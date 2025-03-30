Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.0 комментариев
Пятибратов покинул пост тренера «Факела»
Пятибратов ушел с поста главного тренера «Факела» после пяти поражений
Дмитрий Пятибратов подал в отставку с поста главного тренера воронежского «Факела» после пятого подряд поражения команды в Российской премьер-лиге.
В официальном Telegram-канале клуба отмечается, что Пятибратов принял решение покинуть свою должность по собственному желанию.
Отставка последовала за разгромным поражением «Факела» от «Краснодара» в 22-м туре Российской премьер-лиги. Команда проиграла со счетом 0:5, что стало пятым поражением подряд для воронежцев. Это поражение также укрепило их предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с четырнадцатью очками в 22 матчах, пишет РИА «Новости».
Пятибратов ранее руководил «Факелом» в сезоне 2022/23 и вернулся на пост в августе 2024 года. Однако под его руководством команда не смогла улучшить свои результаты в текущем сезоне, что привело к его решению оставить должность.