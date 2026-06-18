Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин призвал страны АСЕАН перейти на расчеты в нацвалютах
Президент России Владимир Путин по итогам саммита Россия – АСЕАН обозначил ключевые направления развития двустороннего сотрудничества.
По его словам, странам следует сосредоточиться на наращивании объемов экономики и укреплении партнерских отношений, передает РИА «Новости».
«Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений», – заявил Путин.
Для достижения этих целей президент назвал важным использовать в коммерческих сделках национальные валюты. Кроме того, он указал на необходимость устранения остающихся торговых барьеров и упрощения административных процедур.
Напомним, Путин открыл пленарное заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани.
Участники мероприятия приняли совместную Казанскую декларацию.
В конце мая российский лидер рассказал о переходе стран ЕАЭС на расчеты в национальных валютах.