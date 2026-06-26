  • Новость часаВ ООН заявили о 50 тыс. без вести пропавших при землетрясении в Венесуэле
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    Французские программисты оставили Германию без новых фрегатов
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
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    Песков раскрыл тему переговоров Путина и Лукашенко на Валдае
    Спецпредставитель ЕС: Санкции против России не имеют обязательной юридической силы
    В парламенте Грузии произошла массовая драка депутатов
    Немецкие СМИ узнали о планах Volkswagen уволить 100 тыс. сотрудников
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться возить топливо на передовую
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чему Восток может научить Запад

    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    9 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    20 комментариев
    26 июня 2026, 21:17 • Новости дня

    Суд отправил в колонию оскорбившего ветерана жителя Казани

    Житель Казани получил 1,5 года колонии за реабилитацию нацизма

    Tекст: Вера Басилая

    Издевавшийся над ветераном Великой Отечественной войны житель Казани осужден на 1,5 года колонии за реабилитацию нацизма, сообщила прокуратура Татарстана.

    Суд в Казани признал виновным 51-летнего гражданина в реабилитации нацизма. В январе 2025 года осужденный увидел в сети пост 100-летнего фронтовика о подвигах советского народа и оставил оскорбительное сообщение, передает РИА «Новости».

    «Мужчина разместил в открытом доступе комментарий, который унижает честь и достоинство ветерана, глумясь над его подвигами и заслуженными наградами», – сообщили в прокуратуре Татарстана.

    Фигуранту назначили наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запретили заниматься администрированием сайтов в интернете.

    В июне Мосгорсуд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман* (внесена в реестр иноагентов) к восьми годам колонии за реабилитацию нацизма.

    Месяцем ранее следователи завели аналогичное уголовное дело на обругавшего участников «Бессмертного полка» жителя Красноярска.


    * Признан(а) в РФ иностранным агентом

    26 июня 2026, 10:26 • Новости дня
    «Единая Россия» подготовила новые меры поддержки для одиноких родителей

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» разрабатывает новые меры поддержки для одиноких родителей, которые планируется включить в Народную программу партии.

    В Народную программу партии войдут предложения по организации круглосуточных групп в детских садах и возможности оставлять детей на полдня по выходным, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Сейчас в России порядка 5 млн женщин воспитывают детей самостоятельно. Более миллиона одиноких отцов. Несмотря на то, что у нас широко развита государственная система поддержки для семей с детьми, родителям, которые сами воспитывают малышей в одиночку, не всегда нужна только прямая финансовая помощь», – подчеркнула сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова.

    Депутат Госдумы Екатерина Стенякина добавила, что воспитатели готовы возвращаться к практике круглосуточных групп при условии повышения оплаты труда и компенсаций за дежурства.

    Кроме того, родители просят предоставить возможность приводить детей в сад на полдня по выходным, чтобы успевать решать накопившиеся бытовые вопросы.

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми.

    Начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков предложил предоставлять студенческим семьям места в детских садах рядом с вузами.

    Замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев анонсировал получение новых выплат для 4 млн семей.

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    26 июня 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин назначил Клещева заместителем руководителя Россотрудничества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин утвердил назначение Алексея Клещева замглавы Россотрудничества, указом определив вступление документа в силу со дня подписания.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. В нем говорится: «Назначить Клещева Алексея Константиновича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту, указ вступает в силу со дня подписания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин уволил Дмитрия Поликанова с поста заместителя руководителя Россотрудничества.

    Президент России Владимир Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества.

    Бывший руководитель Россотрудничества Евгений Примаков объявил о планах вернуться в журналистику и заняться научной деятельностью.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    26 июня 2026, 15:01 • Новости дня
    Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
    Умер бывший министр обороны Сергей Иванов
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сергей Иванов, ранее занимавший посты министра обороны и спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, скончался в возрасте 73 лет.

    О смерти государственного деятеля сообщила пресс-служба Единой лиги ВТБ в Max.

    «Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», – говорится в заявлении организации.

    Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Он окончил переводческое отделение филологического факультета ЛГУ и высшие курсы КГБ СССР в Минске. Долгие годы политик работал в органах госбезопасности, включая Службу внешней разведки и ФСБ.

    В конце 1990-х стал заместителем директора ФСБ и секретарем Совета безопасности. С 2001 по 2007 год Иванов руководил Министерством обороны. До 2011 года он занимал посты первого вице-премьера и зампреда правительства.

    С 2011 по 2016 год государственный деятель возглавлял администрацию президента России. Вплоть до 2026 года он трудился специальным представителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности спецпредставителя по вопросам экологии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

    Позже российский лидер исключил бывшего министра обороны из состава Совета безопасности страны.

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    26 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    World Gymnastics отреагировала на скандал с российскими гимнастками в Румынии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) анализирует инцидент, возникший перед этапом Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока, когда организаторы в нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах, запретили использование российского флага и гимна.

    «Мы приняли к сведению ситуацию и оцениваем ее. Если появятся какие-либо обновления, которыми можно будет поделиться, мы сообщим о них в надлежащее время. На данном этапе у нас больше нет комментариев», – заявили в пресс-службе спортивной организации, передает РИА «Новости».

    Напомним, сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в румынском городе Клуж-Напока.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал инициативу местного градоначальника о запрете национальной символики нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее Международная федерация гимнастики разрешила отечественным спортсменам выступать на международных стартах с государственным флагом.

    Комментарии (5)
    26 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    Cамолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина CITIC Tower (China Zun), сообщил телеканал CNN.

    Высота здания составляет 109 этажей, передает РБК. Из строения немедленно эвакуировали людей, на месте происшествия работают оперативные службы, сообщил CNN.

    По предварительным данным, в инциденте мог участвовать легкомоторный самолет Sunward SA60L Aurora, который принадлежит местной авиационной компании. После удара на прилегающие улицы упали крупные обломки здания и части воздушного судна, пишет The New York Times.

    По словам очевидца, после происшествия на машине скорой помощи увезли женщину с травмой головы.

    Видео инцидента смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    В июне легкомоторный самолет сгорел при неудачной посадке на варшавском аэродроме.

    В апреле текущего года воздушное судно врезалось в здание на территории австралийского аэропорта Аделаиды.

    В начале прошлого года легкий самолет упал на здание в американском штате Калифорния.

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    25 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    В Киеве прогремела вторая серия взрывов
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне масштабной воздушной тревоги в Киеве и большинстве регионов Украины прогремела повторная серия сильных взрывов, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили, что вторая серия взрывов прогремела в Киеве, передает РИА «Новости» . За несколько минут до этого уже поступала информация о взрывах.

    Согласно сведениям официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации, предупреждающие сирены сейчас звучат как в самой столице, так и на территории большинства областей.

    Ранее военкоры сообщили, что в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет.

    Видео и фото последствий ударов по объектам в Киеве и других городах Украины смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».


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    26 июня 2026, 05:33 • Новости дня
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    ОСК: Российские подводные дроны смогут уничтожать авианосцы противника
    @ Mc2 Tajh Payne/U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественные инженеры создают передовую систему управления стаями морских беспилотников, способную прорывать защиту крупных кораблей, заявил заместитель гендиректора КБ «Рубин» Андрей Баранов.

    Российские специалисты ведут активную работу над технологией применения роя подводных дронов для ликвидации вражеских авианосных групп, пояснил Баранов РИА «Новости».

    Разработкой занимаются предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) совместно с конструкторским бюро «Рубин».

    «Работа по беспилотью идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один. Потому что искусственный интеллект позволяет применять сегодня стаи беспилотников везде, в том числе и под водой», – заявил Баранов.

    По словам Баранова, скоординированная группа морских аппаратов способна преодолеть любую оборону авианосца. Он отметил, что данное направление является одним из самых актуальных в современной инженерии, и конструкторы стремятся как можно быстрее освоить этот тренд.

    В отличие от крупных автономных аппаратов типа «Клавесин» и «Суррогат», концепция роя предполагает использование множества миниатюрных дронов. В одной группе может насчитываться от 10 до 100 устройств, объединенных общей системой управления в зависимости от поставленной задачи.

    В начале июня «Рособоронэкспорт» показал новейшие морские беспилотники на выставке в Кронштадте. Российские специалисты начали обучение аппаратов автономной работе в составе роя.

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    26 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Сборная России по художественной гимнастике отказалась выступать в Румынии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке (Румыния) после того, как организаторы запретили использование российского флага и гимна. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах.

    Отечественная команда по художественной гимнастике приняла решение пропустить этап Кубка вызова в Румынии, передает РИА «Новости».

    Причиной стало заявление мэра города Клуж-Напока Эмиля Бока о запрете на использование российского флага и гимна во время турнира.

    «Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics», – заявил пресс-атташе по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.

    В мае World Gymnastics и Европейский гимнастический союз разрешили россиянам участвовать в соревнованиях с национальной символикой. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал действия румынской стороны вопиющим нарушением Олимпийской хартии. Олимпийский комитет России уже уведомил об инциденте МОК.

    Федерация гимнастики России планирует добиваться исполнения решений World Gymnastics через международные правовые механизмы. Заключительный этап Кубка вызова проходит с 26 по 28 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международная федерация гимнастики допустила россиян к международным соревнованиям с национальным флагом и гимном.

    Накануне мэр румынского города Клуж-Напоки Эмиль Бок отказался пускать отечественных спортсменок на турнир с государственной символикой.

    Глава Минспорта Михаил Дегтярев назвал эту инициативу градоначальника вопиющим нарушением Олимпийской хартии.

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    26 июня 2026, 00:13 • Новости дня
    Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке

    ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

    «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.

    По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.


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    26 июня 2026, 12:50 • Новости дня
    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже

    Лавров: Слова Рубио об отсутствии договоренностей в Анкоридже вызывают вопросы

    Лавров назвал неизящными заявления Рубио об Анкоридже
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече лидеров двух стран в Анкоридже, передает ТАСС. Министр счел подобные высказывания некорректными.

    «Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», – отметил Лавров.

    По его словам, если Вашингтон предложил варианты решения кризиса, а Москва с ними согласилась, то отрицать факт договоренностей не слишком изящно.

    Лавров призвал внести ясность в дальнейшую роль Соединенных Штатов в процессе урегулирования.

    Напомним, накануне госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    До этого помощник президента России Юрий Ушаков указал на неспособность американской стороны выполнить договоренности из Анкориджа.

    Глава МИД Сергей Лавров выразил удивление отказом Вашингтона от роли посредника в урегулировании конфликта.

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    26 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг Навроцкого вырос до рекордных 54,8% после лишения Зеленского ордена

    Рейтинг президента Польши побил рекорд после лишения Зеленского ордена
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень доверия к Каролю Навроцкому достиг беспрецедентных 54,8% после его решения лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию нацистов.

    Популярность Кароля Навроцкого взлетела до 54,8%, побив исторический рекорд среди политиков страны, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос социологов лаборатории IBRiS об отношении к главе государства, 23,8% респондентов заявили: «Определенно доверяю». Еще 31% опрошенных признались, что скорее доверяют польскому лидеру.

    За месяц рейтинг президента вырос на 8,4%, обогнав предыдущий максимум экс-спикера Сейма Симона Холовни. При этом 39,3% граждан по-прежнему относятся к Навроцкому со скепсисом. Из них более тридцати процентов совершенно не доверяют действующему главе государства.

    Второе место в списке политических симпатий сохранил министр иностранных дел Радослав Сикорский, работу которого одобряют 42,6% поляков. Премьер-министр Дональд Туск заручился поддержкой 38,1% населения. В пятерку лидеров также вошел бывший глава правительства Матеуш Моравецкий с результатом в 35,3%.

    Резкий скачок популярности Навроцкого произошел на фоне недавнего политического скандала. В мае польский лидер лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за его участия в перезахоронении главарей украинских националистов. Вслед за этим от наград Варшавы отказался ряд политиков Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Украинский лидер резко раскритиковал данное решение польского коллеги. В ответ чиновники соседней республики вернули свои украинские государственные награды.

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    26 июня 2026, 11:01 • Новости дня
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    Погранслужба Украины опровергла обвинения Зеленского в адрес Белоруссии
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская государственная пограничная служба заявила, что концентрации белорусских войск на границе с Украиной не фиксируется, заявил спикер ведомства Андрей Демченко.

    «В непосредственной близости к нашей границе наращивание ударной группировки или усиление военных подразделений и техники, к счастью, не происходит», – приводит слова Демченко «Страна.ua».

    Представитель службы добавил, что численность подразделений, которые армия соседней страны держит на этом направлении с 2022 года, остается неизменной.

    По его словам, там лишь периодически проходит плановая ротация личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский потребовал от Белоруссии отвести военную технику от границы.

    Он также потребовал от Минска прекратить создание «приграничной инфраструктуры агрессии» на пяти направлениях.

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    26 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США

    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в столице США

    ФСБ обнародовала аудиозапись с планами агента СБУ устроить взрывы в США
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовики предали огласке переговоры украинского радикала Кирилла Макаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), предлагавшего заложить бомбы в людных местах Вашингтона ради максимального числа жертв.

    Запись разговора живущего в Киеве агента СБУ опубликовала ФСБ. На аудио злоумышленник призывает организовать взрывы в США в преддверии 4 июля или другого национального праздника, передает ТАСС.

    «Брат, как ты смотришь на пару аммональных бомб в Вашингтоне в людных местах? Чтобы было максимальное количество трупов», – заявляет Макаренко своим последователям. Он также добавил, что американцам необходимо напомнить об отсутствии безопасных мест.

    Ведомство ранее сообщало о причастности Макаренко к координации подростка из Дагестана, планировавшего преступления. Сейчас злоумышленник объявлен в розыск. Мужчина отвечает за создание тайников со взрывчаткой на территории России, а также организует нападения на школы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы выявили связь задержанного в Дагестане злоумышленника с киевским праворадикалом.

    Несколькими днями ранее силовики предотвратили двойной теракт украинских смертниц в Пятигорске.

    В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил о спонсировании диверсий на российской территории украинскими преступными группировками.

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    26 июня 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования родным и близким экс-министра обороны Иванова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье Сергея Иванова, который в последние годы занимал пост спецпредставителя главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

    В феврале президент России Владимир Путин освободил его от должности спецпредставителя по вопросам экологии.

    Песков объяснил этот уход собственным желанием политика.

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    26 июня 2026, 11:23 • Новости дня
    Миллер сообщил о степени готовности гигантского газового комплекса в Усть-Луге

    Миллер: Комплекс «Газпрома» по переработке в Усть-Луге готов на 80%

    Миллер сообщил о степени готовности гигантского газового комплекса в Усть-Луге
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» в составе предприятия по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге завершено на 80%, заявил глава холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров компании.

    Реализация крупного газового проекта близится к финалу, передает ТАСС. О текущем статусе работ рассказал руководитель холдинга Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.

    «На северо-западе страны, в Ленинградской области, мы активно строим еще более мощный перерабатывающий комплекс», – подчеркнул глава компании.

    Миллер добавил, что производительность создаваемого в Усть-Луге предприятия составит 45 млрд кубических метров этансодержащего газа ежегодно. К настоящему моменту строительные работы на объекте выполнены уже на 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совет директоров «Газпрома» предложил отказаться от выплаты дивидендов за 2025 год.

    В августе прошлого года ВСУ ударили по порту Усть-Луга для срыва переработки газового конденсата.

    Ранее оператор проекта комплекса «Русхимальянс» подал иск к нидерландской структуре Linde из-за приостановки работ.

    Комментарии (20)
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    «Летающая парта» для обучения российских военных летчиков становится полноценной боевой машиной: свой первый полет совершил модернизированный Як-130М. «Внешне это знакомый Як-130, но по своим характеристикам – совершенно новый самолет», заявляют в Ростехе. Какие новые компоненты дают машине настоящие боевые возможности? Подробности

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    Американский стройбат выдал планы агрессии против России на Балтике

    Новые разведпризнаки, говорящие об активной подготовке Запада к войне с Россией, продемонстрированы на Балтике. Наиболее яркими примерами в этом смысле являются действия американского морского стройбата. Что это за части и о каких конкретно учениях и подготовительных мероприятиях идет речь? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    • Мир или террор: чего добивается Зеленский?

      Руководство России ответило предсказуемым отказом на ультиматум Киева и стран Западной Европы. Но чего на самом деле добивается Владимир Зеленский: передышки или эскалации?

    • Куба отказалась от социализма

      Кубинский парламент одобрил огромный пакет экономических реформ, меняющий экономическую систему на Острове свободы. Это капитуляция перед США?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

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    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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