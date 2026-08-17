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ВСУ переделали грузовые контейнеры в порту Одессы в пусковые установки для БПЛА
Украинские военные переделывают оставшиеся в порту Одессы грузовые морские контейнеры в мобильные пусковые установки для беспилотников, отправляя их к линии фронта, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ используют гражданские грузовики для скрытной транспортировки дронов, передает РИА «Новости».
«Морские контейнеры, которые остались в порту Одессы, переделываются под пусковые установки для беспилотников и вывозятся ближе к ЛБС», – заявил Лебедев.
Модернизированный контейнер устанавливается на тягач и перемещается под видом обычной гражданской фуры. Запуск беспилотных аппаратов производится во время кратковременной остановки грузового автомобиля, после чего транспортное средство немедленно продолжает путь. Лебедев отметил, что подобная тактика существенно затрудняет обнаружение и ликвидацию украинских мобильных пусковых установок.
Согласно информации подполья, украинская армия продолжает активно эксплуатировать портовую инфраструктуру Одессы, Ильичевска, Южного, Измаила и Рени в военных целях. На территории этих гаваней организована сборка беспилотников, а также размещены склады и резервуары с горючим.
С середины июля российские войска ежедневно наносят удары по судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.
Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения.
Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.
Ранее украинские военные переоборудовали заблокированные гражданские суда в Николаеве для запуска дронов.
Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал об использовании Киевом портовых заводов для сборки беспилотников.