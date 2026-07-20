Лучше помогать людям – и детям, и взрослым – обрести навыки взаимодействия с информацией, чем пытаться запереть их в безопасном коконе. Тем более что этот кокон может оказаться ненадежным.6 комментариев
ФСБ к столетию со дня смерти Дзержинского раскрыла архивы и документы о нем
ФСБ к столетию со дня смерти Дзержинского раскрыла архивы и документы
В сотую годовщину смерти основателя советских спецслужб Феликс Дзержинского ФСБ России обнародовала телеграммы соболезнования от граждан и предупреждение Иосифа Сталина о кадровых проблемах.
К столетию со дня смерти Феликса Дзержинского ФСБ обнародовала архивные документы, многочисленные отклики советских граждан, включая письма из Донбасса, восстановлению которого государственный деятель отдавал много сил.
Представители спецслужбы напомнили о масштабе личности первого руководителя ВЧК.
«В общественном сознании его имя прочно связано с органами ВЧК-ОГПУ, но «Железный Феликс» был не только создателем и первым руководителем советских специальных служб. В условиях послевоенной разрухи и голода председатель ВЧК Феликс Эдмундович Дзержинский, возглавив по собственной инициативе детскую комиссию при ВЦИК, объединил усилия всех государственных учреждений в борьбе с детской беспризорностью», – отмечается в сообщении.
Дзержинский успешно совмещал работу в органах безопасности с другими важнейшими государственными постами. Будучи наркомом путей сообщения, он восстановил транспортную систему страны. Возглавив Высший совет народного хозяйства он добился значительного роста промышленного производства: выпуск металла увеличился на 200%, а продукция машиностроения – на 120%.
Среди рассекреченных материалов особое место занимает обращение Иосифа Сталина от 5 августа 1926 года. В документе подчеркивается, что смерть Дзержинского стала тяжелой утратой для ОГПУ, и содержится категорическое требование прекратить практику перевода чекистов на партийную и советскую работу без согласования с руководством спецслужб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме в 2024 году предложили вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку, до этого, в 2021году, вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов.В апреле 2026 года президент России Владимир Путин
присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского.