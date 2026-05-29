29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.0 комментариев
В Подмосковье лжегадалка выманила у пенсионерок 500 тыс. рублей обрядом с яйцом
Женщина под предлогом снятия сглаза выманила у двух пожилых жительниц Подмосковья деньги и украшения, заменяя ценности примотанными к спинам жертв кусками газет, следует из судебных документов.
Злоумышленница получила четыре года колонии общего режима за обман пожилых людей, передает РИА «Новости».
В августе 2025 года мошенница остановила на улице 60-летнюю жертву и заявила: «Наложена порча». Во время визита в квартиру потерпевшей преступница провела некий ритуал с полотенцем и яйцами, забрав 85 тыс. рублей и золотые украшения. Она приклеила скотчем к спине хозяйки газету, приказав ходить со свечой и читать молитвы.
Спустя девять дней аферистка запугала 63-летнюю женщину проклятьем на родственниках. Забрав 370 тыс. рублей и ювелирные изделия, гостья привязала к спине жертвы пустой сверток. Пенсионерки, обнаружив на спинах вместо денег клочки газет, обратились в полицию. Общий ущерб составил более 546 тыс. рублей.
В результате лжегадалку задержали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле телефонные аферисты выманили у московской пенсионерки более 6 млн рублей.
Прошлым летом супружеская пара из Екатеринбурга отсудила у гадалки более 1 млн рублей за неэффективные ритуалы.
Весной прошлого года столичная школьница перевела онлайн-вещунье почти 4 млн рублей для снятия порчи.