США потратили на операцию против Ирана свыше 95 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военная кампания Вашингтона против Тегерана продолжает требовать колоссальных финансовых вливаний, передает РИА «Новости». Согласно данным мониторингового портала Iran War Cost Tracker, к 89-му дню противостояния общая сумма издержек превысила 95 млрд долларов.

Указанные средства направляются на обеспечение личного состава, обслуживание переброшенных в регион кораблей и сопутствующие нужды. Методология подсчета базируется на отчете Пентагона. В документе отмечалось, что первые шесть дней обошлись бюджету в 11,3 млрд долларов, а последующие сутки оцениваются в один млрд долларов.

Совместные удары американских и израильских сил по иранской территории начались 28 февраля, унеся жизни более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о двухнедельном прекращении огня, которое впоследствии продлили. Несмотря на отсутствие возобновления активных боев после провала переговоров в Исламабаде, американские силы приступили к блокаде портов исламской республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая глава МИД Ирана Аббас Арагчи оценил затраты Вашингтона на военную операцию в 100 млрд долларов.

В апреле портал Iran War Cost Tracker зафиксировал потери американской казны на уровне 55 млрд долларов за 50 дней конфликта.

В марте американские военные израсходовали боеприпасов на 5,6 млрд долларов всего за двое суток.