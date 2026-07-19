Минобороны анонсировало продолжение массированных ударов по объектам Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России продолжат нанесение массированных ударов, сообщает Министерство обороны в социальной сети MAX. В официальном канале ведомства появилась фотография запуска ракеты из оперативно-тактического комплекса с соответствующим комментарием.

«Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем», – гласит подпись к опубликованному изображению. Публикация также сопровождается ироничным тегом, подчеркивающим серьезность намерений военных.

Заявление прозвучало на фоне успешных ночных атак на объекты оборонно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающей области. Кроме того, огневому поражению подверглась логистическая инфраструктура украинских войск в порту Южный на территории Одесской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку по объектам военной промышленности в Киеве и Одесской области. Ранее Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по киевским предприятиям по выпуску беспилотников. В морском торговом порту Одессы военные поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для украинской армии.