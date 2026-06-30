  • Новость часаСилами ПВО за час уничтожены 35 дронов ВСУ на подлете к Москве
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    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск
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    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    12 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    14 комментариев
    30 июня 2026, 06:19 • Новости дня

    Эксперты раскрыли новую схему обмана страховщиков с помощью нейросетей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мошенники ищут фотографии автомобилей в социальных сетях и на электронных площадках по продаже авто, чтобы использовать их для получения незаконных страховых выплат, рассказали эксперты компании – разработчика технологий на базе ИИ для медицинского и автомобильного страхования Mains Lab.

    Аферисты активно ищут изображения транспортных средств на электронных площадках и в интернете ради незаконного обогащения, передает РИА «Новости». В компании Mains Lab пояснили, что для этих целей применяются технологии на базе искусственного интеллекта.

    «Автомошенники целенаправленно исследуют социальные сети, площадки по продаже авто и другие доступные интернет-ресурсы с размещенными фото автомобилей. Наибольшему риску подвержены владельцы, разместившие фотографии автомобилей с четко различимыми государственными номерами», – рассказали специалисты компании.

    Найденные кадры обрабатываются специальными программами, которые наносят на кузов виртуальные трещины и глубокие царапины. После этого злоумышленники подают поддельное заявление от имени настоящего владельца, заявляя об аварии, и прилагают фиктивные счета за ремонт. Кроме того, преступники могут выдавать себя за собственника для изменения условий полиса или продажи персональных данных.

    Аналитики отмечают и обратные ситуации, когда реальные повреждения удаляются с помощью ретуши. Владелец приобретает полис онлайн, а затем требует возмещения по оригинальным снимкам с настоящими дефектами. В более сложных схемах отредактированные кадры служат доказательством фиктивного восстановления машины для повторного получения денег за старые царапины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичные полицейские задержали девятерых организаторов фиктивных аварий с дорогими иномарками.

    29 июня 2026, 17:15 • Новости дня
    Times: На российском танкере в Балтийском море установили тяжелые пулеметы
    Times: На российском танкере в Балтийском море установили тяжелые пулеметы
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия начала устанавливать вооружение на танкерах, используемых для перевозки нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает британская газета The Times.

    На палубе судна «Маршал Василевский», играющего одну из ключевых ролей в транспортировке СПГ, были обнаружены две стационарные артиллерийские установки. По информации газеты, вооружение предназначено для защиты танкера от атак беспилотников, а также для предотвращения возможного захвата судна, передает сообщение Times «Московский комсомолец».

    Патрик Болдер из Гаагского центра стратегических исследований считает, что появление вооружения на российских танкерах является сигналом для стран НАТО. По его оценке, Москва демонстрирует готовность к силовому ответу в случае попыток альянса перехватить или задержать суда, задействованные в перевозке российских энергоресурсов.

    Times также обращает внимание на возможные последствия расширения такой практики. По мнению газеты, если вооружение начнут массово устанавливать на суда так называемого «теневого флота» России, это может существенно изменить ситуацию на море.

    «Если оснащение вооружением станет повсеместным, вероятность того, что западные страны решатся на абордаж российских танкеров, существенно снизится», говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии захватывать российские нефтяные танкеры.

    Шведские военные еще в конце прошлого года заметили вооруженную охрану на идущих из России судах.

    Британское правительство ранее включило газовоз «Маршал Василевский» в санкционный список.

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    29 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

    Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к организации террористических актов, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми-спортсменами.

    «Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

    Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    29 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    Песков: Киев заплатит территориями за вторжение в Курскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что Киеву придется заплатить за вторжение в Курскую область территориями для создания буферной зоны.

    Песков напомнил о словах главы государства Владимира Путина относительно последствий атаки на российский регион. По его словам, Киев лишится территорий для создания необходимой буферной зоны, передает РИА «Новости».

    «Хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область бандформирований киевского режима, Путин сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение. Заплатить вот этой самой территорией, которая окажется в буферной зоне», – подчеркнул представитель Кремля.

    Днем ранее российский лидер отметил, что украинская сторона понесет ответственность за свои действия на курской земле. Расплатой станет утрата земель, которые требуются для обеспечения надежной зоны безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа.



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    29 июня 2026, 14:03 • Новости дня
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    Актер сериалов «След» и «Глухарь» Дербышев погиб в зоне СВО
    @ kinopoisk.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    О гибели театрального и киноактера Евгения Дербышева в зоне спецоперации стало известно после выдачи его семье свидетельства о смерти.

    Гибель актера театра и кино Евгения Дербышева в зоне специальной военной операции подтверждена его окружением, передает Ura.ru со ссылкой на aif.ru. По словам знакомых, артист служил в районе проведения спецоперации и долгое время числился пропавшим без вести.

    «Евгений пропал без вести на СВО в 2024 году. В этом году его семья получила свидетельство о смерти», – сообщил источник. Таким образом, официальное подтверждение кончины актера его близкие получили только спустя время после исчезновения.

    Евгений Дербышев дебютировал в кинематографе в 2007 году в сериале «Адвокат». Позже он сыграл в проектах «Александровский сад-3», «Висяки», «Глухарь», «Провинциалка», «Меч», «След», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Склифосовский», «Пятницкий» и других картинах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший артист Театра имени Ермоловой Павел Чернявский погиб в зоне спецоперации 3 марта 2026 года после заключения контракта с Минобороны.

    Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «ИП Пирогова», погиб в зоне СВО в январе 2026 года.

    Актер Вадим Алферов из сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» погиб в Курской области, куда он ушел добровольцем в октябре 2024 года.

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    29 июня 2026, 10:38 • Новости дня
    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница рассказала о выборе вуза

    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов Малкова: Выбираю между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ

    Сдавшая ЕГЭ на 500 баллов школьница рассказала о выборе вуза
    @ Департамент образования и науки города Москвы

    Tекст: Ольга Иванова

    Выпускница московской школы Екатерина Малкова, впервые получившая на пяти экзаменах ЕГЭ по 100 баллов, раскрыла свои планы на учебу в ведущих вузах страны.

    Выпускница московской школы Екатерина Малкова, впервые в истории ЕГЭ набравшая 500 баллов по пяти экзаменам, рассказала о дальнейших планах, пишут «Аргументы и факты».

    «На данный я всё еще выбираю между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ», – отметила девушка.

    По ее словам, подготовку к экзаменам она начала в начале 11-го класса и не ожидала получить такой результат. Екатерина призналась, что не верила даже в одну «сотню», тем более в пять.

    Она добавила, что во время сдачи сосредоточилась исключительно на подготовке: девушка старалась не загадывать, какими окажутся итоговые баллы, и не строить прогнозов до объявления результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о максимальных 500 баллах выпускницы столичной школы № 1409 Екатерины Малковой за пять экзаменов ЕГЭ.

    Ранее столичная выпускница из инженерного предпрофессионального класса набралa по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и химии.

    Рособрнадзор отчитался о росте среднего балла ЕГЭ по ряду гуманитарных и естественно-научных предметов в 2026 году.

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    29 июня 2026, 13:40 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ

    Эксперт Анпилогов: Восстановление НПЗ после удара дрона может занять несколько месяцев

    Эксперт сказал, как быстро восстанавливают пораженный дроном НПЗ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная задача для поврежденных дронами российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны. Также важно обновить оборудование, где может возникнуть угроза герметичности. Россия это может сделать самостоятельно, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары ВСУ не создали критического ущерба энергетической инфраструктуре.

    «Восстановление поврежденных украинскими ударами НПЗ предполагает ряд сложных, но преодолимых моментов. Первый связан с наличием на любом нефтеперерабатывающем заводе огромных объемов материалов и сырья, большинство из которых токсичны, горючи и взрывоопасны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Взрывы на НПЗ можно в некотором смысле сравнить с воздействием термобарической бомбы, при определенных температурах даже нержавеющая сталь теряет легирующие присадки и необходимые свойства. Поэтому владельцам заводов придется менять сделанное из огнестойких материалов оборудование, если возникнет угроза его герметичности», – отметил собеседник.

    Главная же задача российских НПЗ – восстановить или поменять ректификационные колонны, вокруг которых строится любое нефтеперерабатывающее предприятие, указал спикер. «Все необходимое для этого оборудование делается в России. Также наши производители могут закрыть потребности в любых сплавах и огнестойких материалах. Одной из немногих статей импорта может быть приобретение ряда катализаторов для химических процессов», – указал эксперт.

    В целом восстановление НПЗ может занять несколько месяцев, спрогнозировал собеседник. «Доставка негабаритного оборудования тоже займет определенные сроки, поскольку перевозчикам нужно будет получить разрешения на проезд по мостам, тоннелям. Возможен также временный демонтаж линий электропередач на пути движения», – заметил он.

    «Война против НПЗ – это гонка со временем, в которой, на мой взгляд, Украина все же проигрывает. Киев добился лишь частичной разбалансировки экспорта и внутреннего потребления. Думаю, усилиями государства ситуация довольно быстро устаканится», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    Также накануне Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на НПЗ, были повреждены линия электропередачи и газовая труба, сообщал оперативный штаб Краснодарского края в своем канале в Max.

    На прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Shaman рассказал о мотивах развода с прежней женой и браке с Мизулиной
    Shaman рассказал о мотивах развода с прежней женой и браке с Мизулиной
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, рассказал о причинах развода с бывшей супругой и объяснил, почему не стал откладывать расторжение брака.

    Отвечая на вопрос о разводе, который произошел в 2024 году, что был объявлен в России Годом семьи, Дронов отметил, что, несмотря на публичный образ, он остается обычным человеком, передает Lenta.ru. По словам певца, он не хотел формально сохранять отношения ради соответствия общественным ожиданиям.

    «Зачем было ждать конца года, идти на сделку со своей совестью, терпеть», – заявил певец. Артист подчеркнул, что решение о завершении брака было связано с личными обстоятельствами, а не с желанием придерживаться определенного общественного образа.

    Также SHAMAN рассказал о начале отношений с Екатериной Мизулиной, главой Лиги безопасного интернета. По его словам, новые отношения начались в декабре 2024 года, в конце Года семьи. «Фактически, в Год семьи я создал новую семью», – сказал певец.

    В ноябре прошлого года пара расписалась в одном из ЗАГСов Донецка. Глава Лиги безопасного интернета назвала этот город единственно возможным местом для бракосочетания. До свадьбы певец охарактеризовал Мизулину настоящей находкой.

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    29 июня 2026, 11:09 • Новости дня
    Поляки и украинцы устроили массовую поножовщину в Стараховицах

    В Польше произошла массовая драка с поножовщиной между поляками и украинцами

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт двух молодежных компаний на берегу водоема в польских Стараховицах перерос в жестокую потасовку с применением холодного оружия, в результате которой пострадал один человек.

    Инцидент произошел в городе Стараховицы Свентокшиского воеводства, передает РИА «Новости».

    Местная полиция сообщила подробности: «Возле залива возник конфликт между двумя группами молодых людей, среди которых были граждане Польши и Украины. В итоге произошла драка, и один из участников драки применил острый предмет, в результате чего другой из участников драки был ранен».

    Прибывшие на место происшествия спасатели и стражи порядка оказали помощь пострадавшему. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье об участии в избиении.

    Виновным грозит наказание на срок от трех месяцев до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи допрашивают очевидцев и устанавливают личности всех участников потасовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае группа поляков жестоко избила украинских подростков в центре Варшавы.

    Неделей позже агрессивно настроенные мужчины атаковали гражданина Украины в городе Радом из-за незнания местных песен.

    В конце прошлого года полиция зафиксировала массовую драку украинских мигрантов с применением холодного оружия в столичном Свентокшиском парке.

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    29 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После успешного прорыва границы в Харьковской области подразделения Вооруженных сил России вошли в Казачью Лопань.

    Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.

    Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».

    Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.

    Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.

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    29 июня 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ

    Экономист Юшков: Санкции Запада не мешают России быстро ремонтировать НПЗ

    Эксперт оценил способности России быстро восстанавливать работу НПЗ
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У России есть возможность самостоятельно восстановить НПЗ, поврежденные украинскими ударами. Российские компании производят необходимое оборудование, а также импортируют его из Азии, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары не создали критического ущерба российской энергетической инфраструктуре.

    «Запрет на поставку в Россию оборудования для ремонта, модернизации и строительства НПЗ начал действовать еще в 2022 году. Тем не менее российские предприятия проводили плановое обслуживание предприятий и обновление комплектующих», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Часть оборудования НПЗ вырабатывает ресурс и должна быть заменена независимо от ударов. Если бы Россия не могла импортировать и производить необходимые технические комплектующие, то заводы бы уже остановились без всяких обстрелов. Однако они работали, модернизировались и расширяли производство», – продолжил он. Собеседник напомнил, что в 2025 году нефтяная инфраструктура России также подвергалась ударам и вводился запрет на экспорт топлива. «Тем не менее предприятия были восстановлены», – указал Юшков.

    «Нельзя сказать, что НПЗ невозможно восстановить, потому что против России действуют санкции на поставку оборудования. Весь вопрос в сроках проведения работ. Ситуация усложняется лишь тем, что повреждены сразу несколько предприятий, что предполагает повышенный объем заказов у поставщиков», – подчеркнул спикер.

    По словам собеседника, часть необходимого оборудования завозится в Россию из азиатских стран. «Здесь возникает только вопрос о экономической целесообразности. До 2022 года выгоднее было проводить техническое обновление за счет поставок из Европы. Но это не значит, что нет других вариантов», – резюмировал Юшков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские удары по критически важной и энергетической инфраструктуре создают проблемы, в стране наблюдается «определенный дефицит, но он не критический», сообщает Кремль. «Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита: нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, надежно прикрывать эти объекты», – отметил он.

    «Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности», – подчеркнул глава государства.

    Днем ранее на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Путин сообщил, что, согласно данным Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. «Есть небольшое снижение, всего четыре процента», – отметил он.

    «Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», – добавил президент России.

    По его слова, мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых предприятий». «Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние периоды. И уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели», – указал политик.

    «В целом для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», – указал Путин.

    Кроме того, на прошлой неделе глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту инициативы по обеспечению бесперебойных поставок бензина. В свою очередь вице-премьер Александр Новак сообщил о разработке комплекса мер для поддержки внутреннего рынка.

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    29 июня 2026, 18:27 • Новости дня
    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице

    Профессор Оганов дал совет школьнице с рекордными результатами ЕГЭ

    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    @ mos.ru

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Выбор между химфаком МГУ и ФЭФМ МФТИ во многом зависит от того, какую именно профессию хочет получить школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Сколтеха и РАН Артем Оганов, комментируя затруднения отличницы при выборе вуза.

    Школьница из Москвы, набравшая максимальные 500 баллов на ЕГЭ, рассказала, что пока не определилась с выбором университета. Сейчас девушка раздумывает между химическим факультетом МГУ и Физико-химическим факультетом МФТИ.

    «Выбор во многом зависит от того, какую именно профессию девушка хочет получить. В МГУ я бы рекомендовал химический факультет и факультет биоинженерии и биоинформатики – оба сильные, и уровень подготовки там высок. Что касается РХТУ, то там традиционно сильны специальности, связанные с химическими технологиями», – говорит Оганов.

    При этом, продолжает он, если говорить о биофизике, биоинженерии и биоинформатике, то РХТУ не очень известен в этих областях. А МФТИ традиционно очень силен в физике, и в последнее время также заметно усилился в материаловедении и биомедицинских специальностях. Вместе с тем физтех традиционно слаб в химии, предупредил профессор.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал набравшую 500 баллов по ЕГЭ школьницу одной из лучших выпускниц столицы. Он поделился, что девушка хочет связать профессию с точными науками и выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева.

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    29 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Названа причина стрельбы с шестью погибшими в немецком Штаде

    Der Spiegel: Личный конфликт спровоцировал стрельбу с шестью погибшими в Штаде

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инцидент с применением огнестрельного оружия в немецком городе Штаде произошел из-за выяснения личных отношений, сообщает Der Spiegel.

    Издание подчеркивает, что мотивы преступления не связаны с радикальными взглядами, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel. «О политической или экстремистской подоплеке на текущий момент неизвестно», – отмечается в публикации немецкого СМИ.

    Нападение случилось на территории местного центра матери и ребенка. Как уточняется, жертвами атаки стали шесть человек, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

    Правоохранительные органы оперативно задержали троих подозреваемых. В их числе оказался и предполагаемый преступник, открывший огонь по людям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами стрельбы в немецком городе Штаде стали пять человек.

    В апреле спецназ полиции Дюссельдорфа штурмовал здание сикхского храма в Мёрсе. В январе злоумышленники ранили пятерых человек в многоквартирном доме в центре Берлина.

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    29 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Минтранс решил разработать новые правила ограничения скорости
    Минтранс решил разработать новые правила ограничения скорости
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство транспорта намерено изменить порядок определения скоростных режимов на дорогах страны.

    Документ будет носить рекомендательный характер для соответствующих служб, передает «Российская газета».

    «Принятие этих рекомендаций запланировано на 2027 год. В них будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», – уточняется в публикации.

    Нововведения позволят более гибко подходить к регулированию скорости, опираясь на реальную обстановку каждого конкретного участка трассы. Ожидается, что новые рекомендации вступят в силу в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское правительство поручило выработать единые принципы установления оптимальных скоростных режимов.

    Позже Минтранс анонсировал обязательное соблюдение водителями указаний на электронных табло.

    В конце прошлого года Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ для дорожных знаков и разметки.

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    29 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Минск озвучил красную линию для Украины

    МИД Белоруссии назвал госграницу красной линией для Украины

    Минск озвучил красную линию для Украины
    @ Пограничный комитет Беларуси/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета заявил, что президент Александр Лукашенко обозначил границы страны красными линиями для Киева.

    По словам Секреты, Минск считает государственную границу главным рубежом безопасности, передает РИА «Новости».

    «Красные линии были четко определены нашим президентом. Это – наша граница», – заявил Секрета, комментируя возможные атаки Киева.

    Дипломат подчеркнул, что позиция главы государства Александра Лукашенко по данному вопросу остается неизменной и предельно ясной.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о встрече с представителями Владимира Зеленского.

    Депутат белорусского парламента Геннадий Лепешко назвал невыгодным для Украины расширение линии фронта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках Киева напрямую втянуть республику в боевые действия.

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    29 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.

    В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.

    Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

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