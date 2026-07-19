  • Новость часаМинобороны сообщило о перехвате 140 украинских беспилотников за ночь
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    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    18 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    13 комментариев
    19 июля 2026, 09:06 • Новости дня

    Минобороны анонсировало продолжение массированных ударов по объектам Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массированные удары российских Вооруженных сил будут продолжены, сообщили в Минобороны РФ.

    Вооруженные силы России продолжат нанесение массированных ударов, сообщает Министерство обороны в социальной сети MAX. В официальном канале ведомства появилась фотография запуска ракеты из оперативно-тактического комплекса с соответствующим комментарием.

    «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», – гласит подпись к опубликованному изображению. Публикация также сопровождается ироничным тегом, подчеркивающим серьезность намерений военных.

    Заявление прозвучало на фоне успешных ночных атак на объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающей области. Кроме того, огневому поражению подверглась логистическая инфраструктура украинских войск в порту Южный на территории Одесской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку по объектам военной промышленности в Киеве и Одесской области. Ранее Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по киевским предприятиям по выпуску беспилотников. В морском торговом порту Одессы военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для украинской армии.

    18 июля 2026, 15:00 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА

    Владимир Соловьев был атакован дроном ВСУ на трассе в Новороссии

    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    @ Razmik Zackaryan/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Соловьёв и его команда во время записи интервью для документального проекта были атакованы дроном ВСУ на трассе «Новороссия».

    Телеведущий Владимир Соловьев вместе со съемочной группой попал под атаку украинского БПЛА на трассе «Новороссия». Журналисты готовили очередной выпуск программы «За лентой» для телеканала «Россия 1», сообщают «Вести».

    Героями сюжета стали бойцы 19-го отдельного батальона противодействия беспилотникам, обеспечивающие защиту дороги от ударов с воздуха. Прямо во время беседы военные заметили барражирующий над магистралью вражеский дрон. Командир подразделения мгновенно приказал уничтожить цель с помощью патрулирующего район FPV-перехватчика.

    Российские бойцы успешно ликвидировали угрозу за несколько мгновений до возможного столкновения аппарата с мирным автомобилем. Слаженные действия военнослужащих позволили предотвратить террористический акт.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об отражении атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти совместно с военными разработали систему противодействия вражеским дронам на этой дороге. Позже для подавления связи Starlink на магистрали развернули новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

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    18 июля 2026, 19:19 • Новости дня
    Герасимов назвал главную задачу группировки войск «Запад»

    Герасимов: Задачей группировки «Запад» является совместное освобождение ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Главная задача группировки «Запад» заключается в совместном с группировками «Южная» и «Центр» освобождении территории ДНР, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что российские военные продолжают успешное наступление в зоне специальной военной операции, освобождая территории Донецкой Народной Республики и оттесняя противника на различных направлениях, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Главная задача, решаемая группировкой войск «Запад», – освобождение совместно с группировками «Южная» и «Центр» территории Донецкой народной республики», – заявил Герасимов.

    Он отметил, что наступление Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, а российские военные продолжают освобождение Донбасса и Новороссии.

    Передовые подразделения армии находятся менее чем в 5 км от восточных окраин Краматорска, нанося огневое поражение украинским формированиям. На купянском направлении штурмовые подразделения продвигаются к Шевченково, отразив попытки противника прорваться в западную часть Купянска.

    Южнее Боровой продолжается ликвидация сил ВСУ, ведутся уличные бои в Подлимане. На добропольском направлении войска развивают наступление севернее Красноармейска, ведя бои в Доброполье и Анновке.

    В ходе визита Герасимов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим на командном пункте группировки.

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

    Ранее Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана.

    Также Герасимов заявил о начале боев в Алексеево-Дружковке и наступлении в Святогорске.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

    Комментарии (0)
    18 июля 2026, 11:38 • Новости дня
    Обломки сбитого дрона рухнули на судно в Финском заливе
    Обломки сбитого дрона рухнули на судно в Финском заливе
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Ленобласти сбиты восемь беспилотников, обломки одного из них упали на судно, стоящее на рейде в Финском заливе, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко..

    В Ленинградской области нейтрализовали восемь дронов, подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко.

    «Обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло», – приводят сообщение главы региона Вести.

    После уничтожения аппаратов других происшествий не зафиксировано. В настоящее время отменен режим опасности атаки с воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 14 беспилотников над территорией Ленинградской области.

    Обломки других сбитых дронов упали в районе порта Высоцк.

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    18 июля 2026, 15:56 • Новости дня
    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Зеленский поблагодарил ВСУ за удары по складам в Подмосковье и Котовске

    Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на логистические центры в Тамбовской и Московской областях, унесшим жизни восьми человек, и поблагодарил ВСУ за удары по складам в России.

    Зеленский выразил благодарность военным подразделениям за удары по объектам Wildberries в России, передает Ura.ru. Свои комментарии он опубликовал в соцсетях.

    «Спасибо воинам СБС, ССО, ВСУ, СБУ и ГУР – каждому подразделению Сил обороны Украины за меткое и слаженное выполнение задач», – написал Зеленский. Он подчеркнул, что целями стали два крупных логистических объекта, расположенных глубоко на российской территории.

    Логистические центры компании Wildberries в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников. В результате удара в Котовске погибли семь человек, еще 25 получили ранения, из которых 23 потребовалась госпитализация.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели одного человека в Электростали.

    Министерство здравоохранения оценило состояние восьми раненых в Тамбовской области как тяжелое.

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    18 июля 2026, 10:26 • Новости дня
    Атаковавшие склад Wildberries в Котовске дроны имели поражающие элементы

    Первышов: Дроны, ударившие по складу WB в Котовске имели поражающие элементы

    Атаковавшие склад Wildberries в Котовске дроны имели поражающие элементы
    @ Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дроны ВСУ, ударившие по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области, были снабжены поражающими элементами для большего числа жертв, заявили власти региона.

    Ударившие по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области дроны имели поражающие элементы для максимального увеличения количества жертв среди мирного населения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

    «Беспилотные летательные аппараты, которые нанесли удар по складу Wildberries, были снаряжены поражающими элементами для большего числа жертв», – написал глава региона. Он добавил, что дежурным средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 28 дронов на подлете к объекту.

    По словам Первышова, в случае прорыва всех аппаратов количество пострадавших оказалось бы значительно выше. Губернатор уточнил, что в результате удара вражеских БПЛА по складу Wildberries в Котовске в ночь на 18 июля пострадали 25 человек. Сейчас 23 раненых находятся в больницах Котовска и Тамбова с осколочными травмами.

    Медики оценивают состояние одного пациента как крайне тяжелое, еще шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 16 – в состоянии средней тяжести. Руководитель области уверенно назвал произошедшее спланированным террористическим актом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные вооружали беспилотники дисками от циркулярных пил в качестве поражающих элементов.

    Ранее украинский беспилотник с поражающими элементами атаковал жилой дом в Орле. Тогда один человек погиб и девять пострадали

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    18 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой
    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой
    @ Минобороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Военные применили дроны «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения для точного поражения морского транспорта, который доставил технику для украинской армии на побережье Черного моря.

    Российская армия нанесла два удара по контейнеровозу с военным грузом в порту Черноморск Одесской области. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения, сообщает Минобороны.

    Оборонное ведомство также опубликовало соответствующие кадры с места событий.

    Кроме того, операторы дронов «Герань-3 сикер» уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Черниговской области. Цель располагалась в районе населенного пункта Короп. Уничтоженный объект использовался для заправки техники подразделений украинских вооруженных сил.

    В субботу утром сообщалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам.

    Ранее беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск. Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении сухогрузов и контейнеровоза в этой же гавани.

    Видео ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    18 июля 2026, 18:43 • Новости дня
    Герасимов: ВС России завершают освобождение Красного Лимана

    Герасимов заявил о завершении освобождения ВС России Красного Лимана

    Герасимов: ВС России завершают освобождение Красного Лимана
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска завершают освобождение Красного Лимана, организованная оборона ВСУ сломлена, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    По словам Герасимова, организованная оборона Вооруженных сил Украины в Красном Лимане полностью сломлена. Российские войска находятся на финальной стадии освобождения населенного пункта, следует из сообщения в Max Минобороны.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» подтвердил успехи российских военных на этом направлении. По его словам, контроль над городом важен для развития дальнейшего наступления.

    «Подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, имеющего ключевое значение для дальнейших действий на данном направлении. Организованная оборона противника в городе сломлена, ведется уничтожение отдельных очагов сопротивления», – заявил военачальник.

    В середине мая российские войска взяли под контроль 85% территории Красного Лимана. В начале июля штурмовые отряды приступили к стадии разминирования этого населенного пункта.

    Позже командир батальона с позывным Скорпион рассказал об отсутствии сопротивления со стороны украинских военнослужащих.

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    18 июля 2026, 17:27 • Новости дня
    Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации

    Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации из здания

    Охранник склада WВ в Котовске описал атаку дронов при эвакуации
    @ Ilya Moskovets/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При ударе украинских беспилотников по логистическому центру в Котовске сотрудники оказались заблокированы внутри здания из-за обстрела пожарных выходов, в результате чего погибли семь человек, сообщил охранник комплекса.

    Сотрудник охраны логистического центра Wildberries в Котовске Тамбовской области Александр Черемисин сообщил «Вестям» подробности ночного обстрела ВСУ.

    По его словам, атака началась в момент вывода персонала из здания. Из-за ударов по выходам людей пришлось вернуть обратно.

    «Но завели назад, потому что обстреливали рядом, где пожарный выход… То есть в этот момент мы завели людей обратно», – отметил охранник.

    Мужчина добавил, что именно тогда произошел мощный удар, из-за которого выбило двери. Взрывной волной зацепило всех находившихся поблизости.

    Губернатор области Евгений Первышов уточнил, что жертвами происшествия стали семь человек, еще 25 получили ранения, из них 22 потребовалась госпитализация. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Местные власти приняли решение отменить все развлекательные мероприятия в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тамбовской области полностью потушили возгорание в логистическом центре Wildberries в Котовске.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал причастность к ночным атакам беспилотников на склады в Тамбовской и Московской областях. Руководство Wildberries пообещало выплатить родственникам погибших сотрудников по 2 млн рублей.

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    18 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    ВС России уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области
    ВС России уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области
    @ Mykhaylo Palinchak/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В результате точных ударов ВС России серьезные повреждения получили локомотивы, вагоны и административные здания логистического узла ВСУ в Запорожской области, сообщили военкоры.

    Вооруженные силы нанесли мощные удары по ключевым логистическим объектам противника, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В результате атаки пламя охватило важную железнодорожную инфраструктуру ВСУ в подконтрольной Киеву Запорожской области, которая использовалась для снабжения войск. Серьезный урон нанесен транспортному потенциалу региона.

    Министр по вопросам восстановления инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник признал точные прилеты по транспортным узлам, локомотивам и административным зданиям.

    Ранее российские беспилотники атаковали два железнодорожных состава со снабжением для украинской армии в Днепропетровской области.

    До этого ударные аппараты «Герань» поразили локомотивы ВСУ около населенного пункта Казаковское в Запорожской области.

    В начале месяца российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по крупным складам противника в Запорожье.

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    18 июля 2026, 17:06 • Новости дня
    Минобороны назвало пораженные цели в портах Украины

    Минобороны: В порту Одессы и Южном поражены сухогрузы с военным грузом для ВСУ

    Минобороны назвало пораженные цели в портах Украины
    @ wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники атаковали порты Южный и Одесса, поразив три сухогруза, доставлявшие военное снаряжение для украинской армии, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжили наносить удары по украинским портам и судам, работающим в интересах ВСУ, сообщает в Max Минобороны. В ходе атак были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.

    В порту Южный был поражен сухогруз, который осуществлял доставку военных грузов для обеспечения украинских войск.

    В порту Одессы ударам подверглись два сухогруза с аналогичным назначением. Отмечается, что они находились на рейде в ожидании разгрузки.

    Ранее российские военные уничтожили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в Запорожской области.

    Вооруженные силы России в субботу утром нанесли удары по украинским портам, двум контейнеровозам, сухогрузу и объектам топливной инфраструктуры.

    Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

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    18 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке

    Герасимов: ВС России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке

    Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку, приблизившись к окраинам Николаевки, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.

    Герасимов во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают успешное движение на линии соприкосновения, следует из сообщения в Max Минобороны.

    «Соединения и воинские части 3-й армии, наступая в направлении Славянска и Краматорска, освободили Пискуновку и вышли на окраины Николаевки», – сообщил военачальник.

    В начале июля подразделения Южной группировки войск освободили Пискуновку в Донецкой народной республике.

    Месяцем ранее российская армия взяла под огневой контроль значительную часть Славянска и северные районы Краматорска.

    В Генштабе ВС РФ назвали освобожденную Константиновку ключом к этой агломерации.

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    18 июля 2026, 13:17 • Новости дня
    ВС России нанесли новые удары по портам и топливной инфраструктуре Украины
    ВС России нанесли новые удары по портам и топливной инфраструктуре Украины
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войскам за последние сутки нанесли несколько ударов по украинским портам, поразив два контейнеровоза и сухогруз, также атакованы объекты топливной инфраструктуры ВСУ.

    В Минобороны сообщили о продолжении нанесения ударов по портам Украины.

    В субботу утром отмечалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска. В частности, в порту «Одесса» были поражены объекты инфраструктуры и резервуары с ГСМ, в порту «Черноморск» БПЛА атаковали два контейнеровоза – один в море, другой на разгрузке, а в районе острова Змеиный под удар попал сухогруз.

    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой.

    В районе Рыбаковки уничтожена пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

    Отметим, что регулярные разрушительные удары российских войск по украинским портам разрывают налаженные годами логистические цепочки. Снабжение ВСУ сильно тормозится, что облегчает работу российским бойцам на фронте.

    Кроме того топливная инфраструктура и беспилотные войска ВСУ также несут большие потери: их ликвидация идет по всей территории Украины.

    Так, в ночь на 18 июля ВС РФ нанесли удары по целям в Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.

    В районе населенного пункта Короп Черниговской области беспилотники «Герань-3 Сикер» уничтожили склад ГСМ, который использовался для заправки военной техники ВСУ.

    В Синельниковском районе Днепропетровской области российские бойцы поразили очередную АЗС. В итоге число работающих автозаправок на Украине постоянно сокращается.

    В субботу Минобороны также сообщило, что ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

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    18 июля 2026, 10:35 • Новости дня
    ПВО отразила одну из крупнейших за два года атак беспилотников на Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минувшей ночью российская столица подверглась массированному налету дронов, в ходе которого системы противовоздушной обороны сбили десятки дронов на подступах к городу.

    Вражеский налет, предпринятый минувшим вечером и ночью, был одним из самых масштабных за последние два года, подсчитали в ТАСС.

    Мэр Москвы Сергей Собянин привел подробности отражения удара. «Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 64 вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве», – сообщил градоначальник. Всего в направлении города двигалось более 370 дронов.

    Ранее в ночь на 7 июля был совершен крупнейший налет БПЛА на Москву. Тогда военные перехватили свыше 430 аппаратов, из которых 36 сбили вблизи столицы. Кроме того, массированные удары фиксировались с 11 по 12 июля, когда было сбито более 300 беспилотников. 45 из них на подлете к столице.

    По данным Собянина, непосредственно на подлете к столице наибольшее количество дронов — более 190 — уничтожили 18 июня. Кроме того, 22 июня силы ПВО сбили 84 вражеских беспилотника, а в первой половине суток 17 мая система ПВО нейтрализовала 81 БПЛА, еще 61 дрон ликвидировали на подлете к столице 7 мая.

    В марте года градоначальник также сообщал о перехвате сотен боевых беспилотников на разных рубежах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 16 июля мэр столицы сообщил о запуске более 200 беспилотников в сторону Московского региона. 12 июля около 300 вражеских аппаратов направлялись к городу. А 4 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 62 дрона на подлете к Москве.

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    18 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 183 930 беспилотников, 666 ЗРК, 30 195 танков и других бронемашин, 1 760 боевых машин РСЗО,35 808 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 757 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Утром в субботу сообщалось что беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой.

    Кроме того сообщалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.

    За минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам.

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    18 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Военкор Коц назвал причины дрон-атак ВСУ на склады Wildberries

    Tекст: Катерина Туманова

    Для украинских ударов по складам есть четкое обоснованное объяснение, которое раскрывает их выверенный стратегический мотив, считает военный корреспондент Александр Коц.

    Первая причина, по мнению военкора, заключается в попытке нанести ущерб экономике тыла. Разрушение крупных логистических узлов приводит к задержкам доставки, падению оборотов бизнеса и недовольству граждан.

    При этом компания Wildberries еще в начале июля изменила правила, отказав продавцам в компенсациях за ущерб от беспилотников, признав это форс-мажором, пишет он в Telegram-канале.

    «Продавец получает нулевую компенсацию – и злится не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа», – отмечает военкор.

    Второй фактор носит психологический характер. Склады воспринимаются как символы мирной жизни, и атаки на них призваны показать жителям тыловых городов уязвимость их положения, указывает эксперт.

    Коц поясняет, что даже использование поражающих элементов направлено на устрашение и поражение граждан.

    Третьей целью военкор называет создание эффектной телевизионной картинки с черным дымом над подмосковным районом, чтобы было, чем бравировать перед  западными партнерами. Примерно об этом же говорит Андрей Резчиков, когда рассуждает о том, что Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности.

    Четвертая причина кроется в создании фейков о «военных грузах», что позволяет оправдывать удары по любым объектам, называя любой мешок «военгрузом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА в ночь на субботу. СК России возбудил уголовные дела по фактам террористических атак ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры в  Котовске и Электростали МО. Зеленский взял ответственность за удары по жителям Подмосковья и Котовска.

    Военный эксперт Перенджиев заявил, что при ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО.

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