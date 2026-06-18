Путин призвал страны АСЕАН перейти на расчеты в нацвалютах

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, странам следует сосредоточиться на наращивании объемов экономики и укреплении партнерских отношений, передает РИА «Новости».

«Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений», – заявил Путин.

Для достижения этих целей президент назвал важным использовать в коммерческих сделках национальные валюты. Кроме того, он указал на необходимость устранения остающихся торговых барьеров и упрощения административных процедур.

Напомним, Путин открыл пленарное заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани.

Участники мероприятия приняли совместную Казанскую декларацию.

В конце мая российский лидер рассказал о переходе стран ЕАЭС на расчеты в национальных валютах.