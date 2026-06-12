Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.0 комментариев
Путин встретился в Кремле с участниками спецоперации
Президент России Владимир Путин провел встречу с военнослужащими – участниками СВО в Кремле.
Российский лидер Владимир Путин начал встречу с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, следует из сообщения Кремля.
К диалогу также присоединился глава Министерства обороны Андрей Белоусов.
В начале мероприятия российский лидер прошел по помещению и остановился напротив каждого военнослужащего, чтобы пожать руку.
«Очень рад вас видеть. Вы наверняка обращали внимание на то, что я стараюсь регулярно общаться, встречаться и быть в постоянном контакте с представителями различных родов, видов вооруженных сил разного уровня – и с рядовыми бойцами, и с начальниками самого высокого уровня», – отметил глава государства на встрече с военнослужащими – участниками СВО.
Ранее в этот же праздничный день президент вручил выдающимся гражданам Государственные премии и золотые медали Героев Труда.
В мае российский лидер вручил государственные награды участникам спецоперации в Кремле.