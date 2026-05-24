Расстрелянный польскими полицейскими белорус рассказал о выживании

Tекст: Катерина Туманова

Лечение 60-летнего пациента, получившего тяжелые ранения за границей, продолжается. Инцидент произошел, когда четверо белорусов возвращались из Германии на недавно приобретенных машинах. Их колонну попытались остановить вооруженные люди в штатском на тонированных автомобилях, напоминает РИА «Новости» со ссылкой на передает телеканал «Беларусь 1».

Польские полицейские открыли огонь без предупреждения, оставив в машине потерпевшего 29 пулевых отверстий.

«Это был для меня шок. Остановились на парковке, и в этот момент они налетают без ничего, без мигалок, без формы. Я думал, это бандиты. Я сидел в луже крови, им было все равно. Одели наручники, посадили возле машины», – рассказал пострадавший Александр.

После поверхностного оказания помощи в местной больнице мужчину отпустили под залог в 7 тыс. злотых (1920 долларов). По возвращении на родину у него развилась острая инфекция. Врачи в Минске экстренно провели пять многочасовых операций, чтобы спасти конечность от ампутации.

Представители Минздрава Белоруссии подтвердили, что угроза жизни миновала. Однако пациенту предстоят долгие месяцы лечения и дополнительные хирургические вмешательства. Следственный комитет республики продолжает расследование факта безосновательного применения огнестрельного оружия.

Напомним, 21 мая появилась информация о том, что польские силовики расстреляли машину белоруса, выпустив в нее несколько десятков пуль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.