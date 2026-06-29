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    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    9 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах 2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае её просто не станет – её разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако всё это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    9 комментариев
    29 июня 2026, 20:42 • Новости дня

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Метеоролог Голубев опроверг приход аномальной жары из Европы в Москву

    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аномальная жара до плюс 40 градусов, зафиксированная в европейских странах, не дойдет до Москвы, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о надвигающемся на столицу экстремальном зное из-за пришедших из Африки воздушных масс, передает РИА «Новости».

    Голубев пояснил, что температурных рекордов ждать не стоит. «Такой жары, как в Европе – под +40 градусов – в Москве не ожидается. Причина в особенностях циркуляции атмосферы: «европейская» жара действительно возникла из-за воздушных масс, которые пришли из Африки, но до Москвы они в таком экстремальном виде не дойдут, так как западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы препятствуют проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути», – рассказал синоптик.

    По прогнозам метеоролога, в первые два дня июля воздух в столице прогреется максимум до 31 градуса, после чего температурный фон вернется к климатической норме. Специалист добавил, что второй месяц лета в целом ожидается достаточно теплым, а количество осадков не превысит средних многолетних значений.

    Напомним, экстремальная жара привела к отмене массовых мероприятий и росту смертности в Европе. В мае синоптики сообщали о превышении климатической нормы в Москве на семь градусов.

    Специалисты опровергали слухи о грядущем невероятно жарком лете в России.

    27 июня 2026, 04:25 • Новости дня
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    ПВО сбила семь летевших на Москву дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», – сообщил мэр в «Максе».

    На местах падения обломков находятся специалисты экстренных служб.

    Росавиация сообщает, что аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

    Росавиация предупредила, что возможны корректировки в расписании полетов, подчеркнув, что меры приняты для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника.

    В пятницу утром Собянин сообщал, что было сбито 50 дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    27 июня 2026, 19:59 • Новости дня
    Парижские морги переполнились из-за рекордной жары

    Морги в Париже оказались полностью заполнены из-за аномальной жары во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Франции возникла острая нехватка мест в похоронных учреждениях на фоне экстремальных температур, охвативших страну.

    Морги при похоронных бюро в Париже заполнены до предела из-за резкого роста числа смертей, вызванного аномальной жарой, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Национальной федерации похоронных услуг Франции Готье Катон сообщил, что в пригородах ситуация с доступными местами также становится крайне напряженной.

    «Сейчас ситуация ухудшается. Зафиксировано значительное число смертей, и, как вы уже отметили, я подтверждаю, что все морги при похоронных бюро в Париже сейчас, к сожалению, переполнены», – заявил Катон в эфире телеканала. Семьям умерших предлагают размещать тела в более удаленных учреждениях.

    По словам представителя федерации, запланированные на начало следующей недели похороны могут временно снизить загруженность моргов. Однако после этого сфера ритуальных услуг столкнется с перегрузкой крематориев, что приведет к увеличению сроков захоронения и кремации в стране.

    В середине недели метеослужба Франции вводила наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов из-за рекордной жары, когда температура достигала 40 градусов.

    Одновременно температурный рекорд был побит в Дании, где воздух прогрелся до 37 градусов тепла, превысив показатель 1975 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе порядка 193 млн человек столкнулись с экстремально высокими температурами. Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни более 200 европейцев.

    редняя максимальная температура на территории Франции ранее достигала рекордных 38,2 градуса Цельсия.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    28 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    В результате падения с седьмого этажа в Москве погибла пятилетняя девочка

    Tекст: Антон Антонов

    На северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа после того, как попыталась опереться на москитную сетку, ребенок погиб, сообщили в столичной прокуратуре.

    Трагедия произошла на улице Абрамцевской, передает РИА «Новости».

    «Девочка 2021 года рождения скончалась», – сказали в ведомстве.

    За ходом процессуальной проверки, которую проводят по факту гибели девочки, следит Бутырская межрайонная прокуратура.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома, облокотившись на москитную сетку.

    В марте в Москве трехлетний ребенок скончался в больнице после падения из окна квартиры на пятом этаже.

    Ранее в столице девочка 2021 года рождения выпала из окна пятого этажа, опершись на москитную сетку, и погибла.

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    27 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО успешно перехватили и уничтожили три дрона, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил, что военнослужащие Министерства обороны предотвратили воздушный удар по столице.

    «Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Вскоре градоначальник дополнил информацию заявлением об успешном отражении атаки еще одного дрона.

    В настоящее время на местах падения обломков сбитой техники в оперативном режиме работают представители столичных экстренных служб. Профильные специалисты ликвидируют последствия инцидента и обеспечивают безопасность прилегающих территорий.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.

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    27 июня 2026, 23:14 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 12
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых вечером в субботу на подлете к Москве БПЛА выросло до 12, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    К месту падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы сообщал о ликвидации трех дронов, затем системы ПВО уничтожили еще пять летевших на Москву беспилотников.

    Позднее Собянин сообщил об уничтожении еще двух БПЛА на подлете к Москве.

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    28 июня 2026, 00:17 • Новости дня
    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве
    ПВО за сутки сбила 25 дронов на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены еще два БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как следует из его сообщений, за сутки сбиты 25 беспилотников.

    «Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Максе».

    До этого он сообщил об уничтожении еще одного БПЛА.

    По подсчетам ТАСС, основанным на сообщениях Собянина, за минувшие сутки силами ПВО было уничтожено 25 вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты зенитных комплексов в субботу отразили массированную воздушную атаку, перехватив 124 вражеских аппарата самолетного типа над Центральной Россией и южными территориями страны.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    27 июня 2026, 14:23 • Новости дня
    В Европе спрогнозировали аномальную жару для 193 млн человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Порядка 193 млн человек столкнутся в субботу с экстремальной жарой в Европе на фоне аномально высоких температур, пишут западные СМИ.

    «По меньшей мере 193 млн человек по всей Европе, как ожидается, столкнутся в субботу с температурой воздуха выше плюс 35 градусов», – говорится в сообщении France Press.

    Тем временем во Франции блогеры публикуют ролики, где жарят яичницу с беконом прямо на раскаленных солнцем подоконниках, отмечает канал 360.

    Как сообщает , страна переживает одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Метеослужба Meteo-France зафиксировала 24 июня среднюю температуру на уровне 38,5 градуса, а в Париже столбики термометров поднялись до плюс 40,3 градуса.

    Спасаясь от зноя, люди купаются в Сене и других водоемах, где это запрещено. Из-за нарушений правил безопасности число утонувших во Франции достигло 50 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя максимальная температура на территории Франции достигла 38,2 градуса Цельсия.

    Метеорологи зафиксировали в стране более 170 температурных рекордов.

    Беспрецедентный зной в европейских странах унес жизни более 200 человек.

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    27 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал аномально теплый июль в Центральной России

    Синоптик Тишковец: Июль в Центральной России будет на 1-2 градуса выше нормы

    Tекст: Мария Иванова

    Второй месяц лета в центральных регионах России окажется на один-два градуса теплее климатической нормы на фоне дефицита осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

    Предстоящий июль порадует жителей теплом и небольшим количеством осадков, написал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    «Предварительно, грядущий июль в Центральной России будет на один-два градуса выше климатической нормы и с относительным дефицитом осадков», – отметил метеоролог.

    В ближайшие выходные западные и северные территории Русской равнины окажутся под влиянием азорского антициклона. Он обеспечит солнечную и сухую погоду. При этом на юге и востоке страны атмосферное давление снизится из-за формирования циклона над Прикамьем.

    Самые сильные ливни пройдут в Среднем Поволжье, где выпадет от одного до четырех ведер воды на квадратный метр. Температура на севере европейской части страны составит от 20 до 25 градусов тепла. В Калининградской области воздух прогреется до 35 градусов.

    В Москве выходные пройдут без существенных осадков при комфортных 19–25 градусах. В начале следующей недели возможны кратковременные дожди, а в первые дни июля ожидается потепление до 30 градусов, после чего температурный фон стабилизируется.

    Ранее сообщалось, что начале следующего месяца на столицу обрушится холодный фронт со штормовым ветром.

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    26 июня 2026, 21:19 • Новости дня
    В Москве предложили философские основы будущего многополярного миропорядка

    На философском форуме в Москве предложены основы будущего миропорядка

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве на площадке кластера «Ломоносов» 26 июня стартовала Международная научно-практическая конференция «Философия будущего: идеи и смыслы». Мероприятие собрало участников из 34 стран и стало одной из крупнейших международных дискуссионных площадок, посвященных осмыслению будущего мироустройства.

    Открывая конференцию, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что современный мир находится в состоянии постоянной турбулентности, а технологические изменения одновременно расширяют возможности и усиливают вызовы. По его словам, именно способность ответить на них определит будущее человечества.

    «Нас объединяет образ будущего – понимание, в каком мире мы хотим жить. И от того, как мы ответим на сегодняшние вызовы, зависит то, каким будет мир завтра. Сейчас существенно увеличивается запрос на философию, логику, осмысление фундаментальных основ и принципов жизни. Для высокотехнологичных компаний философы становятся ценным стратегическим ресурсом. Ваши мысли, идеи и убеждения реально меняют мир», – заявил Кириенко.

    Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что философия возвращается в центр общественной и политической повестки, поскольку без нее невозможно осмысление ключевых вопросов человеческого существования. Он отметил, что при росте числа цивилизационных моделей возрастает риск «какофонии смыслов», однако фундаментом диалога могут стать общие ценности.

    «Самое главное… возникает риск цивилизационной какофонии, где каждый тянет свою ноту. Значит, будет казаться, что гармония в принципе недостижима, что подрывает возможность диалога, ставит под вопрос наше общее будущее. Но мне кажется, что решение есть. Фундаментом этого диалога могут и уже во многом являются наши общие ценности», – сказал Чернышенко. Он добавил, что именно философия способна удержать внимание на человеке в условиях технологических трансформаций.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что обсуждение будущего невозможно без международного участия, поскольку вопросы развития человечества выходят за рамки национальных границ. По его словам, технологические прогнозы без смыслового наполнения теряют практическую ценность. «Сегодняшнее будущее нельзя понимать как набор технологических прогнозов. Без глубокого осмысления целей и смыслов самые передовые разработки рискуют остаться лишь инструментом без предназначения», – заявил он.

    Отдельный акцент был сделан на формировании многополярной архитектуры мира. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил необходимость создания такой модели международных отношений, которая будет приемлема для всех участников.

    Вице-президент РАН Николай Макаров подчеркнул интегрирующую роль философии в гуманитарном знании, а в ходе пленарной дискуссии участники обсудили трансформацию человека, общества и государства в условиях технологического развития и формирования новых центров силы.

    Значительное внимание уделили вопросам цивилизационной идентичности. Директор Высшей политической школы имени И. Ильина Александр Дугин заявил о необходимости формирования собственной цивилизационной модели России. «Русское время течет по-другому, имеет другую структуру – оно по необходимости будет окрашиваться в эсхатологические тона. Есть иная его конфигурация – надежда, которая живет в народе. Народ верит вопреки всему в светлое будущее, в то, что будет построено общество справедливости, милосердия, чистоты, любви. Вопреки всем испытаниям в народе живет будущее как победа, преображение. Фактически это то, что мы сегодня называем традиционными ценностями. Это выражение нашей идеи и цели», – отметил он.

    Свою концепцию представил и представитель Китая, профессор Фуданьского университета Чжан Вэйвэй, предложивший отказаться от противопоставления демократических и авторитарных моделей в пользу оценки эффективности управления. «Мы считаем, что противопоставление демократии и автократии – это устаревшая догма… Парадигма «хорошее управление против плохого» – гораздо более справедливый и честный подход», – заявил он.

    Профессор Кентского университета Ричард Саква, в свою очередь, указал на кризис западных представлений о будущем, отметив утрату идеологического оптимизма после окончания холодной войны и необходимость переосмысления идеи прогресса.

    Отдельным направлением обсуждения стало влияние искусственного интеллекта и цифровых технологий на общество и образование. Эксперты отметили, что ИИ становится «квазисубъектом», усиливающим инфляцию информации, а ключевым навыком будущего становится способность к метамышлению и работе со смыслами.

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    29 июня 2026, 11:59 • Новости дня
    Жара в Калининграде побила исторический температурный рекорд

    Температура в Калининградской области достигла рекорда за всю историю наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Столбики термометров на территории региона поднялись до отметки плюс 36,2 градуса, обновив максимальные показатели первого летнего месяца за последние восемь десятилетий.

    Аномальный зной накрыл регион из-за прихода теплых воздушных масс со стороны Средиземного моря, передает РИА «Новости». Максимальные значения зафиксировали на территории рыбного порта областного центра.

    «У нас в Мамоново было 36 [градусов] жары вчера, и рыбный порт у нас плюс 36,2, там было жарче всего. Остальные станции плюс 35, плюс 34, получается, побит рекорд июня. У нас в июне за все время наблюдений с 1947 года такой температуры не было», – сообщили представители гидрометцентра.

    Специалисты добавили, что абсолютный температурный максимум области пока устоял. Самым знойным за всю историю наблюдений остается день в августе 1992 года, когда воздух прогрелся до 36,5 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае аномальная жара установила новые температурные рекорды в семи городах Центральной России.

    В начале того же месяца воздух в Москве прогрелся до рекордных 27,4 градуса.

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    27 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили пять летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили пять БПЛА, летевших на Москву, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что сбиты два беспилотника, летевших на Москву.

    Позже были уничтожены еще три дрона. В настоящее время специалисты профильных ведомств продолжают работу на местах падения обломков.

    Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили три направлявшихся в сторону столицы дрона. До этого военные сбили еще два вражеских аппарата.

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    27 июня 2026, 13:59 • Новости дня
    Мошенники похитили у пенсионера в Москве более 31 млн рублей

    Мошенники под видом правоохранителей похитили у пенсионера 31,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве 89-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников, лишившись более 31,5 млн рублей, заявили в столичной прокуратуре.

    Лжесотрудники правоохранительных органов на протяжении шести месяцев вводили в заблуждение пожилого жителя столицы. Злоумышленник сообщил мужчине, что от его имени произведен перевод средств преступнику. После этого жертву уведомили о возбуждении уголовного дела и необходимости оказать содействие.

    Пожилой москвич согласился на сотрудничество, после чего курьер привез ему поддельные процессуальные документы и взял подписку о неразглашении.

    «По указанию звонивших пострадавший начал снимать деньги со счетов и передавать их курьерам. В общей сложности за полгода общения аферисты похитили более 31,5 млн рублей», – сообщили в столичной прокуратуре.

    Преступники обещали вернуть все средства по окончании расследования. Мужчина осознал обман лишь тогда, когда не смог связаться со своим так называемым куратором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая телефонные аферисты украли у 72-летней москвички 37 млн рублей.

    В начале того же месяца другой пожилой житель столицы отдал злоумышленникам через курьеров более 71 млн рублей.

    В апреле лжесотрудники портала «Госуслуги» обманули 80-летнюю пенсионерку на 40 млн рублей.

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    27 июня 2026, 22:10 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены два дрона, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевшие на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков уничтоженных дронов находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее системы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников.

    До этого мэр столицы сообщил о ликвидации еще трех дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

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    27 июня 2026, 06:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    На подлете к Москве система противовоздушной обороны сбила два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Сбиты еще два вражеских БПЛА», – сообщил Собянин в «Максе».

    На местах падения обломков сейчас находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила семь летевших на Москву дронов.

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек.

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    29 июня 2026, 11:37 • Новости дня
    ABC: Смертельно опасная волна жары накроет 100 млн американцев

    ABC: США накроет смертельно опасная волна жары

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальный летний зной грозит охватить территорию от Среднего Запада до Восточного побережья США, подвергая опасности более 100 млн человек.

    Масштабная погодная аномалия стремительно надвигается на центральные и восточные штаты. Опасная ситуация угрожает более 100 млн граждан, передает РИА «Новости» со ссылкой на американскую прессу.

    «Опасная волна жары принесет продолжительную экстремальную жаркую температуру воздуха на значительную часть страны, в связи с чем более 100 млн американцев находятся в состоянии повышенной готовности», – отмечает канал ABC.

    Температура воздуха в Миннеаполисе и Мемфисе в понедельник будет ощущаться как 41 градус Цельсия. В Чикаго ожидается чуть более прохладная погода на уровне 39,4 градуса.

    Аналогичные температурные показатели прогнозируются в Нью-Йорке и Вашингтоне в середине текущей недели.

    Ранее подобная климатическая обстановка установилась в Европе, где столбики термометров превысили отметку 40 градусов. Наивысший красный уровень опасности ввели во Франции, Британии, Нидерландах и Италии. По данным телеканала France 24, с тяжелыми последствиями аномального зноя столкнутся по меньшей мере 94 млн европейцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе с экстремальной жарой столкнулись порядка 193 млн человек.

    За минувшую неделю из-за высоких температур на континенте умерли более 1,3 тыс. жителей.

    Власти Франции из-за резкого скачка смертности отменили несколько крупных массовых мероприятий.

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    Появляются новые идеи того, как можно бороться с самым грозным на сегодняшний день инструментом ведения морской войны – авианосными ударными группами (АУГ) ВМС США. Почему американские авианосцы по-прежнему являются крайне сложной целью для поражения и что считают возможным в перспективе противопоставить им в структурах российского ВПК? Подробности

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    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе

    Новая военная структура создается в Японии – военно-воздушные силы станут аэрокосмическими уже в ближайший год. Это не просто переименование, перед нами важное управленческое решение. Каковы достижения Японии в космосе и почему японский милитаризм уже в обозримой перспективе способен стать для России реальной угрозой? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Олег Матвейчев Олег Матвейчев
      Перед россиянами на выборах 2026 стоит простой выбор

      Россия не может быть слабой державой. В противном случае её просто не станет – её разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако всё это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

      Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

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    • Антон Крылов Антон Крылов
      ИИ поможет в борьбе с русофобией

      Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

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    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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