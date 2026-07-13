Суд запретил водить мусоровоз сбившему девочку на Урале

Tекст: Денис Тельманов

Ленинский районный суд Нижнего Тагила запретил управлять транспортными средствами мужчине, который находился за рулем спецтехники в момент трагического ДТП, передает РИА «Новости». Авария произошла в минувшее воскресенье на Лисогорской улице, когда ребенок оказался на проезжей части без присмотра взрослых.

Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг и нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека по неосторожности. При этом водителю мусоровоза вменяют только вторую статью.

«Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Огольцова... Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено управлять транспортными средствами», – рассказали в инстанции.

Месяцем ранее суд в Екатеринбурге арестовал сбившего насмерть четырех пешеходов водителя автобуса. В начале июля суд Калининграда отправил под стражу виновника смертельного наезда на трехлетнего мальчика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка погибла под колесами мусоровоза. Месяцем ранее суд в Екатеринбурге арестовал сбившего насмерть четырех пешеходов водителя автобуса.

В начале июля суд Калининграда отправил под стражу виновника смертельного наезда на трехлетнего мальчика.