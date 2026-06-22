«Волонтеры Победы» и «Единая Россия» провели акции ко Дню памяти и скорби

Tекст: Вера Басилая

«Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» организовали акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», объединившие свыше миллиона участников по всему миру, мероприятия охватили более 2 тыс. площадок.

Председатель движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко заявила: «Уже много лет партия «Единая Россия» и Всероссийское движение «Волонтеры Победы» проводят международные акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». В этом году они объединили более 1 млн человек не только в регионах России, но и за рубежом: к памятным мероприятиям присоединились жители 62 государств – от Австралии и ЮАР до Египта, Киргизии, Турции, Израиля, Молдавии и Болгарии».

Центральным событием стала инсталляция у Музея Победы в Москве, где зажгли 10 тыс. свечей в честь 85-летия начала битвы за столицу. Первые огни зажглись от частиц Вечного огня, доставленных из городов-героев. По словам Занко, всего в этом году создали 392 огненные картины, символизирующие вклад народа в Победу, а подобные акции служат защитой от попыток переписать историю.

Памятные события охватили десятки регионов страны и зарубежье. Присутствие современных защитников Отечества подчеркивает живую связь поколений и преемственность подвига героев Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти и выразить благодарность нашему народу-победителю. Акции помогают сохранить эту память, выразить уважение поколению победителей», – заявил участник СВО, Герой России, участник президентской программы «Время героев» Эдуард Казымов.

В Москве на Северном речном вокзале волонтеры зажгли композицию из 8 тыс. свечей. На Дворцовой площади в Петербурге появилась масштабная картина из 120 тыс. огней, изображающая легендарную полуторку и разорванное кольцо блокады. Памятные инсталляции также появились в Астрахани, Хабаровском крае и Красноярске.

И.о. исполнительного директора ВОД «Волонтёры Победы» Артемий Киселев отметил, что такие акции не только сохраняют память о подвиге поколения победителей, но и объединяют людей разных возрастов и профессий вокруг общей исторической правды.

Акции памяти также поддержали жители 20 населенных пунктов Кыргызстана и Южной Осетии.

Кроме того, движение «Волонтеры Победы» завершило выпуск серии коротких видео, посвященных 85-летию начала Великой Отечественной войны. Десять эпизодов охватывают ключевые сражения с лета 1941 года по осень 1942 года. Материалы выходили на популярных интернет-площадках с начала июня.

«Ко Дню памяти и скорби мы завершили публикацию всего цикла, посвященного первым месяцам Великой Отечественной войны», – заявил исполняющий обязанности исполнительного директора организации Артемий Киселев.

По его словам, вертикальные видео легко воспринимаются молодежью, поэтому именно такой язык повествования помогает сформировать интерес к изучению истории. Киселев добавил, что создатели стремились показать масштаб испытаний и значимость подвига советского народа.

Особенностью проекта стал рассказ от первого лица. Каждая серия раскрывает исторический контекст через судьбу конкретного участника событий: солдата, военачальника или мирного жителя. В съемках приняли участие ветераны специальной военной операции, известные общественные деятели и представители медиасферы.

Организаторы анонсировали проведение памятных мероприятий на 2 тыс. площадок в 60 странах мира.

Накануне годовщины из Москвы в Брест отправился специальный «Поезд памяти» с двумя сотнями старшеклассников.

В начале июня в России стартовала ежегодная благотворительная онлайн-акция для помощи ветеранам.