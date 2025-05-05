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В Москве задержали подозреваемых в инсценировках сотен ДТП
В столице выявили группу мошенников, которые инсценировали сотни дорожно-транспортных аварий ради незаконных компенсаций, ущерб составил более 100 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Правоохранители задержали восьмерых подозреваемых в Москве, пояснила Волк в своем Telegram-канале.
Следствие считает, что группа приобрела несколько подержанных иномарок, которые затем использовала для инсценировки дорожно-транспортных происшествий.
Злоумышленники оформляли мнимые аварии и обращались в страховые компании за компенсациями, которые впоследствии делили между собой. По предварительным данным, с 2021 по 2025 год они совершили более 500 преднамеренных ДТП, благодаря чему незаконно получили выплаты на сумму свыше 100 млн рублей.
Задержания проходили в Москве, Подмосковье и Волгоградской области. Всем фигурантам предъявлено обвинение, их арестовали.
Ранее в Москве правоохранители вскрыли группу злоумышленников, которые занимались махинациями с квартирами умерших и иностранных собственников, ущерб от их действий составил порядка 300 млн рублей.