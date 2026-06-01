  Россия приостанавливает ввоз абрикосов, черешни и винограда из Армении
    За что НАТО боится Северный флот ВМФ России
    Воспитывающая 10 детей семья из Франции получила награду в Кремле
    В четвертьфинал «Ролан Гаррос» вышли пять росиянок
    Вратарь ПСЖ Сафонов рассмеялся во время речи Макрона
    Путин: Нет для человека счастья большего, чем быть родителем
    МИД заявил протест Литве из-за планов уничтожить воинские захоронения в Вевисе
    Замглавы МИД Борисенко: США не победили Иран – а значит, проиграли
    ФСБ получила право согласовывать допуск иностранных судов во внутренние воды России
    Американская журналистка Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в ПМЭФ
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    1 июня 2026, 19:32 • Новости дня

    Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026

    Суперкомпьютер Opta определил сборную Испании главным фаворитом ЧМ-2026

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сборная Испании получила наивысшие шансы на победу в предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года, опередив в списке главных претендентов команду Франции. Такой прогноз сделал суперкомпьютер Opta.

    Британская аналитическая система оценила вероятность триумфа Испании на турнире 2026 года в 16%, передают «Вести».

    Вторую строчку в рейтинге заняла Франция с показателем 13%, а тройку лидеров замкнула Британия, шансы которой составили 11%.

    Действующий обладатель титула в лице Аргентины расположился лишь на четвертой позиции с вероятностью успеха 10,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле определились все участники предстоящего чемпионата мира по футболу.

    Сборная Португалии включила Криштиану Роналду в заявку на шестой для него мундиаль. Главный фаворит турнира Испания в 2024 году стала чемпионом Европы.

    31 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Фанаты ПСЖ восхитились игрой Сафонова в финале Лиги чемпионов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поклонники французского клуба выразили восторг выступлением российского голкипера Матвея Сафонова, который помог команде завоевать престижный европейский трофей.

    Фанаты «Пари Сен-Жермен» высоко оценили игру вратаря Матвея Сафонова после победы клуба в Лиге чемпионов, передает РИА «Новости». В субботу французская команда одолела лондонский «Арсенал» в финале турнира, одержав верх в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

    Российский голкипер провел на поле весь матч. «Царь!!!» – написал один из пользователей в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Другие болельщики называли его лучшим вратарем в мире и призывали стать легендой парижского клуба.

    В свои 27 лет спортсмен вошел в историю как первый россиянин, дважды выигравший Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе парижан, однако тогда провел финальную игру против «Интера» на скамейке запасных.

    За время выступлений во Франции Сафонов успел собрать внушительную коллекцию наград. Помимо европейских успехов, он дважды выиграл чемпионат страны, завоевал Кубок и Суперкубок Франции, а также Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, где в решающем матче отразил четыре одиннадцатиметровых удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче турнира.

    Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

    После завершения игры во Франции начались массовые беспорядки с участием футбольных болельщиков.

    31 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Жена Сафонова после победы «ПСЖ» в ЛЧ в Будапеште вышла на поле с флагом России

    Tекст: Антон Антонов

    После финала футбольной Лиги чемпионов в Будапеште супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина спустилась с трибун на поле с флагом России.

    Марина Сафонова появилась на газоне стадиона в Будапеште, обернувшись российским флагом, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский футбольный клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов. Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

    Видео жены Сафонова с российским флагом на стадионе после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    1 июня 2026, 20:15 • Видео
    Снова война: Иран вышел из переговоров

    Руководство Ирана заявило о приостановке переговоров с США из-за действий Израиля в Ливане. Скорее всего, это означает возобновление большой войны. Еще ранее стало понятно, что Вашингтон хочет переиграть партию.

    30 мая 2026, 22:10 • Новости дня
    «ПСЖ» одержал победу над «Арсеналом» и выиграл Лигу чемпионов

    Tекст: Антон Антонов

    Парижский футбольный клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, вратарь Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл ЛЧ, сообщают СМИ.

    Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась в серии пенальти, передает «Чемпионат».

    Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Нападающий парижан Усман Дембеле на 65-й минуте с пенальти ответил на гол игрока «Арсенала» Кая Хаверца, забитый на шестой минуте. В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты «ПСЖ» – 4:3.

    Сафонов провел на поле весь матч, передает ТАСС.

    Победитель турнира впервые за десять лет определился в серии пенальти. В последний раз подобное происходило в 2016 году, когда мадридский «Реал» оказался сильнее «Атлетико».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около стадиона «Парк де Пренс» фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили волнения с использованием пиротехники, что вынудило стражей порядка применить спецсредства для разгона агрессивной толпы.

    В начале мая французские правоохранители задержали 127 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

    Ранее Сафонов первым из россиян дважды вышел в финал Лиги чемпионов.

    31 мая 2026, 01:50 • Новости дня
    Вратарь Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов
    Tекст: Антон Антонов

    Голкипер парижского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов, сообщают информационные агентства.

    Российский вратарь провел на поле весь финальный матч. Год назад он уже завоевывал этот трофей, находясь на скамейке запасных в победном матче против итальянского «Интера», передает РИА «Новости».

    После завершения игры спортсмен не смог сдержать эмоций и расплакался. «Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли», – заявил Сафонов в послематчевом эфире.

    В середине первого тайма голкипер получил случайный удар по голове от своего одноклубника Маркиньоса, из-за чего врачам пришлось оказывать россиянину помощь. Позже футболист признался, что испытывает головную боль, однако искренне рад успеху и бережет силы для предстоящего чемпионского парада в Париже.

    Вратарь добавил, что совершенно не считает себя героем, а отсутствие сейвов в серии пенальти объяснил помощью лондонского «Арсенала»: «Пенальти – это маленькая игра внутри большой игры. Но я был готов, большой опыт за последний год. Не так чтобы было трудно. Я не сделал в итоге сейвов, но «Арсенал» мне помог».

    Ранее Лигу чемпионов по разу выигрывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993), Владимир Бут («Боруссия», Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004) и Денис Черышев («Реал», 2016).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в финальном матче Лиги чемпионов парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом».

    Видео жены Сафонова с российским флагом на стадионе после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    31 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Массовые беспорядки охватили Париж после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

    Tекст: Антон Антонов

    После победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов во Франции начались беспорядки, задержаны более 400 человек, сообщает полиция.

    Беспорядки начались еще до финального свистка матча, проходившего в Будапеште, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMC Sport.

    Французская полиция задержала 416 человек, 283 из них были задержаны в парижской агломерации. В ходе беспорядков пострадали семь сотрудников полиции, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Болельщики перекрыли кольцевую автодорогу столицы и начали жечь костры. Радикально настроенные группы поджигали автомобили, один из которых сгорел рядом с Эйфелевой башней. Хулиганы также предприняли несколько попыток разграбить местные магазины и атаковать полицейский участок.

    Правоохранители подверглись нападениям с использованием петард и стеклянных бутылок. В ходе столкновений два человека получили серьезные травмы, включая ножевое ранение. Аналогичные инциденты с участием агрессивных фанатов зафиксированы и в других французских городах, сообщает Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Возле стадиона «Парк де Пренс» полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы фанатов.

    30 мая 2026, 21:03 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против фанатов «ПСЖ» в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Около стадиона «Парк де Пренс» фанаты футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» устроили волнения с использованием пиротехники, что вынудило стражей порядка применить спецсредства для разгона агрессивной толпы, сообщила газета Figaro.

    Столкновения футбольных болельщиков с силовиками произошли на фоне финала Лиги чемпионов, передает РИА «Новости». Издание Le Figaro отмечает, что фанаты начали пускать фейерверки в сторону патрулей. «Полицию забрасывали фейерверками… Она применила слезоточивый газ», – описывает ситуацию газета.

    За последние несколько часов на улицах французской столицы задержали около десяти человек. Решающий матч главного европейского турнира между парижским клубом и английским Arsenal проходит в субботу в Будапеште.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес ранее заявил, что для обеспечения безопасности власти задействовали 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Из этого числа восемь тысяч силовиков следят за порядком непосредственно в Париже и прилегающих пригородах.

    В начале мая французские правоохранители задержали 127 человек после выхода «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов.

    31 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    Игрока ПСЖ Кварацхелию признали лучшим игроком Лиги чемпионов

    Tекст: Ольга Иванова

    Грузинский полузащитник парижского клуба удостоился престижной награды УЕФА после победы его команды над лондонским Arsenal в финале главного европейского турнира.

    Хавбек сборной Грузии и французского клуба ПСЖ Хвича Кварацхелия получил официальный приз лучшему футболисту сезона в Лиге чемпионов, передают РИА «Новости».

    В субботу парижане обыграли английский Arsenal в финале турнира, который прошел в Будапеште. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался ПСЖ. При счете 0:1 Кварацхелия заработал одиннадцатиметровый удар, успешно реализованный Усманом Дембеле. Команда выиграла трофей второй год подряд.

    Всего в минувшем розыгрыше престижного еврокубка 25-летний футболист провел 16 матчей. На его счету десять забитых мячей и шесть результативных передач.

    Ранее спортсмен выступал в России за казанский «Рубин» и московский «Локомотив», с которым завоевал национальный Кубок. В составе итальянского Napoli он становился чемпионом страны, а с ПСЖ собрал множество титулов, включая два кубка Лиги чемпионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче турнира.

    Российский вратарь французской команды Матвей Сафонов пообещал добиваться новых успехов после этого триумфа.

    После завершения игры во Франции вспыхнули массовые уличные беспорядки.

    1 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    В Сети удивились детальным подсказкам на полотенце Сафонова

    Tекст: Мария Иванова

    Внимание болельщиков привлекли необычайно детальные заметки о бьющих пенальти игроках соперника, спрятанные в полотенце голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

    Фотографию подробной инструкции российского вратаря опубликовал журналист beIN Sports Джем Таха Юксайдаг, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на то, что ранее не встречал настолько детальных записей, хотя голкиперы часто оставляют подсказки на полотенцах.

    «Сафонов просматривает заметки о соперниках, исполняющих пенальти, сделанные на бумаге, вложенной в полотенце. Виктор Дьекереш: быстро бежит, не смотрит на вратаря, бьет сильно; Букайо Сака: 90% реализации, спокоен и подходит медленно, ждет реакцию вратаря соперника и бьет в противоположный угол», – гласит текст на шпаргалке голкипера.

    В финальном матче Лиги чемпионов в Будапеште «Пари Сен-Жермен» обыграл английский «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время завершилось вничью – 1:1. Сафонов не смог отбить ни одного удара в послематчевой серии, однако игроки лондонского клуба дважды пробили мимо ворот.

    Матвею Сафонову 27 лет, он выступает за парижский клуб с 2024 года. Россиянин стал первым футболистом из своей страны, дважды выигравшим Лигу чемпионов. В прошлом году он также стал победителем турнира в составе «ПСЖ», проведя финал на скамейке запасных. Вместе с командой вратарь дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок и Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский клуб «ПСЖ» победил лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Голкипер парижан Матвей Сафонов стал первым российским двукратным обладателем этого трофея. Болельщики команды восторженно поприветствовали вратаря на торжественном чествовании чемпионов.

    30 мая 2026, 10:39 • Новости дня
    Мексику оставили без тренировочных баз главных фаворитов ЧМ-2026

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни одну из сборных-фавориток чемпионата мира по футболу, входящих в десятку сильнейших команд планеты согласно рейтингу Международной футбольной ассоциации (ФИФА), не поселили на территории Мексики.

    Базы десяти лучших сборных мира по рейтингу ФИФА находятся на территории Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Среди них числятся действующий чемпион Аргентина, рекордсмен по трофеям Бразилия, а также команды Франции, Испании, Англии, Португалии, Нидерландов, Марокко, Бельгии и Германии.

    В Мексике будут базироваться Уругвай, Колумбия, Тунис, ЮАР, Иран, Южная Корея и сами хозяева поля. Канада примет только панамцев и собственную национальную команду.

    Американская сторона разместит у себя не только сильнейшие коллективы, но и потенциальных аутсайдеров, включая Гаити и Кюрасао. Чемпионат мира пройдет в трех североамериканских странах с 11 июня по 19 июля при участии 48 сборных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация футбола одобрила перенос тренировочной базы сборной Ирана в Мексику.

    Власти этой латиноамериканской страны предприняли дополнительные меры безопасности перед мундиалем.

    Иранские дипломаты подтвердили участие национальной команды в турнире после получения твердых гарантий защиты спортсменов.

    30 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    «Ливерпуль» уволил Арне Слота с поста главного тренера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Нидерландов Арне Слот уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба «Ливерпуль», сообщила пресс-служба команды.

    Руководство английского футбольного клуба «Ливерпуль» приняло решение об увольнении главного тренера Арне Слота, передает ТАСС. Пресс-служба команды подтвердила отставку 47-летнего нидерландского специалиста и сообщила о начале поисков нового наставника.

    По данным журналиста Фабрицио Романо, основным претендентом на освободившуюся должность считается испанец Андони Ираола. Ранее он покинул аналогичный пост в английском клубе «Борнмут» по завершении сезона-2025/26.

    Арне Слот возглавил мерсисайдцев в мае 2024 года. В свой первый сезон он привел команду к победе в чемпионате Англии, выиграл общий этап Лиги чемпионов и вывел клуб в финал Кубка английской лиги. Однако в главном европейском турнире «Ливерпуль» остановился на стадии 1/8 финала, уступив французскому «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти.

    Завершившийся сезон-2025/26 оказался для клуба провальным. Команда заняла лишь пятое место в национальном первенстве и осталась без трофеев, проиграв суперкубок страны «Кристал Пэлас». В Лиге чемпионов англичане выбыли на стадии четвертьфинала, дважды уступив ПСЖ со счетом 0:2. До переезда в Англию Слот успешно работал с нидерландским «Фейенордом», где выиграл чемпионат и кубок страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году «Ливерпуль» под руководством Арне Слота завоевал титул чемпиона Англии.

    В декабре английский клуб одержал победу над миланским «Интером» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

    Весной команда вышла в четвертьфинал главного европейского турнира.

    1 июня 2026, 08:31 • Новости дня
    Фанаты устроили овации вратарю Сафонову после победы в Лиге чемпионов

    Tекст: Мария Иванова

    На домашнем стадионе парижан прошло торжественное чествование первого в истории российского голкипера Матвея Сафонова, сумевшего дважды завоевать главный клубный трофей Европы.

    Поклонники французского клуба «Пари Сен-Жермен» восторженно приветствовали Матвея Сафонова во время чествования победителей Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс», передает РИА «Новости».

    Россиянин вышел к публике в темных очках, обернувшись клубным флагом.

    В субботу парижане одолели английский «Арсенал» в финале турнира, который прошел в Будапеште. Команда одержала победу в серии пенальти и второй год подряд стала обладателем главного трофея. Сафонов провел на поле всю игру, закрепив за собой статус основного вратаря еще в декабре.

    Годом ранее голкипер также выиграл Лигу чемпионов с парижанами, однако финальную встречу против итальянского «Интера» он провел в запасе. За время выступления во Франции с 2024 года футболист дважды выиграл национальный чемпионат, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.

    Кроме того, в активе 27-летнего россиянина победы в Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке. В решающем матче последнего турнира он смог отразить сразу четыре одиннадцатиметровых удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский футбольный клуб «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов.

    Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем данного турнира. После игры голкипер заявил о готовности к новым спортивным свершениям.

    31 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Сафонов заявил о готовности к новым победам после Лиги чемпионов

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский голкипер французского футбольного клуба «ПСЖ» Матвей Сафонов выразил намерение продолжать добиваться успехов после второго триумфа в Лиге чемпионов.

    Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сообщил, что не видит причин останавливаться на достигнутом после второй подряд победы в Лиге чемпионов, передает РИА «Новости». В субботу парижане в Будапеште обыграли лондонский «Арсенал» по пенальти со счетом 4:3, основное время завершилось вничью – 1:1.

    «Большая победа для каждого! Спасибо всем, кто проходит этот путь вместе со мной, это наша общая победа! Вижу много добрых слов и видеообращений со всей страны и со всего мира, где вы поддерживаете нашу команду», – написал голкипер в своем Telegram-канале. Он добавил, что для него существует только одна дорога – к новым победам и свершениям.

    Двадцатисемилетний вратарь отыграл финальный матч полностью. Он выступает за «ПСЖ» с 2024 года и стал первым россиянином в истории, дважды выигравшим главный европейский клубный турнир. В прошлом году Сафонов также завоевал этот трофей, проведя финал против «Интера» на скамейке запасных.

    В составе французского клуба россиянин дважды выигрывал чемпионат страны, а также завоевывал национальные Кубок и Суперкубок, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В финале последнего турнира он отразил четыре одиннадцатиметровых удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне парижский клуб «ПСЖ» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале турнира.

    Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем Лиги чемпионов.

    Болельщики французской команды высоко оценили игру голкипера в решающем матче.

    1 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о задержании более 890 человек после победы ПСЖ

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные беспорядки охватили Францию после триумфа футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, в ходе столкновений пострадали десятки полицейских.

    Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что количество задержанных во время беспорядков, вспыхнувших после победы ПСЖ, превысило 890 человек по всей стране, передает ТАСС.

    «Речь идет о более чем 890 задержаниях, это на 45% больше, чем в прошлом году», – сказал министр в эфире радиостанции France Inter.

    По словам руководителя ведомства, при подавлении уличных акций пострадали 178 сотрудников полиции. Нуньес отметил, что власти предвидели возможные волнения и заранее ввели особые меры безопасности, поручив правоохранителям действовать максимально жестко.

    Министр подчеркнул, что стражи порядка оперативно пресекали противоправные действия, и большое число задержанных свидетельствует о хорошей работе полиции. Ранее поступала информация об одном погибшем и более 200 пострадавших в результате столкновений.

    Напомним, в финале Лиги чемпионов в Будапеште ПСЖ одолел лондонский «Арсенал». Основное и дополнительное время матча закончились вничью 1:1, а в серии пенальти парижане победили со счетом 4:3. Ворота французского клуба защищал Матвей Сафонов, ставший первым российским футболистом с двумя победами в Лиге чемпионов.

    Ранее сообщалось, что французская полиция задержала более 400 участников массовых беспорядков.

    В ходе ночных уличных акций в Париже пострадали по меньшей мере 11 человек.

    Парижская команда накануне обыграла лондонский «Арсенал» в финале Лиги чемпионов.

    1 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    В Лондоне задержали 16 человек на чемпионском параде команды «Арсенал»

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабное празднование победы лондонского «Арсенала» в чемпионате Англии обернулось уличными беспорядками, во время которых пожарным пришлось эвакуировать десятки фанатов с высотных конструкций.

    Правоохранительные органы Лондона отчитались об инцидентах во время торжественных мероприятий, передает РИА «Новости».

    «Мы осуществили 16 задержаний в районе парада, включая шесть – за нападение на полицейских», – говорится в сообщении ведомства. Также известно об одном мужчине, который получил ножевое ранение и попал в больницу.

    Сотрудникам пожарной службы пришлось спасать около 75 болельщиков, забравшихся на высокие объекты ради лучшего обзора. Помощник комиссара Пэт Гоулборн уточнил, что специалисты реагировали на подобные вызовы в течение всего дня. Кроме того, пожарные тушили небольшое возгорание в отеле, спровоцированное сигнальной ракетой.

    Торжества состоялись после того, как лондонский коллектив досрочно выиграл национальное первенство. Команда завоевала чемпионский титул в 14-й раз в истории и впервые с сезона 2003/2004 годов. Чаще в турнире побеждали лишь два других именитых клуба, имеющие по 20 трофеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лондонский футбольный клуб «Арсенал» досрочно стал чемпионом Англии впервые за 20 лет.

    В начале мая команда вышла в финал Лиги чемпионов. В решающем матче европейского турнира лондонцы проиграли французскому «Пари Сен-Жермен» в серии пенальти.

    1 июня 2026, 07:59 • Новости дня
    Два футболиста из РПЛ вошли в состав сборной Мексики на чемпионат мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Защитник столичного «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник «Динамо» Луис Чавес представят национальную команду на предстоящем мировом первенстве по футболу.

    Окончательный список футболистов для участия в турнире опубликовала пресс-служба команды, передает ТАСС. Помимо представителей российского чемпионата, в заявку попал 40-летний голкипер Гильермо Очоа.

    Мировое первенство пройдет на территории США, Канады и Мексики в период с 11 июня по 19 июля. В текущем розыгрыше впервые за всю историю соревнований примут участие 48 национальных команд.

    В матче открытия 11 июня мексиканские футболисты встретятся со сборной ЮАР. На групповом этапе хозяевам турнира также предстоит сыграть против национальных команд Республики Корея и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Мексики предприняли дополнительные меры безопасности перед турниром.

    В апреле Сесар Монтес забил гол за «Локомотив» в московском дерби.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил высокий уровень доверия к стране-хозяйке чемпионата.

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно с ним по аналогичному обвинению задержан явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды сегодня и на каждый день июня 2026 года по народному календарю

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в этом месяце в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц самых длинных дней и самых коротких ночей, когда вечерняя заря, не успев закончиться, плавно перетекает в утреннюю зорьку. На каждый июньский день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. Рассказываем о народных приметах погоды на июнь 2026 года на каждый день в соответствии с народным календарем.

    • Какой народный праздник сегодня: календарь на июнь 2026 года, приметы и запреты

      Июнь на Руси называли Червень или Земляничник – за то, что в это время в земле появлялось много червей (личинок насекомых) и созревала первая ароматная ягода. Это месяц активных полевых работ: сев, прополка, заготовка сена. На каждый день у наших предков была заготовлена примета, чтобы успеть и урожай собрать, и погоду предугадать, и дом от напасти уберечь. В народном календаре июньские даты тесно переплелись с православными праздниками, сезонными работами и древними суевериями. Рассказываем о главных народных праздниках июня 2026 года, их традициях, приметах и запретах.

    • Прогноз магнитных бурь на июнь 2026 года: опасные даты, расписание вспышек и влияние на самочувствие

      Июнь 2026 года, по предварительным прогнозам специалистов, не принесет экстремальных геомагнитных событий, однако полностью спокойным первый месяц лета назвать нельзя. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, а также Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, один из которых придется на длинные выходные в честь Дня России. Важно понимать, что долгосрочные прогнозы магнитных бурь носят предварительный характер, так как солнечная активность может резко меняться, а наиболее точный прогноз формируется за 1–3 суток до события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

