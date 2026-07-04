  • Новость часаМинобороны: Ключ к последнему оплоту киевского режима в Донбассе под контролем
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    Минобороны назвало освобожденную Константиновку главным городом-крепостью ВСУ
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины
    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    4 июля 2026, 11:11 • Новости дня

    Минобороны: Киев укреплял оборону Константиновки после падения Бахмута

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев с 2014 года укреплял оборону Константиновки, активно наращивал ее после падения Бахмута, сообщил журналистам на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Российское оборонное ведомство раскрыло детали подготовки украинских сил, передает Минобороны в Max.

    Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о ситуации на брифинге для прессы.

    «Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута», – заявил военачальник.

    По словам Рудского, для удержания города и прилегающих территорий противник сформировал мощную группировку. В ее состав вошли семь бригад, включающих 45 батальонов численностью до 15,5 тыс. бойцов.

    Генерал-полковник добавил, что среди этих сил присутствуют националистические формирования из отдельной штурмовой бригады полиции «Лють». Кроме того, в обороне задействованы наиболее боеспособные подразделения украинской армии, оснащенные тяжелой техникой и западным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. Командир бригады Антон Грунис доложил главе государства о прорыве четырех рубежей обороны противника в этом городе. Незадолго до этого украинские военные полностью утратили возможность входа и выхода из данного населенного пункта.

    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

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    3 июля 2026, 23:37 • Новости дня
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины

    Президент России Владимир Путин заявил, что в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины планово создается полоса безопасности. Об этом глава государства сообщил на совещании в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    На совещании с руководством Генерального штаба, состоявшемся на одном из вспомогательных пунктов управления Объединенной группировки войск, президент России Владимир Путин заявил, что формирование полосы безопасности является одним из ключевых направлений текущей боевой работы подразделений в зоне проведенияСВО, сообщает официальный сайт Кремля.

    Президент также отметил, что глубина буферной зоны будет определяться характером действий украинской стороны: чем интенсивнее будут удары ВСУ по российским объектам инфраструктуры, тем шире окажется создаваемая полоса безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

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    3 июля 2026, 23:12 • Новости дня
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал вывезти мирных жителей из Константиновки

    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе заседания с руководством Генштаба президент России Владимир Путин подчеркнул важность эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей», – цитирует его РИА «Новости».

    Вечером в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.

    На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.


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    3 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск заявил, что не сомневается в том, что победа будет за Россией и ее воинами.

    В ходе совещания командир штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова рассказал об обстановке в Константиновке.

     «Победа будет за нами», – сказал боец.

    «Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое», – ответил ему Путин.

    Президент в ходе заседания указал на то, что ВС России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.

    «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно», – добавил он, сообщила пресс-служба Кремля.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


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    3 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Запорожской области намерены объявить траур в связи с ударом по Токмаку

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Запорожской области намерены почтить память мирных жителей, ставших жертвами атаки украинских войск на городской рынок.

    День траура будет объявлен в Токмаке Запорожской области по погибшим в результате удара ВСУ по рынку, передает ТАСС. Во всех организациях муниципального округа приспустят государственные флаги.

    В результате жестокой атаки украинских вооруженных формирований на городской рынок погибли пять человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 18 мирных жителей.

    «Сейчас делаем постановление о дне траура, который, еще решаем, будет завтра или послезавтра, чтобы люди пришли в себя. Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории», – заявил представитель местной администрации. Он подчеркнул, что таким образом власти отдадут дань памяти погибшим и поблагодарят горожан за мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских военных по рынку Токмака погибли пять человек.

    Четверых тяжелораненых пострадавших доставили в Мелитопольскую областную больницу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку очередным гнусным военным преступлением киевского режима.

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    4 июля 2026, 10:33 • Новости дня
    Поддубный: Необходимо убрать барьеры для участия ветеранов в экономике

    Tекст: Мария Иванова

    Герой России, представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный заявил о необходимости обеспечить бесшовный переход специалистов военных профессий на гражданские специальности для развития страны.

    Представитель федеральной пятерки списка «Единой России» на выборах в Госдуму Евгений Поддубный подчеркнул важность адаптации ветеранов к мирной жизни, передает сайт партии «Единая Россия».

    «Сейчас на передовой создаются и тестируются новые высокие технологии, которые будут востребованы не только в армии. Взять те же беспилотники. В их использовании нуждаются и сельское хозяйство, и строительство, и энергетика, и туристическая отрасль», – акцентировал он.

    По словам Поддубного, в экономике наблюдается нехватка специалистов с необходимыми знаниями и опытом в новых сферах.

    «Нужно сделать так, чтобы переход специалистов из военной сферы на гражданку был быстрым, без лишних бюрократических проволочек, без дополнительных доказательств квалификации. Им ничего не нужно доказывать – они доказали свой профессионализм на фронте. Ребятам нужна работа, а стране нужны их мозги и руки. Мы должны создать условия, чтобы весь их потенциал, вся их энергия были реализованы», – добавил Герой России.

    В партии работает Экспертный совет по подготовке Народной программы под руководством Дмитрия Медведева. В рамках его деятельности закреплена позиция о том, что государство должно помогать ветеранам реализовывать свой потенциал.

    На первом этапе съезда партии, прошедшем 28 июня, были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму, куда вошли 76 участников СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена кандидатов федеральной пятерки партии с Евгением Поддубным в составе.

    Политолог Александр Асафов отметил последовательное укрепление партией законодательного корпуса ветеранами спецоперации.

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    3 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    На Украине уничтожены несколько АЗС в трех областях
    На Украине уничтожены несколько АЗС в трех областях
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях зафиксированы удары по автозаправочным станциям и бензовозам, пишут украинские СМИ. Все объекты уничтожены огнем.

    Две автозаправочные станции были уничтожены на Криворожской трассе в Днепропетровской области, сообщает издание «Страна» со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. В результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.

    Помимо этого, на той же трассе был атакован и сгорел бензовоз. Информацию об атаке на транспортное средство распространили местные паблики в социальных сетях.

    Кроме того, зафиксированы удары по инфраструктуре в других регионах. В частности, появились кадры горящей АЗС в Киевском районе Харькова, которая пострадала после атаки беспилотника. Также сообщается об ударе по заправке на территории Николаевской области – как следует их опубликованных очевидцами видео, она выгорела полностью и более непригодна для обслуживания автомобилей.

    В ночь на 1 июля российские войска уничтожили автозаправочные станции сразу в пяти регионах Украины. После этого топливная сеть WOG объявила о временном закрытии своих комплексов.

    Эксперты назвали такие объекты законной военной целью из-за действий украинской армии.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    4 июля 2026, 09:30 • Новости дня
    Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки

    Reuters и AP сдержанно отреагировали на взятие Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные СМИ освещают новость о взятии российскими войсками Константиновки максимально скупо и используя предельно осторожные формулировки.

    Иностранная пресса с крайней неохотой реагирует на успехи российских войск, передает РИА «Новости». Агентство Reuters стало первым англоязычным изданием, выпустившим отдельную новость о докладе начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину.

    В свою очередь, Associated Press не стало посвящать взятию Константиновки отдельный материал. Издание включило эту информацию в более широкую статью о реакции российского лидера на удары Киева по гражданским объектам внутри России. Оба агентства проявляют максимальную осторожность в формулировках, отказываясь подтверждать позицию Москвы и ссылаясь на отсутствие комментариев со стороны Украины.

    При этом газета The New York Times в своем последнем материале вообще проигнорировала Константиновку. Издание лишь отметило, что российский президент получил подробные доклады от военного командования. Напомним, третьего июля Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. «Это ключ к освобождению всей территории ДНР», – заявил глава государства, добавив, что успех открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла ложные заявления Владимира Зеленского об успехах ВСУ.

    Военный эксперт Игорь Коротченко назвал потерю этого населенного пункта мощнейшим ударом по украинской пропаганде.

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    3 июля 2026, 22:59 • Новости дня
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    @ РИА Новости

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками.

    Глава государства отметил, что начальник Генштаба практически ежедневно докладывает о ситуации, а соединения и части действуют в соответствии с замыслом военного руководства, сообщает официальный сайт Кремля. По его словам, полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, планово создаётся полоса безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины.

    Президент заявил, что подразделения противника пытаются удерживать позиции, однако под натиском российских войск отступают с большими потерями. Он сообщил, что с начала года российскими войсками освобождено 133 населённых пункта и взято под контроль более трех тыс. кв. км земли в Донбассе и Новороссии.

    Отдельное внимание на совещании было уделено развитию ситуации в зонах ответственности группировок «Север» и «Юг», а также вопросам обеспечения дальнейших наступательных действий в летний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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    3 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» взяла под контроль Александровку в Днепропетровской области, всего же за минувшую неделю ВС России освободили 11 сел.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия и освободили Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области, а также Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А за прошедшие сутки была освобождена Александровка в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили свыше 3140 военнослужащих, 17 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Север» установили контроль над Украинским в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки войск противник за этот период потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Малиновку и Пискуновку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 2160 военнослужащих, 20 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты.

    За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 425 военнослужащих, две бронемашины и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Пискуновку в ДНР.

    До этого они освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.

    За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

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    4 июля 2026, 00:58 • Новости дня
    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России

    Путин: Бравурные заявления Киева нам руку

    Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева на руку России
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск отметил, что заявления Киева о мнимых достижениях идут на пользу России.

    «Бравурные заявления главарей киевского режима об успехах, которых на самом деле, мы знаем, нет, в принципе, нам на руку», – сказал он на совещании с командованием Генштаба, видео которого представил Кремль.

    По его словам, такие заявления дезорганизуют и киевский режим, и его спонсоров, что только на пользу российской стороне.

    В доказательство «бравурных заявлений» начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о том, что киевский режим скрывает освобожденные российскими войсками территории под нейтральной формулировкой «перешли в серую зону», пытаясь всеми способами убедить своих покровителей в перехвате инициативы у ВС России.

    Вечером в пятницу, 3 июля, Путин посетил один из вспомогательных пунктов  Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент заявил о непоколебимой вере в победу ВС России.

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    3 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Успехи ВС России в Константиновке ломают пропагандистские планы Запада

    Эксперт Куликов: Освобождение Константиновки поменяет лицо войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Успешные действия российских войск в Константиновке оказывают влияние не только на ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и на информационную повестку, которую пытались сформировать западные страны вокруг украинского конфликта, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Куликов.

    Бои за Константиновку имеют стратегическое значение, подчеркивает Куликов. «Это серьезная операция, меняющая лицо войны. Константиновка является ключом к Славянско-Краматорской агломерации и, значит, к достижению одной из самых важных целей СВО – освобождению Донбасса», – заявил эксперт.

    «Конечно же, эта операция проходит под пристальным вниманием Верховного Главнокомандующего. Президент России демонстрирует блестящее владение ситуацией на линии боевого соприкосновения», – добавил он.

    Отдельно политолог указал на информационный эффект от ситуации на фронте. По его мнению, продвижение российских подразделений разрушает попытки западных стран представить ситуацию на фронте в выгодном для Киева свете.

    «Важно отметить и то, что успехи наших военных на этом направлении под руководством Владимира Путина сорвали план Запада по информационно-психологическому воздействию на граждан нашей страны: говорить о том, что Украина чего-то добивается на фоне явных и однозначных успехов ВС РФ на линии фронта – это по меньшей мере смешно. Даже западные СМИ начали признавать, что их самые негативные сценарии – продвижение наших войск на Донбассе – осуществились», – подчеркнул Куликов.

    Схожую оценку дал командир отряда БАРС-21, заместитель командира 10-й разведывательно-штурмовой бригады «Дон» Андрей Сапрыкин, принимавший участие в боевых действиях на Луганском и Харьковском направлениях.

    По его словам, российские подразделения продолжают развивать наступление сразу на нескольких участках фронта. «ВС РФ нарастили темпы продвижения по всей линии боевого соприкосновения и безоговорочно владеют стратегической инициативой. Мы контролируем более 96% территории Константиновки. Практически все 11 тысяч строений – наши, остались лишь единицы», – сказал Сапрыкин.

    Он также отметил, что руководство страны получает полную информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения: «Главное – Верховный Главнокомандующий Владимир Путин все видит, слышит и понимает».

    Кроме того, Сапрыкин обратил внимание на комплексный характер действий российских сил. По его словам, «задача по уничтожению противника сегодня решается комплексно – от глубоких тылов и логистики до топливных хранилищ, энергообъектов, дорог, мостов».

    Ранее Владимир Путин заявил о взятии под контроль 96% территории Константиновки.

    Министерство обороны сообщило об уничтожении до 95 украинских военных в юго-западной части города за одни сутки. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о безуспешных контратаках противника на этом направлении.

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    4 июля 2026, 04:18 • Новости дня
    Захарова жестко высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Захарова высмеяла Зеленского после освобождения Константиновки

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение стратегически важного населенного пункта в ДНР вскрыло нестыковки в заявлениях киевских властей об успехах ВСУ перед западными партнерами, заметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментируя освобождение российскими войсками Константиновки в ДНР дипломат назвала это важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения вперед.

    «Константиновка, укреплением которой козырял киевский режим, освобождена!» – отметила в комментарии РИА «Новости» Захарова.

    Она обратила внимание на попытки главы киевского режима Владимира Зеленского обмануть западных союзников, когда он намеренно распространял ложную информацию о мнимых достижениях ВСУ.

    «Как исступленно Зеленский заливал в уши западников ложь про якобы «успехи на поле боя», чтобы еще нахапать денег и продержаться на плаву», – указала она.

    Представитель МИД напомнила напутственные слова президента России Владимира Путина. который сказал: «Работайте, братья», и братья не подвели.

    Напомним, 3 июля президент Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании ему доложили о полном освобождение Константиновки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России, а также назвал руководство киевского режима лицедеями. Путин рассказал, почему бравурные заявления Киева о мнимых победах на руку России.


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    3 июля 2026, 23:24 • Новости дня
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Российские войска с начала 2026 года освободили 133 населенных пункта и установили контроль более чем над тремя тыс. квадратных километров территории Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.

    Глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел рабочее совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками, сообщает официальный сайт Кремля.

    По словам главы государства, за последнее время «полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, «планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины».

    Путин также отметил, что украинские подразделения пытаются удерживать занимаемые рубежи, однако «под натиском наших войск [противник] отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту России Владимиру Путину в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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