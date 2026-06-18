Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
При ударе дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области пострадали две девочки
В результате атаки беспилотника-камикадзе на легковой автомобиль в Брянской области пострадали две несовершеннолетние девочки, одна из которых находится в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
«В селе Чуровичи Климовского района дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехала мама с двумя дочками десяти и 11 лет… Обе девочки ранены, одна – в тяжелом состоянии. Они незамедлительно доставлены в больницу, медики делают все возможное», – сообщил чиновник в своем Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с беременной женщиной и двумя детьми.
Днем ранее военные ВСУ целенаправленно ударили по ехавшей на вызов машине скорой помощи.
В начале месяца в селе Чубковичи из-за атаки дрона пострадали мать с малолетними сыном и дочерью.