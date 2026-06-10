Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Песков: Детали о подрыве машины в Балашихе не разглашают из-за следствия
Информация о взрыве иномарки в подмосковной Балашихе оперативно передали президенту Владимиру Путину, но подробности инцидента остаются тайной следствия, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России регулярно получает сводки о подобных происшествиях, сообщил Песков, передает РИА «Новости».
«Детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется. Конечно же, это вопрос наших специальных служб», – подчеркнул представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели водителя автомобиля BMW в Балашихе.
Злоумышленник заложил под сиденье иномарки взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.