Небензя скаламбурил о любителе поговорок постпреде Украины Мельнике
Российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Украине высказался о любителе поговорок – Андрее Мельнике, своем украинском коллеге, отметив, что исправно посещает и слушает все его выступления, признавшись, что без особого удовольствия.
«Я всегда присутствую на его выступлениях. Не могу сказать, что я испытываю удовольствие, слушая его, но, тем не менее, я никогда не покидаю зал, пока его не выслушаю. Сегодня речь идет не о сарказме и иронии, которые переполняли постпреда Украины. Речь идет о другом – все это выглядело как достаточно жалкая попытка оправдать то, что произошло в ночь на 22 мая в Старобельске. Обратите внимание: украинский постпред не отрицал того, что там погибли люди. Но его аргумент был в том, что это были не дети, а взрослые люди», – заявил российский дипломат.
Кроме того, заявления о сфабрикованном нарративе вокруг трагедии в Одессе в мае 2014 года, когда погибли 45 человек, находятся за гранью. Небензя добавил, что никакое жонглирование цифрами не поможет скрыть правду.
«Украинский постпред любит русские поговорки. Я тоже позволю себе употребить одну. Все это выглядело как в русской поговорке – «на воре и шапка горит», – сказал Небензя.
Он сообщил о готовности направить украинскому коллеге факты и свидетельства очевидцев о событиях в Старобельске. Если тот откажется принять письмо, информация будет передана через механизмы Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Напомним, несколькими днями ранее Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор.
