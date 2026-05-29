США потратили на операцию против Ирана свыше 95 млрд долларов
США, несмотря на объявленное перемирие, потратили уже более 95 млрд долларов на военную операцию против Ирана, сообщил портал Iran War Cost Tracker.
Военная кампания Вашингтона против Тегерана продолжает требовать колоссальных финансовых вливаний, передает РИА «Новости». Согласно данным мониторингового портала Iran War Cost Tracker, к 89-му дню противостояния общая сумма издержек превысила 95 млрд долларов.
Указанные средства направляются на обеспечение личного состава, обслуживание переброшенных в регион кораблей и сопутствующие нужды. Методология подсчета базируется на отчете Пентагона. В документе отмечалось, что первые шесть дней обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, а последующие сутки оцениваются в один млрд долларов.
Совместные удары американских и израильских сил по иранской территории начались 28 февраля, унеся жизни более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о двухнедельном прекращении огня, которое впоследствии продлили. Несмотря на отсутствие возобновления активных боев после провала переговоров в Исламабаде, американские силы приступили к блокаде портов исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая глава МИД Ирана Аббас Арагчи оценил затраты Вашингтона на военную операцию в 100 млрд долларов.
В апреле портал Iran War Cost Tracker зафиксировал потери американской казны на уровне 55 млрд долларов за 50 дней конфликта.
В марте американские военные израсходовали боеприпасов на 5,6 млрд долларов всего за двое суток.