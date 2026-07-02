  • Новость часаКолесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
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    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    2 июля 2026, 19:18 • Новости дня

    Россияне назвали семью главной ценностью и основой Родины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Всероссийский опрос в рамках проекта «С чего начинается Родина?» показал, что большинство участников связывают страну прежде всего с семьей и традиционными ценностями.

    На пресс-конференции, посвященной запуску всероссийского проекта «С чего начинается Родина?», объявленного Национальным центром «Россия», генеральный директор центра Наталья Виртуозова отметила, что проект пройдет в несколько этапов, а первый уже стартовал в формате открытого онлайн-опроса, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По словам Виртуозовой, на сайте Национального центра каждый желающий может рассказать, что для него значит Родина, в свободной форме – текстом или видеороликом. В опросе уже участвовали более 700 человек из 71 региона России и из зарубежных стран. Большинство связывают Родину с семьей: эта тема встречается в 64,2% ответов, на втором месте стоят традиционные ценности, которые упоминаются у 58% респондентов.

    Среди других популярных ассоциаций названы комфортное жилье – 204 ответа (26,6%), молодежь и дети – 180 ответов (23,5%), благополучие – 158 ответов (20,6%) и защита Отечества – 48 ответов (6,3%). В опросе приняли участие люди в возрасте от шести до 78 лет, при этом 76% респондентов составили женщины и 24% – мужчины. К обсуждению уже присоединились государственные деятели, общественные лидеры и артисты.

    Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что Родина, по его убеждению, начинается с семьи, где формируются духовно-нравственные ориентиры, уважение к традициям, патриотизм и основы будущего России. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина поделилась воспоминаниями о детстве, когда она вместе с друзьями разных национальностей училась уважать родителей, ценить их опыт и доброту, и сказала, что маленькая родина со временем перерастает в большую вместе с чувством ответственности.

    Генеральный директор Всероссийского центра исследования общественного мнения Валерий Федоров представил исследование «Образ Родины в глазах россиян» и подтвердил, что семья остается ключевой ценностью. Он рассказал, что из ассоциаций, приведенных 1600 россиянами в возрасте от 18 лет, складывается многогранный, но цельный образ России, основанный на трех смыслах: принадлежности, национальной гордости и величии. По его словам, для многих Родина – это пространство жизни, семьи и истории рода, связанное с любовью, уважением, ощущением защищенности и личной ответственности.

    Федоров отметил, что во всех поколениях образ России строится вокруг Родины, гордости и величия, однако с возрастом меняется их соотношение: молодые чаще описывают страну через дом, природу, пространство и государственные символы, тогда как для старших все большее значение приобретает ценностное измерение – гордость и патриотизм. Аналогичные различия наблюдаются и в восприятии самой Родины.

    Следующий этап проекта «С чего начинается Родина?» пройдет с июля по сентябрь в формате встреч под названием «Родина – это люди», где представители федеральных органов власти, лидеры мнений и участники из регионов обсудят роль человека в достижениях страны; первым участником станет зампред правительства России Татьяна Голикова. С сентября по октябрь запланированы мотивирующие встречи «Родина – это служение» с выдающимися представителями разных профессий, а с ноября по декабрь состоятся мероприятия «Родина – это дом», посвященные развитию регионов, сохранению традиций и единству народов России.

    2 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Целями российских ударов по Киеву стали предприятия по сборке ракет и дронов дальнего радиуса действия, а также склады топлива, которое используется ВСУ в зоне СВО. Таким образом Россия защищает безопасность не только военных на фронте, но и мирного населения регионов в глубине своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

    Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

    Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

    «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Владелец задержанного Францией танкера Tagor получил миллионный штраф

    Владелец задержанного Францией танкера Tagor получил штраф в 1 млн евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Судовладелец выплатит крупную сумму за отсутствие флага и отказ подчиниться требованиям властей, после чего судно сможет покинуть территориальные воды республики.

    Прокуратура французского города Брест назначила взыскание в размере 1 млн евро собственнику нефтяного танкера Tagor, передает ТАСС.

    Наказание вынесено за навигацию без опознавательного флага и неподчинение законным требованиям военных.

    В рамках заключенного соглашения о признании вины арест с корабля планируется снять. «С судна будет снят административный арест и оно сможет покинуть территориальные воды Франции», – сообщили в надзорном ведомстве.

    1 июня президент Эмманюэль Макрон заявлял, что военно-морские силы республики совместно с Британией перехватили в Атлантическом океане подсанкционное судно, следовавшее из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия незаконными и граничащими с пиратством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские военные корабли перехватили в Атлантике судно Tagor.

    В Кремле сочли действия Парижа незаконными. Посольство России во Франции потребовало освободить капитана танкера.

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    1 июля 2026, 21:26 • Новости дня
    Врач Парамонов назвал шесть признаков опасного для здоровья водоема
    Врач Парамонов назвал шесть признаков опасного для здоровья водоема
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Если есть знак «купание запрещено», вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона – лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом», – сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов. Он разъяснил, как визуально можно определить непригодный для купания водоем.

    «Главное правило: для купания лучше выбирать не просто «чистый на вид» водоем, а официально разрешенное место для купания. В России качество воды и состояние пляжей контролирует Роспотребнадзор, но важно понимать: он оценивает прежде всего организованные зоны отдыха и пляжи, которые предъявлены к приемке перед купальным сезоном и затем контролируются в течение сезона. Это не означает, что каждый пруд, карьер или участок реки где-то за городом автоматически проверен и безопасен», – говорит Парамонов.

    При оценке пляжа, рассказывает он, смотрят не только на воду. Проверяют пробы воды и песка, санитарно-химические и микробиологические показатеели, иногда паразитологические и радиологические показатели песка, состояние территории, наличие туалетов, раздевалок, душевых, урн, спасательного и медицинского пунктов. Поэтому знак «купание запрещено» или отсутствие статуса официальной зоны купания – это уже важный сигнал, даже если вода кажется прозрачной.

    «Первый красный флаг непригодного для плавания водоема – водоплавающие птицы: утки, гуси, чайки. Для многих людей это выглядит идиллически: пруд, камыши, уточки. Но с медицинской точки зрения это не лучшее место для отдыха. Водоплавающие птицы участвуют в цикле развития некоторых паразитов, в частности церкарий. Они вызывают церкариоз, или «зуд купальщика»: личинки внедряются в кожу, затем погибают, вызывая выраженную аллергическую воспалительную реакцию – зуд, покраснение, папулы, иногда очень неприятную сыпь. Особенно часто это бывает в мелких теплых стоячих водоемах», – делится врач.

    Второй плохой признак, по его словам, это «цветение» воды: зеленая пленка, мутная зеленоватая вода, скопления водорослей, неприятный болотный запах. Это может быть связано с активным размножением цианобактерий и другой водной флоры. Такая вода может раздражать кожу и слизистые, провоцировать конъюнктивит, дерматит, тошноту, диарею при случайном заглатывании. Детей, поскольку они чаще глотают воду при купании, на такие водоемы водить не следует.

    «Далее, плохим знаком является большое количество камыша, тины, густых водных растений у берега, илистое дно, мелководье, плохо обновляемая вода. Сами по себе камыши не являются инфекцией, но это маркер стоячей, прогретой, биологически активной воды. В такой зоне легче поддерживается цикл паразитов, больше улиток и других промежуточных хозяев, больше органики, выше риск контакта с загрязненной водой. Особенно неудачная идея – купаться в заросшем мелком пруду, где одновременно есть птицы», – предупреждает Парамонов.

    Четвертый красный флан, продолжает терапевт, пасущиеся неподалеку животные, наличие фермы, частного сектора со стоками, место выгула собак, сельхозугодья. Такой водоем может загрязняться фекальными стоками и ливневыми смывами. Там могут быть кишечная палочка и другие бактерии, сальмонеллы, кампилобактер, яйца гельминтов, цисты простейших. Последствия – от гастроэнтерита с диареей, температурой и рвотой до более серьезных инфекций. В России на пресных водоемах также нужно помнить о лептоспирозе: он связан с мочой животных, в том числе грызунов, собак, сельскохозяйственных животных. Риск этих инфекций всегда выше в теплой стоячей воде, особенно если у человека есть ссадины и порезы на коже.

    «Пятый признак места, где купаться не стоит, – расположенные рядом свалки, мусор, несанкционированные стоки, трубы, промзона, оживленная дорога. Здесь речь идет уже не только об инфекциях: с ливневыми водами в водоем могут попадать нефтепродукты, тяжелые металлы, бытовая химия, органические загрязнения. Купание в такой воде может вызвать раздражение кожи и слизистых, а при заглатывании – желудочно-кишечные проблемы. Визуально такой водоем определяется по радужной пленке на воде, запахом канализации или химии, пеной, необычным цветом воды», – предупреждает специалист.

    Шестой важный сигнал – мертвая рыба, резкий запах, пена, мусор у берега, плавающие отходы, мутная вода после ливня, делится врач. После сильных дождей вода в городских и пригородных водоемах может временно резко ухудшаться из-за смыва с дорог, газонов, выгулов животных, сельхозземель. Даже официальные пляжи в такие периоды могут давать плохие пробы.

    «Практический совет простой: если это не официальный пляж, если есть знак «купание запрещено», вода цветет, плавают утки и мертвая рыба, много тины, рядом пасутся животные, недалеко свалка, трубы или промзона – лучше здесь не купаться. Особенно детям, беременным, пожилым людям и людям с иммунодефицитом. Прозрачная вода не гарантирует безопасность, а красивый природный вид не заменяет лабораторный контроль», – заключил Парамонов.

    Ранее заместитель начальника профильного отдела столичного главка МЧС Людмила Боярова назвала главные правила безопасного купания в жару. По ее словам, нырять следует только в проверенных местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не купаться в одиночку вдали от берега. Эксперт также напомнила о важности наблюдения за детьми у воды и о том, что помощь тонущему нужно оказывать с берега или используя подручные средства.

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    2 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже мэр Киева Виталий Кличко признал масштаб российских ударов по территории Украины.

    Дипломат процитировала слова Кличко, который, по ее утверждению, так оценил произошедшее: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Соответствующий комментарий Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    При этом она подчеркнула, что российские удары были направлены не по гражданской инфраструктуре, а по военно-стратегическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

    Ранее Захарова назвала убийства мирных граждан повседневной практикой украинских властей.

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    2 июля 2026, 14:37 • Новости дня
    Фигуристке Жилиной разрешили выступать за Азербайджан

    Российской фигуристке Жилиной разрешили выступать за Азербайджан

    Фигуристке Жилиной разрешили выступать за Азербайджан
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Cпортсменка из академии Евгения Плющенко Вероника Жилина официально сменила спортивное гражданство и теперь будет защищать цвета азербайджанской национальной команды на международных турнирах.

    Международный союз конькобежцев (ISU) выдал российской фигуристке Веронике Жилиной специальный документ Clearance Certificate, который позволяет ей официально представлять Азербайджан на соревнованиях, передает РИА «Новости».

    Сертификат оформляют при условии наличия гражданства или длительного проживания на территории новой страны.

    В мае отечественная Федерация фигурного катания на коньках предоставила девушке необходимое открепление. Из-за проблем со здоровьем талантливая воспитанница двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко была вынуждена пропустить два соревновательных сезона.

    Спортсменка успешно владеет несколькими сложнейшими элементами ультра-си. Ранее она становилась победительницей Финала Гран-при России среди юниоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международный союз конькобежцев отказал Веронике Жилиной в переходе в сборную Азербайджана.

    Накануне организация разрешила фигуристу Александру Плющенко представлять эту страну на международных турнирах.

    В мае серебряный призер чемпионата России Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России об отчислении из национальной команды ради смены спортивного гражданства.

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    2 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках

    Пивной блогер Иджон: Пена не является показателем качества пива

    Эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Пена в пиве важна лишь для светлых лагеров и не имеет никакого значения для большинства современных сортов, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя утверждение Росстандартом нового межгосударственного ГОСТа на пивные напитки. По их словам, снижение требований к пене в пивных напитках связано не с ухудшением качества продукта, а с расширением перечня допустимых ингредиентов при их производстве.

    Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки, который предусматривает снижение нормативных требований к высоте пены и пеностойкости, передает ТАСС. Теперь эти показатели зафиксированы на уровне 15 миллиметров и одной минуты соответственно – по сравнению с предыдущим документом они уменьшились в два и три раза.

    «Изменения касаются пивных напитков, а не пива, к которому требования по-прежнему остаются строгими. Это принципиально разные категории. Пиво производится по строгой стандартной технологии, никакие добавки в нем не допускаются: жесткие требования к количеству хмеля, солода, всем ключевым параметрам. Пивной напиток – это совсем другое. Это пиво, смешанное с чем угодно, и к нему действуют иные нормы», – говорит председатель комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции Камаль Лебедев.

    По его словам, снижение требований к пене напрямую вытекает из самой природы пивных напитков. Эксперт пояснил, что при производстве таких продуктов производителям разрешено использовать широкий спектр ингредиентов, и при подобном разнообразии добиться высокой устойчивой пены физически сложнее, чем при классическом пивоварении. Если бы требования оставались прежними, многие рецептуры просто не смогли бы выйти на рынок.

    Он также рассказал о том, как формируются государственные стандарты. Подготовкой ГОСТов занимается технический комитет Росстандарта, в который входят около 30 специалистов из разных областей: ученые, производственники, представители торговли. Все параметры обсуждаются коллегиально, с учетом реального состояния рынка и технологических возможностей отрасли.

    Пивной блогер и пивовар Александр Иджон подчеркивает, что и в пиве пена – не показатель качества. Судить по ней хороший ли это напиток или плохой однозначно нельзя. Вся эта история с пеной идет еще из советских времен. В СССР не существовало никакого разнообразия пивных стилей, ведь все производимое пиво было лагером, и пена как один из показателей качества имела смысл именно в этом контексте.

    «Сейчас рынок принципиально другой, и применять единые требования ко всем сортам некорректно. Пеностойкость и высота шапки зависят прежде всего от конкретного стиля напитка, а не от его качества в широком смысле. В одних стилях пена – действительно важный показатель, а в других абсолютно никакой роли не играет, ее там почти нет или не может быть вообще», – объясняет собеседник.

    «Если мы берем какой-нибудь светлый лагер, хотелось бы иметь нормальную стойкую мелкозернистую пену. Но если это сорта крепкого эля, например, барливайн («ячменное вино») или имперский стаут (плотный и насыщенный сорт темного эля верхового брожения), ожидать мощной пены абсолютно не стоит, ведь ее там быть не может. Не говоря уже про кислые сорта: ламбики и прочие – там пены вообще практически нет», – подчеркивает эксперт.

    Иджон также отмечает, что и консистенция пены бывает совершенно разной в зависимости от способа подачи. Например, пиво под азотом дает густую кремообразную мелкую пену, похожую на взбитые сливки, – это отдельный стиль подачи, не имеющий ничего общего с пеной в обычной бутылке или банке. Пена под углекислотой будет выглядеть иначе и тоже варьируется в зависимости от конкретного сорта.

    «Пена может быть и обильной, и слабой. И то, и другое нормально, если соответствует стилю. Есть, правда, случай, когда пена становится явным дефектом: так называемый гашинг – когда открываешь бутылку и оттуда бьет фонтан. Пена есть, но ничего хорошего в этом нет, это признак брака. Поэтому говорить однозначно, что именно так должно быть, нельзя. Требования к пене – это чисто технический параметр, который потребителю мало что говорит о реальном качестве напитка. В светлых лагерах густая устойчивая пена действительно хороша и желательна, однако распространять этот критерий на все категории пива бессмысленно», – резюмировал Иджон.

    Ранее врач-эндокринолог Дарья Подчиненова предупредила об опасности употребления пива в жару: алкоголь подавляет действие гормона вазопрессина, отвечающего за водный баланс, что в знойную погоду резко повышает риск теплового удара и нарушений мозгового кровообращения.

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    2 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новый удар беспилотника ВСУ по автобусу с мирными жителями в Брянской области не был случайностью, это часть стратегии Киева по эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Киев стремится втянуть Минск, а затем и страны ЕС в украинский конфликт, атакуя объекты с белорусскими гражданами.

    «Киев продолжает намеренно обстреливать мирное население, прикрывая тем самым собственные неудачи на линии боевого соприкосновения. Расчет прост: посеять панику, дестабилизировать общество и отвлечь внимание от проблем ВСУ на фронте. Говорить о случайности здесь уже не приходится, подобных инцидентов стало слишком много», – сказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Удар по автобусу с мирным населением вписывается в эту логику. Зеленскому нужно расширить географию конфликта, втянуть в него Белоруссию, а вслед за ней и страны ЕС. То есть мы имеем дело с попыткой переложить ответственность за нарастающую эскалацию на другие страны и тем самым спасти свою шкуру», – добавил он.

    «При этом внутри самой Украины настроения давно изменились. Значительная часть граждан в стране выступает против продолжения конфликта с Россией. Однако Зеленский не готов прислушиваться к воле народа: он будет участвовать в боевых действиях до тех пор, пока это выгодно его западным покровителям», – отметил депутат.

    «Ради удержания власти и победы на возможных выборах он готов на все, но реальной свободы действий и выбора у него нет. За ним стоит Запад, который давно превратил Украину в военный полигон для давления на Россию, а теперь и Белоруссию», – пояснил он.

    «Все это означает лишь одно: дипломатия в нынешних условиях возможна только с позиции силы. Офис Зеленского не реагирует ни на одно заявление Москвы или Минска. Единственный язык, который он понимает, это язык военных достижений ВС РФ. И именно на плечах наших солдат сегодня держится любая перспектива урегулирования конфликта», – резюмировал Колесник.

    Ранее украинский беспилотник врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа. Трагедия произошла в Брянской области на погранпереходе «Красный камень». По информации белорусского телеканала «Первый информационный», в машине находились 19 пассажиров.

    Сообщается, что в результате действий ВСУ два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Кроме того, пострадал и один из пассажиров, находившихся в салоне автобуса. Все пострадавшие доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая помощь.

    Примечательно, что позже в районе «Красного камня» произошла повторная атака со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших в ходе этого удара нет. На этом фоне Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Как рассказала официальный представитель структуры Светлана Петренко, на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.

    Как отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, речь идет о «целенаправленном украинском ударе по гражданским лицам». В свою очередь посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что «сегодняшняя атака не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии».

    В этой связи он напомнил, что еще 17 июня в Брянской области беспилотник ВСУ поразил пассажирский автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. «В результате того страшного теракта погибла гражданка Белоруссии. Еще девять человек, шестеро из которых дети, получили ранения и травмы разной степени тяжести», – добавил дипломат.

    «Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», – подчеркивает Грызлов.

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    2 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи СК России возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус из Белоруссии в Брянской области.

    Информацию об этом подтвердила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

    «Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Брянской области», – заявила она. Расследование ведется по пунктам «а» и «в» части второй статьи 205 Уголовного кодекса России.

    Напомним, украинский беспилотник врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус, ранены два водителя.

    В середине июня украинский беспилотник атаковал двухэтажный автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Позже российская делегация потребовала от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения данного преступления.

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    2 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    Россияне поделились своим опытом использования ИИ
    Россияне поделились своим опытом использования ИИ
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россияне рассказали газете ВЗГЛЯД, как часто они используют искусственный интеллект и с какими запросами обращаются к нему чаще всего. Среди прочего, ИИ применяется для решения рабочих задач, становится способом развлечения, а иногда и личным психологом.

    Большая часть опрошенных ожидаемо использует ИИ для работы и учебы.  «С помощью нейросетей я генерирую коды для интернет-ресурсов, чат-ботов и дизайна сайтов», – делится молодой человек. «А я использую его для обучения, поиска информации и систематизации каких-либо данных», – перечислила девушка.

    «Мне ИИ тоже пригождается в работе, но разве что для того, чтобы проверить знаки препинания», – рассказывает мужчина. Его спутница добавляет: «Я не так часто обращаюсь к нейросетям, но они помогают быстрее писать письма по рабочим вопросам».

    Для другой части населения искусственный интеллект стал помощником в личных делах. «ИИ помогает мне во многом – от советов, какой крем использовать на лице и как общаться с девушками до чтения документов или составления заявления в суд», – рассказывает молодой человек.

    «Я обращаюсь к ИИ по личным психологическим вопросам. Это помогает зачастую обходиться без помощи психологов. Хотя я понимаю, что он не может провести консультацию в полной мере», – говорит другой москвич.

    «Если мне грустно, я могу пообщаться с нейросетью как с подругой. Хотя это так себе собеседник», – поделилась молодая девушка и добавила, что зачастую ИИ плохо поддерживает, но сам по себе опыт кажется ей интересным.

    Иные обходятся совершенно без цифровой помощи. «Я занимаюсь совершенно другими делами, продаю промышленное масло. У меня нет необходимости в ИИ», – указывает мужчина. «А я его попросту боюсь. Не понятно, что будет дальше», – заключил один из опрошенных.

    Ранее газета ВЗГЛЯД спросила у горожан, как они относятся к знакам судьбы и верят ли в интуицию.

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    1 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 133 украинских дрона за 12 часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны заявило об уничтожении 133 украинских беспилотников над российскими регионами в течение 12 часов в среду.

    Отражение массированного налета продолжалось с 8.00 до 20.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, перехват целей успешно осуществили над столичным регионом, Ставропольским и Краснодарским краями. Также аппараты уничтожили в небе над Башкирией, Калмыкией и акваторией Азовского моря.

    В понедельник дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 96 украинских беспилотников над территорией России. В ночь на понедельник военные перехватили 209 вражеских летательных аппаратов.

    Сутками ранее российские средства ПВО сбили 213 дронов над регионами страны и морскими акваториями.

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    1 июля 2026, 21:12 • Новости дня
    В Казани подвели итоги чемпионата «Абилимпикс» для ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Татарстана завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Абилимпикс».

    Масштабное мероприятие посетили свыше 2 тыс. человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Свои навыки в 21 компетенции продемонстрировали около тысячи конкурсантов и экспертов, а победителями стали 63 человека.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высоко оценил значимость всероссийских соревнований. «Абилимпикс» эффективно помогает нашим ветеранам СВО, а также входит в созвездие чемпионатного движения по профмастерству», – заявил политик. Он напомнил о квотах на поступление в вузы и возможности бесплатного переобучения для военнослужащих.

    Заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что в прошлом году более 85% участников первенства успешно трудоустроились. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов добавил о предоставлении льгот при зачислении в колледжи. Итоги турнира символично подвели 1 июля, в День ветеранов боевых действий.

    Помимо основных соревнований, защитники попробовали силы в промышленной робототехнике и нейросетевом искусстве. Для участников также организовали обширную деловую, культурную и спортивную программы.

    В конце июня в столице Татарстана стартовали соревнования профессионального мастерства для участников спецоперации.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам турнира.

    Весной ветераны СВО подали более 800 заявок на участие в региональных этапах.

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    2 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Каллас заявила о новых санкциях против российского ВПК

    Каллас заявила о новых санкциях против компаний российского ВПК

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас намерена инициировать введение свежих ограничительных мер в отношении предприятий, оказывающих поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

    Соответствующую инициативу глава европейской дипломатии озвучила в четверг, передает Интерфакс. По словам Каллас, новые ограничения станут ответом на действия российских войск на Украине.

    «Сегодня я предложу санкции против еще ряда компаний, поддерживающих российский ВПК», – написала европейский политик на своей странице в социальной сети.

    Ранее в этот же день представители Минобороны России сообщили о нанесении массированного удара по объектам в Киеве.

    В результате атаки были поражены ключевые оборонные предприятия украинской столицы и логистический центр, где хранились комплектующие для иностранных вооружений.

    Кроме того, ударам подверглись склады с горюче-смазочными материалами и газораспределительные станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня главы МИД стран Евросоюза запланировали расширение персональных ограничений против российского военно-промышленного комплекса.

    Дипломатическая служба ЕС предложила внести в черный список 80 связанных с оборонным сектором предприятий.

    Сама Кая Каллас анонсировала усиление международного давления на Москву после применения ракетной системы «Орешник» по Киеву.

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    2 июля 2026, 17:07 • Новости дня
    Бастрыкин затребовал доклад по делу об исчезновении двух девочек в Туве

    Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании исчезновения двух детей в Туве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль поиски двух девочек, которые ушли на прогулку и бесследно исчезли на берегу Енисея.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить первоначальные результаты расследования уголовного дела об исчезновении детей в Туве, передает ТАСС.

    В официальном заявлении надзорного ведомства отмечается: «Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Тыва Столбину К.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах».

    Девочки пропали вечером первого июля. Они покинули дом, отправившись на прогулку, и с тех пор их местонахождение остается неизвестным. На берегу реки Енисей поисковые группы обнаружили мобильные телефоны детей. Известно, что обе пропавшие воспитываются в многодетных семьях и характеризуются исключительно положительно.

    К масштабным поискам привлечены значительные силы. В операции участвуют сотрудники полиции, спасатели МЧС, волонтеры и члены добровольных дружин. Кроме того, задействованы водолазы и операторы беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, а прокуратура инициировала собственную проверку обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели начали поиски пропавших школьниц в акватории реки Енисей.

    Недалеко от места исчезновения следователи обнаружили обувь одной девочки.

    В июне сотрудники тувинского Следственного комитета возбудили уголовное дело после нападения на местный детский лагерь.

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    2 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин одобрил продление программы развития Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин одобрил идею увеличить срок действия программы развития Калининградской области.

    Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в своем канале в Max после рабочей встречи с главой государства в Москве.

    «Доложил о текущей ситуации в регионе, по всем вопросам получил поддержку. В том числе президент поддержал продление госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области» до 2036 года», – отметил глава региона.

    Губернатор добавил, что благодаря особым условиям регион получает серьезное финансирование масштабных проектов. За последние 12 лет область получила более 415 млрд рублей на возведение поликлиник, школ, спортивных объектов и театра эстрады в Светлогорске.

    Политик также подчеркнул огромный вклад инициативы в улучшение логистики, транспортной инфраструктуры и энергетической безопасности. Начиная с 2014 года в области успешно реализовали 220 проектов.

    Напомним, глава государства высоко оценил социально-экономические успехи Калининградской области.

    Беспрозванных пообещал полностью отказаться от федеральных дотаций к 2028 году.

    Днем ранее российский лидер обсудил вопросы развития этого субъекта с постоянными членами Совета безопасности.

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