18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
Поджегшая из-за мошенников квартиру москвичка умерла
Пенсионерка, лишившаяся столичной недвижимости из-за действий злоумышленников, погибла в результате устроенного ею пожара во время визита судебных приставов, сообщил источник в оперативных службах.
«Женщина скончалась в больнице от полученных ожогов», – сказал собеседник ТАСС.
Погибшая ранее попала под влияние телефонных преступников. По указанию неизвестных она реализовала свою недвижимость на улице Менжинского. Кроме того, аферисты заставили ее совершить нападение на один из московских военкоматов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа москвичка устроила поджог в собственной квартире во время визита судебных приставов.
Несколькими днями ранее другая пожилая жительница столицы передала телефонным аферистам более 21 млн рублей после продажи имущества.
В столичном ГУ МВД назвали пенсионерок главными жертвами подобных махинаций с недвижимостью.