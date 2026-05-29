Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.0 комментариев
Президент Ирана поручил нарастить импорт из России и других соседних стран
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выпустил распоряжение об увеличении импорта товаров из граничащих государств, включая Россию.
«Президент издал указ об активизации использования альтернативных импортных маршрутов и максимальном задействовании потенциала соседних стран для поддержания стабильности рынка и предотвращения скачков цен», – заявили в пресс-службе главы государства, передает РИА «Новости».
Пезешкиан подчеркнул важность использования каспийских портов и развития новых торговых коридоров. Он поручил привлечь возможности Пакистана, России и Азербайджана для ввоза необходимых товаров, потребовав от профильных ведомств ускорить реализацию достигнутых соглашений.
Ранее стало известно об увеличении Ираном поставок по Каспийскому морю в условиях американской морской блокады. Тегеран активно развивает приграничную торговлю для минимизации последствий ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе.
На фоне морской блокады со стороны США Тегеран нарастил объемы железнодорожных грузоперевозок из Китая.
По итогам трех кварталов прошлого года товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 8%.