Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
В Москве впервые прошел масштабный «День открытого кода»
Участники нового технологического мероприятия рассмотрели перспективы опенсорс-решений и формирование профессионального сообщества вокруг облачной платформы совместной разработки, сообщает мэрия Москвы.
Столица становится драйвером развития открытого исходного кода в России, передает сайт мэрии Москвы. Мероприятие состоялось на площадке делового пространства «МосХаб. Сколково» и объединило представителей ИТ-компаний, стартапов и вузов.
«Открытый код меняет подход к разработке, и Москва уже строит с использованием опенсорс-решений собственную технологическую платформу «МосТех»», – рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий столицы Алексей Анисимов. Он также отметил, что центральным элементом этой модели является облачная платформа «Мос.Хаб», объединяющая репозитории и инструменты совместной разработки.
Открытую платформу сегодня используют более 28 тыс. специалистов из 80 российских регионов, а также из Белоруссии и Казахстана. Пользователи уже разместили на электронной площадке свыше 32 тыс. проектов. Поддержка таких инициатив отвечает задачам национального проекта цифровой трансформации государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичное пространство «МосХаб.Сколково» подвело итоги «Первого кубка нейроконтента».
Участники Петербургского международного экономического форума обсудили пути достижения цифрового суверенитета отечественной ИТ-отрасли.