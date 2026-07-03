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В Подмосковье состоялось первенство области по гольфу среди юниоров
С 1 по 3 июля проходит первенство Московской области по гольфу, объединяющее юниоров из семи регионов страны. Соревнования организованы на базе гольф-клуба «Пестово».
Турнир проводит Федерация гольфа Московской области при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта. В этом году организаторы получили более 140 заявок, однако в соответствии с регламентом к старту допущены 96 юных спортсменов. Остальные участники вошли в лист ожидания, что подтверждает высокий интерес к соревнованиям и растущую популярность юниорского гольфа в России.
В соревнованиях принимают участие представители Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Челябинской областей, а также Татарстана. Награды разыграны в трех возрастных категориях среди юношей и девушек. Значимость турниру придает то, что его результаты учитываются при формировании сборной команды Московской области.
«Для федерации важно, чтобы каждое соревнование становилось для юных спортсменов не только возможностью побороться за медали, но и этапом их спортивного становления. Первенство Московской области объединяет сильнейших игроков, задает высокий уровень конкуренции и помогает формировать резерв российского гольфа. Именно в таких турнирах закладывается фундамент будущих побед и развития российского гольфа», – заявил первый вице-президент Федерации гольфа Подмосковья Алексей Жарич.
Главный тренер сборной Московской области Николай Афанасьев отметил, что турнир является отправной точкой для новых достижений юных гольфистов.
«Наша задача – не только определить сильнейших спортсменов, но и создать условия, в которых юные гольфисты смогут развиваться, получать опыт честной спортивной борьбы и уверенно двигаться к новым вершинам. Именно поэтому первенство Московской области ежегодно остается одним из важнейших стартов юниорского сезона. Такие турниры становятся отправной точкой для новых спортивных достижений и открывают дорогу к выступлениям на всероссийском и международном уровнях», – сказал он.
Гольф-клуб «Пестово» считается одной из ведущих площадок российского гольфа. 18-луночное поле неоднократно принимало крупнейшие всероссийские соревнования и соответствует стандартам проведения официальных турниров.
Кроме того, 1 июля прошел командный турнир Junior AM в формате парного скрэмбла. На старт вышло максимальное количество команд, предусмотренное регламентом соревнований. Это подтверждает растущий интерес к семейному гольфу и стремление родителей выходить на поле вместе со своими детьми. Junior AM объединяет юниоров и любителей в командах «1 юниор + 1 взрослый».