Суперкомпьютер назвал главного фаворита ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta определил сборную Испании главным фаворитом ЧМ-2026
Сборная Испании получила наивысшие шансы на победу в предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года, опередив в списке главных претендентов команду Франции. Такой прогноз сделал суперкомпьютер Opta.
Британская аналитическая система оценила вероятность триумфа Испании на турнире 2026 года в 16%, передают «Вести».
Вторую строчку в рейтинге заняла Франция с показателем 13%, а тройку лидеров замкнула Британия, шансы которой составили 11%.
Действующий обладатель титула в лице Аргентины расположился лишь на четвертой позиции с вероятностью успеха 10,4%.
Сборная Португалии включила Криштиану Роналду в заявку на шестой для него мундиаль. Главный фаворит турнира Испания в 2024 году стала чемпионом Европы.