Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.0 комментариев
У Севастополя уничтожили 20 украинских дронов
Над городом Севастополь силы противовоздушной обороны ликвидировали 20 украинских БПЛА, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Воздушная тревога началась в 10.32 мск и продолжалась более полутора часов, указал Развожаев в Max.
«Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК», – уточнил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, утром во вторник системы противовоздушной обороны уничтожили два вражеских дрона над Севастополем.