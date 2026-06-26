И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.5 комментариев
Суд отправил в колонию оскорбившего ветерана жителя Казани
Житель Казани получил 1,5 года колонии за реабилитацию нацизма
Издевавшийся над ветераном Великой Отечественной войны житель Казани осужден на 1,5 года колонии за реабилитацию нацизма, сообщила прокуратура Татарстана.
Суд в Казани признал виновным 51-летнего гражданина в реабилитации нацизма. В январе 2025 года осужденный увидел в сети пост 100-летнего фронтовика о подвигах советского народа и оставил оскорбительное сообщение, передает РИА «Новости».
«Мужчина разместил в открытом доступе комментарий, который унижает честь и достоинство ветерана, глумясь над его подвигами и заслуженными наградами», – сообщили в прокуратуре Татарстана.
Фигуранту назначили наказание в виде одного года и шести месяцев колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запретили заниматься администрированием сайтов в интернете.
В июне Мосгорсуд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман* (внесена в реестр иноагентов) к восьми годам колонии за реабилитацию нацизма.
Месяцем ранее следователи завели аналогичное уголовное дело на обругавшего участников «Бессмертного полка» жителя Красноярска.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом