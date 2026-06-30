Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.12 комментариев
Эксперты раскрыли новую схему обмана страховщиков с помощью нейросетей
Мошенники ищут фотографии автомобилей в социальных сетях и на электронных площадках по продаже авто, чтобы использовать их для получения незаконных страховых выплат, рассказали эксперты компании – разработчика технологий на базе ИИ для медицинского и автомобильного страхования Mains Lab.
Аферисты активно ищут изображения транспортных средств на электронных площадках и в интернете ради незаконного обогащения, передает РИА «Новости». В компании Mains Lab пояснили, что для этих целей применяются технологии на базе искусственного интеллекта.
«Автомошенники целенаправленно исследуют социальные сети, площадки по продаже авто и другие доступные интернет-ресурсы с размещенными фото автомобилей. Наибольшему риску подвержены владельцы, разместившие фотографии автомобилей с четко различимыми государственными номерами», – рассказали специалисты компании.
Найденные кадры обрабатываются специальными программами, которые наносят на кузов виртуальные трещины и глубокие царапины. После этого злоумышленники подают поддельное заявление от имени настоящего владельца, заявляя об аварии, и прилагают фиктивные счета за ремонт. Кроме того, преступники могут выдавать себя за собственника для изменения условий полиса или продажи персональных данных.
Аналитики отмечают и обратные ситуации, когда реальные повреждения удаляются с помощью ретуши. Владелец приобретает полис онлайн, а затем требует возмещения по оригинальным снимкам с настоящими дефектами. В более сложных схемах отредактированные кадры служат доказательством фиктивного восстановления машины для повторного получения денег за старые царапины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичные полицейские задержали девятерых организаторов фиктивных аварий с дорогими иномарками.