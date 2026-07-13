Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.11 комментариев
Суд запретил водить мусоровоз сбившему девочку на Урале
Фигуранту уголовного дела о смертельном наезде на четырехлетнюю девочку в Свердловской области избрали меру пресечения, ограничив его в базовых правах.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила запретил управлять транспортными средствами мужчине, который находился за рулем спецтехники в момент трагического ДТП, передает РИА «Новости». Авария произошла в минувшее воскресенье на Лисогорской улице, когда ребенок оказался на проезжей части без присмотра взрослых.
Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг и нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека по неосторожности. При этом водителю мусоровоза вменяют только вторую статью.
«Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Огольцова... Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемому запрещено управлять транспортными средствами», – рассказали в инстанции.
Месяцем ранее суд в Екатеринбурге арестовал сбившего насмерть четырех пешеходов водителя автобуса. В начале июля суд Калининграда отправил под стражу виновника смертельного наезда на трехлетнего мальчика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка погибла под колесами мусоровоза. Месяцем ранее суд в Екатеринбурге арестовал сбившего насмерть четырех пешеходов водителя автобуса.
В начале июля суд Калининграда отправил под стражу виновника смертельного наезда на трехлетнего мальчика.