Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин подчеркнул пользу стабильности на Ближнем Востоке для мировых рынков
Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию ситуации на Ближнем Востоке.
По словам российского лидера, это должно позитивно отразиться на мировых рынках, передает РИА «Новости».
«Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках», – подчеркнул глава государства.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило надежду на восстановление доверия в Персидском заливе.
Накануне иранские нефтяные танкеры успешно покинули зону американской блокады.
Ранее Путин отмечал негативное влияние ближневосточного конфликта на мировую экономику.