Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Ветеран ЦСКА назвал самую прогрессирующую сборную чемпионата мира
Ветеран ЦСКА Масалитин назвал Испанию самой прогрессирующей сборной мундиаля
Национальная команда Испании демонстрирует впечатляющий рост по ходу турнира благодаря сыгранности футболистов и высокому уровню взаимопонимания в центре поля, считает легенда ЦСКА.
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высоко оценил игру испанских футболистов, пишет «Газета.Ru».
«Испания потихонечку набирает кондиции, у них очень хорошие игроки – они сыграны великолепно, в середине поля взаимопонимание у них на высочайшем уровне», – заявил эксперт. По его мнению, команда будет играть еще сильнее.
Оценивая выступление португальцев, ветеран отметил плохое физическое состояние игроков. Специалист считает, что команда не смогла реализовать свой колоссальный потенциал из-за усталости после длинного клубного сезона. Пик формы футболистов пришелся на внутренние чемпионаты и Лигу чемпионов.
Напомним, испанцы выбили португальцев из турнира благодаря голу Микеля Мерино на 91-й минуте. Матч стал последним на чемпионатах мира для Криштиану Роналду. За выход в полуфинал испанская команда поборется со сборной Бельгии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Испании обыграла португальцев в матче одной восьмой финала чемпионата мира.
Главный тренер проигравшей команды Роберто Мартинес покинул свой пост в связи с истечением контракта.
А нападающий Криштиану Роналду взял паузу для раздумий о своем спортивном будущем.