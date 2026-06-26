Суд отправил в колонию оскорбившего ветерана жителя Казани

Житель Казани получил 1,5 года колонии за реабилитацию нацизма

Tекст: Вера Басилая

Суд в Казани признал виновным 51-летнего гражданина в реабилитации нацизма. В январе 2025 года осужденный увидел в сети пост 100-летнего фронтовика о подвигах советского народа и оставил оскорбительное сообщение, передает РИА «Новости».

«Мужчина разместил в открытом доступе комментарий, который унижает честь и достоинство ветерана, глумясь над его подвигами и заслуженными наградами», – сообщили в прокуратуре Татарстана.

Фигуранту назначили наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запретили заниматься администрированием сайтов в интернете.

В июне Мосгорсуд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман* (внесена в реестр иноагентов) к восьми годам колонии за реабилитацию нацизма.

Месяцем ранее следователи завели аналогичное уголовное дело на обругавшего участников «Бессмертного полка» жителя Красноярска.



