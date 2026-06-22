В Москве задержали девять человек за инсценировку аварий ради страховых выплат

Tекст: Алексей Дегтярёв

Участников криминальной схемы задержали по адресам их проживания, пояснила Волк, передает ТАСС.

Злоумышленники покупали дорогие автомобили иностранного производства и оформляли их на подставных лиц за денежное вознаграждение. После этого аферисты намеренно устраивали аварии для получения крупных компенсаций от страховщиков.

В некоторых случаях стоимость заявленного ремонта почти равнялась цене самой машины, а общий ущерб компаниям превысил 50 млн рублей.

Серия подозрительных столкновений с похожими повреждениями привлекла внимание правоохранителей. Во время обысков у подозреваемых изъяли телефоны, банковские карты и документы на транспорт.

В отношении фигурантов возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве, обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года столичные правоохранители выявили группу инсценировавших сотни аварий мошенников.