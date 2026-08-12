Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Анонсированы всероссийские антитеррористические учения в школах и детсадах
Минпросвещения: Антитеррористическое учение пройдет в школах и детсадах
Масштабные проверки готовности образовательных учреждений к чрезвычайным ситуациям затронут не только школы, но и детские сады по всей России, сообщили в Минпросвещения.
Всероссийские антитеррористические учения состоятся в российских школах и детских садах 18-19 августа. Информацию подтвердил первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, передает РИА «Новости».
«Практическую готовность педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны проверят 18-19 августа в ходе всероссийского учения. В этом году в нем впервые участвуют и дошкольные образовательные организации», – заявил он. Участникам предстоит отработать действия при захвате заложников, нападении с горючими жидкостями и атаке беспилотников.
В первый учебный месяц специалисты МЧС проведут дополнительные инструктажи по безопасности с педагогами и руководством учреждений. По данным мониторинга, в сфере деятельности Минпросвещения насчитывается более 108 тыс. объектов образования, подлежащих антитеррористической защите, из которых на 76 745 необходимые мероприятия выполнены полностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной во всех образовательных учреждениях страны стартовали двухдневные учения по действиям при техногенных угрозах.
Всего с начала текущего года сотрудники МВД предотвратили 52 нападения подростков на российские школы. В июне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал усилить государственный контроль за школьными охранниками.