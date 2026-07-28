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Зинедин Зидан стал новым главным тренером сборной Франции
Бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан возглавил сборную Франции
Легендарный футболист и тренер Зинедин Зидан принял руководство французской сборной, сменив ушедшего после чемпионата мира 2026 года Дидье Дешама.
Зинедин Зидан официально назначен главным тренером сборной Франции по футболу, передает РИА «Новости». Информация об этом появилась на странице национальной команды в соцсети.
На этом посту Зидан сменил своего соотечественника Дидье Дешама. Предыдущий наставник возглавлял сборную с 2012 года и покинул должность по окончании мирового первенства 2026 года.
Под руководством Дешама французская команда завоевала титул чемпионов мира в 2018 году, а также стала серебряным призером чемпионата Европы в 2016 году и чемпионата мира в 2022 году.
Стоит отметить, что в бытность игроками Зидан и Дешам вместе привели сборную к победам на чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года.
Ранее Зидан дважды работал главным тренером мадридского «Реала» – в периоды с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе с испанским клубом он трижды побеждал в Лиге чемпионов. Кроме того, под его руководством команда по два раза выигрывала чемпионат Испании, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в матче за третье место на недавнем чемпионате мира французская команда уступила сборной Англии. До этого в полуфинале турнира французы проиграли испанцам со счетом 0:2. На стадии четвертьфинала сборная Франции обыграла команду Марокко.