Власть над ценой нефти сместилась от скважины к контролю над логистикой. Иран превращается из осажденного санкциями аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.0 комментариев
В Москве задержали девять человек за инсценировку аварий ради страховых выплат
Правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая заработала более 50 млн рублей на фиктивных дорожно-транспортных происшествиях с участием дорогих иномарок, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Участников криминальной схемы задержали по адресам их проживания, пояснила Волк, передает ТАСС.
Злоумышленники покупали дорогие автомобили иностранного производства и оформляли их на подставных лиц за денежное вознаграждение. После этого аферисты намеренно устраивали аварии для получения крупных компенсаций от страховщиков.
В некоторых случаях стоимость заявленного ремонта почти равнялась цене самой машины, а общий ущерб компаниям превысил 50 млн рублей.
Серия подозрительных столкновений с похожими повреждениями привлекла внимание правоохранителей. Во время обысков у подозреваемых изъяли телефоны, банковские карты и документы на транспорт.
В отношении фигурантов возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года столичные правоохранители выявили группу инсценировавших сотни аварий мошенников.