    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    29 мая 2026, 06:39 • Новости дня

    США потратили на операцию против Ирана свыше 95 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США, несмотря на объявленное перемирие, потратили уже более 95 млрд долларов на военную операцию против Ирана, сообщил портал Iran War Cost Tracker.

    Военная кампания Вашингтона против Тегерана продолжает требовать колоссальных финансовых вливаний, передает РИА «Новости». Согласно данным мониторингового портала Iran War Cost Tracker, к 89-му дню противостояния общая сумма издержек превысила 95 млрд долларов.

    Указанные средства направляются на обеспечение личного состава, обслуживание переброшенных в регион кораблей и сопутствующие нужды. Методология подсчета базируется на отчете Пентагона. В документе отмечалось, что первые шесть дней обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, а последующие сутки оцениваются в один млрд долларов.

    Совместные удары американских и израильских сил по иранской территории начались 28 февраля, унеся жизни более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о двухнедельном прекращении огня, которое впоследствии продлили. Несмотря на отсутствие возобновления активных боев после провала переговоров в Исламабаде, американские силы приступили к блокаде портов исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая глава МИД Ирана Аббас Арагчи оценил затраты Вашингтона на военную операцию в 100 млрд долларов.

    В апреле портал Iran War Cost Tracker зафиксировал потери американской казны на уровне 55 млрд долларов за 50 дней конфликта.

    В марте американские военные израсходовали боеприпасов на 5,6 млрд долларов всего за двое суток.

    28 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по военной базе США, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас.

    Утром 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции, передает РИА «Новости».

    «После сегодняшней предрассветной атаки военных США при нанесении авиабомбардировок объекта неподалеку от аэропорта Бендер-Аббаса американская военная база, с которой проводилась атака, подверглась удару в 4.50 (3.20 мск)», – цитирует канал Press TV официальное заявление ведомства.

    Представители элитного военного подразделения подчеркнули недопустимость подобных действий в отношении своего государства. В КСИР предупредили, что любая агрессия против страны получит жесткий отпор. В случае повторения инцидентов иранская сторона намерена действовать еще более решительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские войска нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бендер-Аббасе.

    Двумя днями ранее Соединенные Штаты атаковали военные объекты на юге исламской республики.

    До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия предупредил о готовности открыть новые фронты при повторной агрессии.

    26 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Axios: Сделка США и Ирана установит новый нефтяной порядок
    Tекст: Мария Иванова

    Ожидаемое открытие Ормузского пролива вернет на мировой рынок значительные объемы нефти, остановив тем самым рекордное истощение глобальных запасов сырья, отмечает Axios.

    Формирующееся соглашение между США и Ираном может кардинально изменить ситуацию на нефтяном рынке, пишет Axios.

    Открытие Ормузского пролива на фоне ядерных переговоров позволит компенсировать стремительное сокращение глобальных запасов сырья.

    «Все зависит от того, чувствуют ли владельцы судов и экипажи себя в безопасности при прохождении через Ормузский пролив», – заявил аналитик Техасского университета Бен Кэхилл. Он отметил, что процесс возобновления поставок может затянуться из-за неопределенности с иранскими сборами, страховкой и вопросами безопасности.

    Международное энергетическое агентство считает, что на восстановление стабильного экспорта после разминирования пролива уйдет минимум два-три месяца. Странам Персидского залива также потребуется время для наращивания добычи, снизившейся после перекрытия главного маршрута.

    Иранские власти рассматривают возможность введения новых пошлин для танкеров. Эксперт Совета по международным отношениям Эдвард Фишман полагает, что частный сектор согласится оплачивать эти сборы, которые могут приносить Тегерану десятки миллиардов долларов ежегодно. При этом мировой рынок сохранит повышенную геополитическую премию к цене на фоне возросших рисков.

    ОАЭ ускоряют строительство трубопровода для удвоения экспорта через порт Фуджейра, чтобы снизить зависимость от пролива. Тем временем американские сланцевые компании на фоне высоких цен увеличили планы капитальных затрат на 2026 год на 490 млн долларов, а Управление энергетической информации США повысило прогноз добычи на следующий год до 14,1 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении предварительного соглашения с Ираном для открытия Ормузского пролива.

    Глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне назвал платный проход судов лучшей альтернативой полной блокаде маршрута.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    26 мая 2026, 10:09 • Новости дня
    ФСБ сообщила о ликвидации руководства Ирана через закладки в системе мониторинга

    Tекст: Мария Иванова

    Американские и израильские спецслужбы устранили высокопоставленных иранских политиков благодаря скрытому программному обеспечению в уличных камерах столицы республики, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Координаты для удара по представителям высшего эшелона власти Ирана были получены через уязвимости в тегеранских системах видеомониторинга, передает РИА «Новости». Об этом рассказал руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ в Иркутске.

    «Явным тревожным сигналом является недавняя ликвидация американо-израильским альянсом представителей высшего руководства Ирана. Координаты местонахождения жертв были получены, в том числе, через программные «закладки» в системах видеомониторинга в Тегеране», – подчеркнул глава ведомства.

    Зависимость от западных технологических платформ создает серьезные риски для государств Содружества перед кибератаками со стороны НАТО. Бортников отметил, что внедрение иностранных цифровых инноваций и искусственного интеллекта в стратегически важные отрасли экономики вызывает вопросы.

    Директор ведомства добавил, что прозрачность зарубежных нейросетей при принятии управленческих решений не гарантирована. Подобные цифровые механизмы могут оказаться ненадежными при возникновении кризисных ситуаций в государстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля США и Израиль нанесли ракетно-бомбовый удар по высшему руководству Ирана. Для слежки за иранским лидером израильские военные взломали дорожные камеры в Тегеране.

    В мае спецслужбы исламской республики обезвредили две связанные с израильской разведкой группы диверсантов.

    28 мая 2026, 06:22 • Новости дня
    США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации
    Tекст: Катерина Туманова

    США ввели санкции против иранского агентства по контролю Ормузского пролива, так администрация президента США Дональда Трампа расширила рестрикции против Ирана, добавив процент экономического давления на страну.

    Администрация президента США в среду ввела дополнительные санкции против Ирана в рамках кампании экономического давления, передает Associated Press. Меры направлены против недавно созданного иранского агентства, которое пытается контролировать судоходство в Ормузском проливе.

    Решение было принято после того, как американские войска нанесли удары по военному объекту Ирана и сбили иранские ударные беспилотники. Об этом сообщили официальные лица США на условиях анонимности.

    Эти санкции стали очередной попыткой Вашингтона использовать экономические рычаги наряду с военными действиями, чтобы принудить Тегеран к соглашению.

    Цель США – добиться прекращения конфликта и запустить работу водной артерии, через которую проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

    Трамп отметил, что сделка близка, однако переговоры все еще продолжаются. Рост цен на энергоносители из-за фактического закрытия Ормузского пролива усилил политическое давление на американского лидера и республиканцев перед промежуточными выборами.

    «Последняя попытка иранских военных вымогать деньги у мировой морской торговли является доказательством того, что «Эпическая ярость» привела к отчаянной нужде режима в деньгах», – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Ранее в мае санкции были направлены против Управления по делам Персидского залива и любого лица или организации, сотрудничающих с этим агентством, которые одобряют транзит через пролив и взимают пошлины, которые могут достигать 2 млн долларов за судно.

    США блокируют иранские порты уже более месяца, и Трамп заявил, что блокировка «будет действовать в полную силу до тех пор, пока не будет достигнуто, подтверждено и подписано соглашение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия. AP сообщало о крахе жесткой стратегии американского лидера против Ирана. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива.

    26 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник и пригрозили США ответом

    Tекст: Мария Иванова

    Системы противовоздушной обороны Ирана уничтожили дрон MQ-9 и вытеснили истребитель F-35 за пределы государственных границ в районе Персидского залива.

    Вооруженные силы ближневосточного государства пресекли попытку нарушения границ, передает РИА «Новости». По данным Корпуса стражей исламской революции, инцидент произошел над акваторией Персидского залива.

    «Американская армия в продолжение своих авантюрных действий в районе вторглась в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Военные задействовали комплексы ПВО, чтобы ликвидировать аппарат MQ-9. Кроме того, они заставили самолет F-35 и еще один беспилотник RQ-4 покинуть суверенную территорию страны.

    В Тегеране подчеркнули готовность принять жесткие ответные меры на любые подобные нарушения перемирия со стороны американской армии, назвав это своим законным правом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Американская армия потеряла в исламской республике пятую часть своих тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper.

    В апреле иранские средства противовоздушной обороны сбили второй американский истребитель пятого поколения F-35.

    27 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран совместно с Маскатом разрабатывает совершенно иной механизм судоходства в стратегически важной акватории Ближнего Востока, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери.

    Багери на полях Первого Международного форума по безопасности под эгидой Совбеза подчеркнул неизбежность перемен. «Что касается конкретно Ормузского пролива, несомненно, условия прохода через пролив и порядок прохода не будут прежними. Появится совершенно другой порядок», – отметил он, передает ТАСС.

    Политик добавил, что до утверждения нового механизма соседние государства продолжат совместные обсуждения. Заявления прозвучали на полях Первого Международного форума по безопасности, который проходит в Подмосковье.

    Багери также затронул тему взаимодействия с Соединенными Штатами. По его словам, непрямые контакты между Тегераном и Вашингтоном все еще продолжаются. При этом вопрос запасов иранского обогащенного урана в повестку этих дискуссий сейчас не входит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители европейских государств инициировали диалог с Ираном для возобновления безопасного движения торговых судов.

    Незадолго до этого Корпус стражей исламской революции в десять раз увеличил зону своих операций в Ормузском проливе.

    Ранее Тегеран и Вашингтон достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход кораблей.

    27 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Потери США в операции против Ирана продолжили расти после ее «завершения»

    Tекст: Антон Антонов

    Число погибших военных США в операции против Ирана «Эпическая ярость» возросло до 14 человек, хотя операция официально уже завершена, следует из данных Пентагона.

    Ранее американские власти заявляли, что операция «Эпическая ярость» унесла жизни 13 военнослужащих. Согласно обновленной статистике, жертвами конфликта стали 14 военных США, передает РИА «Новости».

    Последние удары по территории Ирана наносились в начале недели. Теперь американская система анализа потерь зафиксировала еще одну смерть. Точные обстоятельства и личность умершего солдата пока не раскрываются.

    Известно лишь, что погибший служил в сухопутных войсках и скончался в мае 2026 года. Эта потеря классифицируется военными как небоевая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные атаковали иранские ракетные комплексы и катера, но режим прекращения огня с Ираном сохраняется.

    В апреле Пентагон сообщил о 13  погибших американских военных.

    Белый дом в начале мая направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    26 мая 2026, 08:51 • Новости дня
    В Иране предрекли взрывной рост цен на нефть

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость барреля нефти может взлететь до 200 долларов из-за продолжающихся военных действий Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС Эбрахим Зольфагари.

    Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» вооруженных сил Ирана Эбрахим Зольфагари предупредил о возможном резком подорожании энергоносителей, передает ТАСС. Причиной вероятного скачка цен он назвал американскую политику в регионе.

    «Пока американцы продолжают свои военные авантюры в нашем регионе, соглашение достигнуто не будет. Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. Передайте привет нефти за 200 долларов», – написал военный в соцсети.

    Военная операция США и Израиля против исламской республики началась 28 февраля. В апреле американский президент объявил о двухнедельном прекращении огня, после чего в Исламабаде состоялись переговоры, не принесшие долгосрочного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении значительного прогресса в переговорах с Ираном.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф предсказал подорожание нефти до 140 долларов за баррель из-за американской морской блокады.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила скачок цен на энергоносители до 200 долларов на фоне затягивания ближневосточного конфликта.

    26 мая 2026, 15:03 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал жестко ответить на американскую агрессию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран пригрозил ответными мерами из-за нападений США на коммерческий флот в провинции Хормозган, назвав американскую сторону ненадежным участником дипломатического урегулирования, говорится в заявлении иранского МИД.

    Многократные срывы договоренностей демонстрируют недоговороспособность Вашингтона, передает ТАСС.

    В заявлении ведомства сказано: «Террористическая армия США, продолжая свои незаконные действия после объявления прекращения огня, в частности неоднократные морские нападения на иранские торговые суда, за последние 48 часов нарушила режим в районе провинции Хормозган».

    Дипломаты подчеркнули, что подобные шаги на фоне мирных инициатив при посредничестве Пакистана доказывают недобросовестность американских элит. В министерстве решительно осудили инциденты и возложили на американскую сторону ответственность за возможные последствия.

    Представители министерства добавили, что государство не оставит без ответа ни один враждебный акт. Власти пообещали действовать без малейшего промедления для защиты своих граждан и национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США заявило о сохранении режима прекращения огня с Тегераном.

    Иранское военное командование обвинило американскую сторону в нарушении перемирия из-за ударов по кораблям.

    Вооруженные силы исламской республики пообещали дать достойный ответ на любые агрессивные действия Вашингтона.

    26 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Tasnim: Иран получит 24 млрд долларов замороженных активов после сделки с США

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика планирует вернуть доступ к заблокированным финансовым средствам в размере 24 млрд долларов благодаря новому соглашению с Вашингтоном, отмечает Tasnim.

    Около 24 млрд долларов иранских активов могут быть разморожены в рамках меморандума о взаимопонимании, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim. Этот документ станет важной частью мирной сделки между Тегераном и Вашингтоном.

    Ожидается, что половину указанной суммы государство получит сразу после подписания договора. Оставшаяся часть средств станет доступна в течение последующих 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Ирана Багаи сообщил о финальном этапе подготовки меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном.

    Президент США заявил о достижении значительного прогресса на двусторонних переговорах.

    Госсекретарь США Марко Рубио допустил возобновление атак на Тегеран в случае провала мирного соглашения.

    26 мая 2026, 13:09 • Новости дня
    Экологи выявили серное загрязнение Азии после американских бомбардировок Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Пожары на разрушенных нефтебазах Тегерана привели к выбросу 30 тыс. тонн ядовитых соединений, которые стремительно распространились на 300 тыс. кв.километров вглубь континента, сообщили в пресс-служба Института атмосферной физики КАН.

    Китайские исследователи зафиксировали последствия уничтожения предприятий по переработке нефти в Тегеране, передает ТАСС.

    В результате мартовских атак в воздух попало около 30 тыс. тонн ядовитых соединений, которые распространились на площади 300 тыс. кв. километров.

    «Проведенный учеными анализ спутниковых данных показал, что даже краткосрочный пожар на нефтебазах, который длился порядка одного-двух дней, привел к попаданию в атмосферу огромного количества загрязнителей, распределившихся по территории площадью в 300 тыс. кв. километров. Порожденный ими «черный дождь» представляет большую опасность для общественного здоровья и состояния атмосферы», – сообщила пресс-служба Института атмосферной физики КАН.

    Группа климатологов под руководством Чжана Пэна изучила информацию со спутников Фэнъюнь-3 и Sentinel-5P. Аппараты показали, что токсичное облако ушло на северо-восток, достигнув Восточной Азии через два дня после ударов. Ученые полагают, что эти выбросы серьезно повлияли на местные экосистемы.

    В дальнейшем специалисты из Китая намерены развернуть новую орбитальную группировку. Это поможет непрерывно фиксировать скачки уровня вредных веществ по всей планете для изучения последствий подобных катастроф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, густой дым затянул небо над Тегераном после обстрела топливных объектов. Горящие резервуары с нефтью спровоцировали выпадение кислотных ливней на улицы города. Жители иранской столицы массово жаловались на мигрени и раздражение кожи из-за токсичных осадков.

    28 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Axios сообщил о новых столкновениях США и Ирана на фоне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранские военные атаковали торговое судно в Ормузском проливе с помощью четырех дронов, которые были успешно перехвачены американскими силами, после чего американцы уничтожили иранскую пусковую установку БПЛА, сообщил высокопоставленный чиновник США.

    Центральное командование США заявило в заявлении, что его силы «сбили четыре иранских беспилотных летательных аппарата одностороннего действия, которые находились в опасном положении в районе Ормузского пролива», – пишет портал Axios со ссылкой на источник.

    В заявлении ведомства говорится: «Американские войска также нанесли удар по иранской наземной станции управления в Бандар-Аббасе, которая собиралась запустить пятый беспилотник. Эти действия были взвешенными, чисто оборонительными и были направлены на поддержание режима прекращения огня».

    Высокопоставленный американский чиновник отметил, что это уже вторая подобная перестрелка за последние 48 часов. Инцидент произошел на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не торопится с заключением сделки, предположив, что Иран пытается переждать до промежуточных выборов.

    Напомним, Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.

    28 мая 2026, 02:44 • Новости дня
    Reuters узнало о новых ударах США по военному объекту Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США атаковали военную цель в Иране и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов, чтобы защитить коммерческое судоходство в Ормузском проливе, сообщил источник агентства.

    «Вооруженные силы США нанесли новые удары по Ирану, поразив военный объект, который, по мнению официальных лиц, представлял угрозу для американских войск и коммерческого морского судоходства в Ормузском проливе», – сообщил агентству Reuters американский чиновник.

    Официальный представитель ведомства заявил, что американские военные также перехватили и сбили несколько иранских беспилотников, представлявших аналогичную угрозу.

    Напомним, Washington Post узнала о рамочном соглашении между Ираном и США, предусматривающем продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы 26 мая атаковали военные объекты на юге Ирана, а иранское командование ранее предупредило о готовности к решительному ответу на новые удары. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива. Рубио сообщил, что США ожидают скорого заключения соглашения с Ираном.


    27 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Политолог Дизен: Россия может извлечь уроки из конфликта в Иране

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвежский политолог Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies заявил, что России необходимо извлечь урок из конфликта в Иране.

    Конфликт на Ближнем Востоке наглядно продемонстрировал, что успокоить Североатлантический альянс способна только сила, пишет Газета.RU.

    В эфире YouTube-канала Neutrality Studies эксперт подчеркнул необходимость изучения ближневосточного прецедента. «Из войны в Иране Россия может извлечь совершенно новые уроки. Иран не стал отмалчиваться в надежде избежать эскалации. Они видели, что эти атаки могут произойти, и продемонстрировали способность идти по пути эскалации вместе с США», – заявил политолог.

    По мнению Дизена, Вашингтон начал действовать гораздо осмотрительнее после того, как Тегеран подтвердил готовность к жесткому противостоянию. Специалист добавил, что Москве стоит взять пример с иранской стратегии и четко показать балтийским государствам неизбежность ответа за любые атаки по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские парламентарии пообещали военный ответ на американскую морскую блокаду.

    Американские советники разработали планы возобновления боевых действий.

    Позже президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Исламской Республикой.

    27 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    США опровергли возобновление сопровождения судов в Ормузском проливе

    CENTCOM опровергло возобновление США сопровождения судов в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления СМИ о возобновлении миссии по сопровождению коммерческих судов силами ВМС США в Ормузском проливе являются недостоверными, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    «Недавние сообщения СМИ утверждают, что ВМС США возобновили сопровождение или оказание помощи коммерческим судам во время прохода через Ормузский пролив. Это ложь», – говорится в заявлении американских военных в соцсети X.

    В командовании уточнили, что операция «Проект Свобода» в настоящее время не возобновлялась. Вооруженные силы США сейчас не сопровождают коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal заявила, что американские военные корабли снова начали обеспечивать проход торговых судов через Ормузский пролив, уже проведя греческий супертанкер с 2 млн баррелей нефти.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял о намерении сотен иностранных судов воспользоваться предложением ВМС США о сопровождении через Ормузский пролив.

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Французского миллиардера выводят из политической игры через российскую журналистку

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и при чем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

