка – это проявление силы духа», – отметил он, подчеркнув, что история героя показывает возможность найти друзей и свое место, даже оказавшись в незнакомой ситуации.

История героя началась в 1966 году, когда Эдуард Успенский выпустил повесть «Крокодил Гена и его друзья». В 2004 году Чебурашка стал талисманом Олимпийской сборной России, а в 2024 году – талисманом Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории «Сириус» при участии представителей 190 стран.

В 2026 году герой вновь появится на крупнейшем молодежном событии. Чебурашка будет встречать участников и гостей фестиваля в Центре аккредитации и у входа в Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО». Для участников мероприятия изготовят более 10 тыс. игрушек с изображением персонажа.

Организаторы также подготовили несколько специальных проектов. В Екатеринбурге планируется размещение изображений Чебурашки с символикой фестиваля на наружных рекламных конструкциях. Кроме того, совместно с «Мосфильмом» создадут короткий анимационный ролик, рассказывающий об изменениях внешнего облика героя за шесть десятилетий. Еще одним проектом станет международный челлендж: иностранные участники фестиваля с апельсинами в руках расскажут о себе на фоне узнаваемых пейзажей своих стран.

Сегодня Чебурашка продолжает развиваться в новых форматах. С 2025 года «Союзмультфильм» выпускает мультсериал о герое, а с 2023 года развивается полнометражная кинофраншиза. Первая часть фильма стала самым кассовым фильмом в истории российского проката: ее сборы превысили семь млрд рублей, а число зрителей достигло 14 млн.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева анонсировала продолжение полнометражной франшизы о Чебурашке. Фильм «Чебурашка 2» стал рекордсменом российского проката по итогам января. Режиссер картины Дмитрий Дьяченко поделился планами показать на экране семью главного героя.