Невеста пострадала при ударе украинского дрона в Луганске

Невеста ранена при ударе украинского дрона в Луганске

Tекст: Тимур Шайдуллин

Две девушки получили ранения при атаке беспилотника ВСУ по глэмпингу в Луганске. Это случилось в ночь на вторник во время празднования девичника на территории луганского глэмпинга, передает ТАСС. Начиненный шрапнелью дрон ударил по домикам, где отдыхали девушки. Одна из пострадавших лишилась кисти руки, другая получила ранение в шею.

«Одна из девушек – невеста – была на втором этаже, когда сюда прилетел дрон. Подругу ее ранило на улице, на крыльце [ей] оторвало кисть, попало в голень. Невеста сильно не пострадала: ей то ли осколки немного зацепили лицо, то ли руки. Но после того, как все случилось, она в крови прыгнула в машину и уехала», – рассказал сотрудник комплекса Сергей.

По словам очевидца, медицинская помощь самой невесте не потребовалась, однако двух других девушек госпитализировали. Взрывом были повреждены три деревянных строения, разбита бытовая техника и пробиты крыши.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о госпитализации двух пострадавших при ударе по луганскому глэмпингу девушек.

До этого украинские беспилотники атаковали рейсовый автобус и частный сектор в республике. Месяцем ранее в результате налета дронов на жилые дома в Луганске погибла пожилая преподавательница университета.