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Минобороны: Киев укреплял оборону Константиновки после падения Бахмута
Киев с 2014 года укреплял оборону Константиновки, активно наращивал ее после падения Бахмута, сообщил журналистам на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ – первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Российское оборонное ведомство раскрыло детали подготовки украинских сил, передает Минобороны в Max.
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал о ситуации на брифинге для прессы.
«Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута», – заявил военачальник.
По словам Рудского, для удержания города и прилегающих территорий противник сформировал мощную группировку. В ее состав вошли семь бригад, включающих 45 батальонов численностью до 15,5 тыс. бойцов.
Генерал-полковник добавил, что среди этих сил присутствуют националистические формирования из отдельной штурмовой бригады полиции «Лють». Кроме того, в обороне задействованы наиболее боеспособные подразделения украинской армии, оснащенные тяжелой техникой и западным оружием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. Командир бригады Антон Грунис доложил главе государства о прорыве четырех рубежей обороны противника в этом городе. Незадолго до этого украинские военные полностью утратили возможность входа и выхода из данного населенного пункта.