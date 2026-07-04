«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.5 комментариев
Западные СМИ сдержанно отреагировали на взятие Константиновки
Западные СМИ освещают новость о взятии российскими войсками Константиновки максимально скупо и используя предельно осторожные формулировки.
Иностранная пресса с крайней неохотой реагирует на успехи российских войск, передает РИА «Новости». Агентство Reuters стало первым англоязычным изданием, выпустившим отдельную новость о докладе начальника Генштаба Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину.
В свою очередь, Associated Press не стало посвящать взятию Константиновки отдельный материал. Издание включило эту информацию в более широкую статью о реакции российского лидера на удары Киева по гражданским объектам внутри России. Оба агентства проявляют максимальную осторожность в формулировках, отказываясь подтверждать позицию Москвы и ссылаясь на отсутствие комментариев со стороны Украины.
При этом газета The New York Times в своем последнем материале вообще проигнорировала Константиновку. Издание лишь отметило, что российский президент получил подробные доклады от военного командования. Напомним, третьего июля Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. «Это ключ к освобождению всей территории ДНР», – заявил глава государства, добавив, что успех открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.
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