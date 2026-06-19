В Домодедово и Жуковском ограничили полеты

США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.0 комментариев
Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.34 комментария
В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.20 комментариев
Лавров предупредил. что сложившаяся в отношениях России и Запада ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности. «Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.
Лавров отметил, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе идет наращивание силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Особую тревогу он выразил в связи с намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО, подчеркнув, что это не усилит безопасность ни Франции, ни предполагаемых получателей такой помощи.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на этом фоне европейские политики и военные приписывают России агрессивные планы, якобы выходящие за рамки спецоперации на Украине.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно называл такие обвинения бредом, провокацией и дезинформацией, направленной на выбивание дополнительных бюджетных средств. Министр заявил, что в такой атмосфере невозможно вести содержательные переговоры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.
Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.
Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине, говорится в статье.
«Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».
Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.
В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.
Огонь на территории Московского нефтеперерабатывающего завода удалось взять под контроль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.
«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», – сообщил градоначальник в своем официальном аккаунте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.
Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание на территории предприятия.
Впоследствии спасатели полностью ликвидировали пожар без последствий для функционирования объекта.
В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.
При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.
Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.
Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.
В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.
Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.
Лавров отмечает, что Британия, Франция и ФРГ на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира» на Украине. На основе этого набора требований объединённая Европа предлагает вести диалог с Москвой.
«Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток – в направлении российских границ», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.
Лавров заявляет, что вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно. Он напоминает о «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году, поддержке западом украинского национализма, покупке политиков и партий, переписывании истории и образовательных программ ради создания антироссийского плацдарма на Украине и отдаления страны от России.
В статье говорится, что в 2013 году Евросоюз отверг российское предложение о компромиссе по соглашению об ассоциации с Украиной и после просьбы Виктора Януковича отложить подписание поддержал уличные беспорядки и последующий госпереворот. Лавров также обвинил Германию, Францию и Польшу в вероломстве, поскольку они фактически отказались от предоставленных ими гарантий соглашения Януковича с оппозицией.
Глава МИД отмечает, что Европа поддержала новые власти в Киеве и промолчала после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда были сожжены десятки сторонников сближения с Россией. Он указывает, что Франция и Германия, будучи гарантами Минских соглашений 2015 года, по сути поощряли их саботаж Киевом, а позже Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что выполнение договоренностей не планировалось и нужно было лишь выиграть время для усиления ВСУ.
По словам Лаврова, Россия пыталась урегулировать кризис дипломатическими методами, однако в январе 2022 года США и НАТО отклонили предложение Москвы заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности, при активном участии европейских членов альянса.
«После начала специальной военной операции единая Европа поддержала линию премьер-министра Британии на срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Призыв Бориса Джонсона к Киеву «ничего не подписывать и просто воевать» надолго закрыл возможности для реальной дипломатии», – сказано в статье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.
В июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.
Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о трех упущенных Европой шансах повлиять на урегулирование ситуации на Украине. На той же пресс-конференции глава МИД России отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России.
Российские штурмовые группы зашли в центральную часть Красного Лимана
Борис Рожин в Max сообщил, что российские штурмовые группы просочились в центральную часть Красного Лимана.
По его словам, в настоящее время этот город, а также Константиновка находятся в процессе перехода под полный контроль Вооруженных сил России.
«Далее будут Святогорск и Белицкое», – заявил Рожин, оценивая перспективы дальнейшего освобождения населенных пунктов.
Российские подразделения вытеснили украинских боевиков из храма Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.
Двумя днями ранее бойцы группировки «Север» установили контроль над четырьмя районами на северо-западных окраинах населенного пункта.
ВС России в Красном Лимане зачистили 48 зданий от украинских боевиков.
Лавров: Россия предпочла бы добиться целей СВО при помощи дипломатии
Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД, напомнил, что президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме вновь подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов ни с одной стороной.
Однако, по словам министра, Россия воспринимает Европу как сторону конфликта, заинтересованную в поражении России, и сами европейские страны открыто так себя позиционируют. Поэтому, отметил Лавров, диалог с Европой не может строиться так, как если бы она оставалась беспристрастным сторонним наблюдателем.
«Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.
Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.
Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине, говорится в статье.
Причиной возбуждения дела стала регулярная помощь украинским военным и визиты на контрольно-пропускные пункты противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение администрации.
«Кроме того, следствием установлен факт финансирования вооруженных формирований Украины», – пояснили в УВД региона.
По совокупности предъявленных обвинений артистка может получить суровое наказание. За совершение данных правонарушений ей грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.
В мае 2026 года украинский суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам заключения за поддержку России.
«Подавляющее большинство атак дронов ВСУ на российские города не имеет реального военно-стратегического значения. Главная цель противника – посеять панику и подорвать стабильность общества», – заявил политолог Илья Ухов.
Особую проблему, по его словам, создает привычка очевидцев выкладывать кадры последствий атак в социальные сети. «Дело даже не в прямой помощи вражеской разведке – в эпоху спутникового наблюдения многое видно и так. Куда серьезнее другое: украинские ресурсы мгновенно компилируют такие ролики и тиражируют их под апокалиптическими заголовками вроде «россияне бегут из Москвы». Это работает на создание нервной атмосферы внутри страны», – продолжил эксперт.
Ухов признает, что винить человека, испытавшего эмоциональный шок, сложно, особенно если он не живет в приграничье, где обстрелы случаются чаще. «Но публиковать такие кадры все равно нельзя. Здесь речь идет не только о законе, но и о гражданской ответственности. Если человек чувствует нервное напряжение, ему стоит подумать, чем он реально может помочь стране и армии, а не играть на руку противнику», – резюмировал политолог.
Поскольку ни одна из существующих систем противовоздушной обороны не способна работать на 100%, многое зависит и от поведения самих граждан, напоминает политолог Павел Данилин. «То, что непреодолимой защиты не бывает, прекрасно демонстрирует пример израильской ПВО. Ее называют самой совершенной, хотя на деле это далеко не так. Наша столичная система ПВО объективно эффективнее, поскольку постоянно совершенствуется, но даже она, к сожалению, не может отразить абсолютно все удары», – отметил он.
«В такой ситуации крайне важно, чтобы сами граждане не помогали противнику, выкладывая в Сеть кадры прилетов. Добиться этого можно в том числе через соблюдение жестких запретов на публикацию подобной информации. За нарушения должна наступать реальная ответственность», – счиатет эксперт.
Однако одних ограничений недостаточно – в первую очередь необходимо укреплять саму систему обороны, говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, ветеран СВО. «Надо понимать, что количество дронов ВСУ со временем будет только увеличиваться. На этом фоне нам необходимо продолжать выстраивать многоуровневую противовоздушную оборону», – заявил он.
По мнению Григорьева, помимо классических средств, в этой системе могут быть задействованы дроны-ПВО, дроны-перехватчики, сети-заграждения и другие технологические решения. «У России есть в этом плане все необходимые наработки, вопрос упирается лишь в их оперативный перевод в массовые серии. Это задача, которую важно решить в самые сжатые сроки», – продолжил собеседник.
Григорьев также акцентировал внимание на информационной составляющей. «Очевидно, что любое размещение сведений об ущербе от атак ВСУ – это прямая помощь нашим противникам, и подобные действия должны быть наказуемы. Но здесь важны не только карающие инструменты, но и просвещение людей о реальных последствиях распространения такой информации в соцсетях. Закон и просвещение должны действовать в связке», – заключил собеседник.
Напомним, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа над 19 регионами страны и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России. На подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, было сбито около 190 дронов, нескольким аппаратам удалось достичь Московского НПЗ.
В то же время ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Под поражение попали склад горюче-смазочных материалов в Борисполе Киевской области, нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области и подразделение «Укртрансгаз».
На этом фоне подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Российские военные также продвинулись в Константиновке и продолжили зачистку Красного Лимана.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что рекордный налет ВСУ показал силу российской ПВО.
Целью стала электроподстанция в населенном пункте Ахтырка, работавшая в интересах украинских войск, передает РИА «Новости». Для выполнения задачи военные применили беспилотный летательный аппарат «Герань».
Уточняется, что мощность пораженной подстанции составляла 110 киловольт.
В начале июня российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.
В конце мая армия России нанесла удары по используемым украинскими войсками объектам энергетики.
В прошлом году дроны атаковали пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы в Сумской области.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.
В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.
Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.
За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.
Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.
За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.
В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.
За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР
Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР
До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.
По объекту зафиксировано как минимум 14 ударов, говорится в сообщении в официальном канале станции в Max.
Атака происходила вечером 18 июня и в ночь на 19 июня.
«Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное – пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны», – отмечается в сообщении.
Представители ЗАЭС подчеркнули, что оценить полный масштаб ущерба пока невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных налетов. Целью подобных действий названа попытка нарушить работу транспортной инфраструктуры, затруднить логистику и перевозку персонала.
Несмотря на обстрелы, сотрудники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасной и стабильной работы атомного объекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника ЗАЭС при налете украинских беспилотников. Несколькими днями ранее украинские войска атаковали транспортный цех атомной станции.
Москва предпримет реальные шаги в ответ на налеты беспилотников на столичный регион, передает ТАСС.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул: «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе».
Министр иностранных дел пояснил, что целями станут объекты, от которых напрямую зависит боеспособность украинских войск. По его словам, соответствующая задача уже поставлена верховным главнокомандующим и будет неукоснительно выполняться армией.
Дипломат также добавил, что одних только правильных заявлений на фоне действий Киева сейчас недостаточно.
«Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно», – сказал министр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало начало системных ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
Глава ведомства Сергей Лавров официально предупредил госсекретаря США Марко Рубио о старте атак на позиции украинских войск.
Днем ранее российский министр назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми спланированной акцией для запугивания мирного населения.
В итоговом заявлении саммита отмечается необходимость дополнительной оценки путей реализации, передает ТАСС.
В документе говорится, что «в контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы», Европейский совет «принял к сведению» предложение.
Лидерам было рекомендовано продолжить техническую работу над инициативой Каллас.
Европейские политики также подчеркнули, что визовая политика остается исключительной компетенцией государств-членов объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.
До этого канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность закрытия Шенгенской зоны для бойцов СВО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила откровенно параноидальные санкционные инициативы западных государств.