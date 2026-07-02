Россияне назвали семью главной ценностью и основой Родины

Tекст: Елизавета Шишкова

На пресс-конференции, посвященной запуску всероссийского проекта «С чего начинается Родина?», объявленного Национальным центром «Россия», генеральный директор центра Наталья Виртуозова отметила, что проект пройдет в несколько этапов, а первый уже стартовал в формате открытого онлайн-опроса, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам Виртуозовой, на сайте Национального центра каждый желающий может рассказать, что для него значит Родина, в свободной форме – текстом или видеороликом. В опросе уже участвовали более 700 человек из 71 региона России и из зарубежных стран. Большинство связывают Родину с семьей: эта тема встречается в 64,2% ответов, на втором месте стоят традиционные ценности, которые упоминаются у 58% респондентов.

Среди других популярных ассоциаций названы комфортное жилье – 204 ответа (26,6%), молодежь и дети – 180 ответов (23,5%), благополучие – 158 ответов (20,6%) и защита Отечества – 48 ответов (6,3%). В опросе приняли участие люди в возрасте от шести до 78 лет, при этом 76% респондентов составили женщины и 24% – мужчины. К обсуждению уже присоединились государственные деятели, общественные лидеры и артисты.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что Родина, по его убеждению, начинается с семьи, где формируются духовно-нравственные ориентиры, уважение к традициям, патриотизм и основы будущего России. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина поделилась воспоминаниями о детстве, когда она вместе с друзьями разных национальностей училась уважать родителей, ценить их опыт и доброту, и сказала, что маленькая родина со временем перерастает в большую вместе с чувством ответственности.

Генеральный директор Всероссийского центра исследования общественного мнения Валерий Федоров представил исследование «Образ Родины в глазах россиян» и подтвердил, что семья остается ключевой ценностью. Он рассказал, что из ассоциаций, приведенных 1600 россиянами в возрасте от 18 лет, складывается многогранный, но цельный образ России, основанный на трех смыслах: принадлежности, национальной гордости и величии. По его словам, для многих Родина – это пространство жизни, семьи и истории рода, связанное с любовью, уважением, ощущением защищенности и личной ответственности.

Федоров отметил, что во всех поколениях образ России строится вокруг Родины, гордости и величия, однако с возрастом меняется их соотношение: молодые чаще описывают страну через дом, природу, пространство и государственные символы, тогда как для старших все большее значение приобретает ценностное измерение – гордость и патриотизм. Аналогичные различия наблюдаются и в восприятии самой Родины.

Следующий этап проекта «С чего начинается Родина?» пройдет с июля по сентябрь в формате встреч под названием «Родина – это люди», где представители федеральных органов власти, лидеры мнений и участники из регионов обсудят роль человека в достижениях страны; первым участником станет зампред правительства России Татьяна Голикова. С сентября по октябрь запланированы мотивирующие встречи «Родина – это служение» с выдающимися представителями разных профессий, а с ноября по декабрь состоятся мероприятия «Родина – это дом», посвященные развитию регионов, сохранению традиций и единству народов России.