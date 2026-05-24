  Ульянов потребовал от Гросси однозначной реакции на обстрелы ЗАЭС
    Киев наказан за Старобельск
    Сенатор Джабаров оценил кандидатуру Стубба на роль переговорщика с Россией
    Пашинян заявил об отмене виз с ЕС через два года
    Президент Чехии предложил НАТО отключить интернет в России
    По Украине нанесен удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»
    При атаке ВСУ на колледж в Старобельске пострадали 65 детей
    Погибших в Старобельске студенток решили похоронить в подвенечных платьях
    Каллас назвала удар «Орешником» по Киеву «балансированием на грани ядерной войны»
    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине
    Ярослав Игнатовский Ярослав Игнатовский Мир подошел к глобальному цифровому перелому

    Мир отказывается от модели, где цифровое пространство регулировали частные корпорации. Это был режим корпоративного суверенитета, при котором правительства оказались отстранены от регулирования ключевой инфраструктуры.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    24 мая 2026, 23:45 • Новости дня

    Расстрелянный польскими полицейскими белорус рассказал о выживании

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавший от стрельбы польских полицейских житель Белоруссии перенес пять сложных операций для сохранения ноги, впереди у него операции и реабилитация, сообщил телеканал «Беларусь 1».

    Лечение 60-летнего пациента, получившего тяжелые ранения за границей, продолжается. Инцидент произошел, когда четверо белорусов возвращались из Германии на недавно приобретенных машинах. Их колонну попытались остановить вооруженные люди в штатском на тонированных автомобилях, напоминает РИА «Новости» со ссылкой на передает телеканал «Беларусь 1».

    Польские полицейские открыли огонь без предупреждения, оставив в машине потерпевшего 29 пулевых отверстий.

    «Это был для меня шок. Остановились на парковке, и в этот момент они налетают без ничего, без мигалок, без формы. Я думал, это бандиты. Я сидел в луже крови, им было все равно. Одели наручники, посадили возле машины», – рассказал пострадавший Александр.

    После поверхностного оказания помощи в местной больнице мужчину отпустили под залог в 7 тыс. злотых (1920 долларов). По возвращении на родину у него развилась острая инфекция. Врачи в Минске экстренно провели пять многочасовых операций, чтобы спасти конечность от ампутации.

    Представители Минздрава Белоруссии подтвердили, что угроза жизни миновала. Однако пациенту предстоят долгие месяцы лечения и дополнительные хирургические вмешательства. Следственный комитет республики продолжает расследование факта безосновательного применения огнестрельного оружия.

    Напомним, 21 мая появилась информация о том, что польские силовики расстреляли машину белоруса, выпустив в нее несколько десятков пуль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Белоруссии и Польши провели обмен задержанными лицами на государственной границе. Ранее польские пограничники начали наблюдение вглубь белорусской территории с помощью новейшего оптоэлектронного оборудования.

    22 мая 2026, 08:48 • Новости дня
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас

    Депутат ЕП Зоннеборн: Каллас тайно называют «европейским ядерным сценарием»

    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    Tекст: Дарья Григоренко

    Главу европейской дипломатии Каю Каллас кулуарно сравнивают с ядерным оружием из-за ее радикальной антироссийской позиции и полного отсутствия авторитета на международной арене, заявил член ЕП от Германии Мартин Зоннеборн.

    Зоннеборн выразил серьезные опасения относительно назначения нового руководителя внешнеполитического ведомства Евросоюза. Политик считает крайне опасным возможное участие эстонского дипломата в переговорах с Москвой по украинскому кризису, передает РИА «Новости».

    «В парламенте мы втайне называем Каллас «европейским ядерным сценарием»: она – наша маленькая атомная бомба, из-за которой в одно мгновение взлетит на воздух все, к чему она прикасается», – заявил депутат.

    По словам Зоннеборна, подобные насмешки связаны с тем, что чиновница представляет собой абсолютно пустое место на дипломатической арене. Он отметил, что она открыто мечтает о разделе России на мелкие государства и безосновательно обвиняет другие страны в попытках расколоть Евросоюз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила выбор кандидатов на роль переговорщика от Евросоюза с фильмами Леонида Гайдая.

    Ранее Захарова указала на отсутствие у Каи Каллас мандата для ведения диалога с Москвой.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил нежелание госсекретаря США Марко Рубио общаться с главой евродипломатии.

    22 мая 2026, 03:01 • Новости дня
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    Tекст: Антон Антонов

    Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Белоруссии, памятник архитектуры обошелся новой владелице менее чем в 95 белорусских рублей (2,4 тыс. российских рублей), передает «Sputnik Беларусь».

    Постройка находилась в запустении с 2010 года. Местные власти долгое время безуспешно искали инвестора для восстановления объекта, передает «Sputnik Беларусь».

    Директор Дятловского историко-краеведческого музея Вероника Павловская сообщила, что здание возвели в 1751 году. За свою историю комплекс также служил школой, госпиталем и стоматологией.

    Предыдущий владелец из России приобрел объект в 2022 году за 96 рублей, однако не выполнил обязательства по реставрации. Теперь москвичка Татьяна, проживающая в Минске уже два года, стала единственной участницей аукциона. Она намерена создать в здании апарт-отель, кафе и демонстрационные залы, а также организовать интерактивные квесты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле торги по продаже исторического здания Рижского вокзала в Москве отменили из-за отсутствия покупателей.

    Месяцем ранее на электронном аукционе за 21 млн рублей продали старинный особняк режиссера Тимура Бекмамбетова в Казани.

    В феврале предприниматель Михаил Масловский приобрел на торгах подмосковную усадьбу Воронцовых-Дашковых за 270 млн рублей.

    24 мая 2026, 11:20 • Видео
    США нашли Ирану нового лидера

    Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    22 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей
    Швейцария назначила референдум по ограничению числа жителей
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Швейцарии запланировали всенародное голосование по вопросу введения жесткого лимита количества жителей, чтобы избежать перегрузки инфраструктуры.

    Правительство Швейцарии назначило на 14 июня проведение референдума об ограничении численности населения, передает Интерфакс. Инициатива предполагает установление лимита в 10 млн человек к 2050 году. Если до этого срока количество жителей превысит 9,5 млн, будут автоматически введены жесткие меры.

    Среди возможных ограничений – сокращение квот на предоставление убежища и усложнение процедуры воссоединения семей. По состоянию на конец 2025 года в стране проживало около 9,1 млн человек. С 2002 года этот показатель увеличился на 1,7 млн, в первую очередь из-за притока иммигрантов.

    Документ обязывает правительство задействовать все доступные инструменты для сокращения населения при достижении отметки в 10 млн человек. Это может коснуться даже пересмотра международных соглашений, включая режим свободного передвижения граждан с Европейским союзом.

    Инициативу продвигает Швейцарская народная партия, которая заявляет об ущербе экологии и перегрузке инфраструктуры из-за роста населения. При этом эксперты предупреждают, что ограничения могут серьезно ударить по местным компаниям, таким как Nestle, Novartis и Roche, которые зависят от иностранных специалистов.

    Ранее американские СМИ анонсировали проведение в Швейцарии референдума по вопросу ограничения численности населения. Как писала газета ВЗГЛЯД, почти половина граждан страны поддержала идею демографического лимита в 10 млн человек.

    А прошлым летом правительство конфедерации решило ограничить предоставление статуса беженца украинцам.

    24 мая 2026, 05:56 • Новости дня
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    Фицо предупредил об угрозе мировой войны из-за заблудившегося дрона
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо подчеркнул острую необходимость переговоров для урегулирования украинского кризиса, предупредив о высоких рисках случайной глобальной эскалации в новых условиях ведения боевых действий с помощью дронов.

    «Мы должны вести диалог с Россией, так как без него единственный заблудившийся дрон – а таких в последнее время немало, главным образом украинских, – может спровоцировать третью мировую войну», – приводит слова политика из видеоролика ТАСС.

    Фицо признался, как ему кажется, что кто-то ожидает неумышленную провокацию или даже готовит ее.

    «Если кто-то в странах ЕС устал от 80 лет мира, то это точно не я», – сказал премьер Словакии, отметив беспокойство о напряженности в Европе.

    Он оценил инициативу германского канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена Евросоюза, назвав этот шаг может частью попытки привлечь объединение к мирному урегулированию, чтобы сделать украинскую сторону более уступчивой к требованиям Москвы.

    При этом Фицо обратил внимание на то, что государства западной части Балканского полуострова подготовлены к евроинтеграции гораздо лучше. Он назвал немыслимым лицемерием текущую позицию Европы, добавив, что остался единственным лидером в объединении, выступающим за контакт с обеими сторонами конфликта на Украине.

    «Давайте сделаем все, чтобы начался диалог [о завершении конфликта на Украине], – призвал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо нашел в словах Путина важное послание для Европы. Он также назвал украинский конфликт непредсказуемым.

    24 мая 2026, 21:19 • Новости дня
    Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в конфликт на Украине

    Макрон предостерег Белоруссию от вовлечения в конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом не вмешиваться в российско-украинский конфликт, сообщает канал TF1.

    Макрон во время телефонного разговора с Лукашенко, посоветовав ему избегать участия в текущих боевых действиях и улучшать отношения с Европой. передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было сделано в ходе телефонного разговора двух политиков.

    «Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну… Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые действия для улучшения отношений между Белоруссией и Европой», – сообщил источник в окружении французского лидера.

    Ранее президенты Белоруссии и Франции обсудили взаимодействие Минска с европейскими странами.

    До этого Макрон выразил готовность к проведению переговоров с Владимиром Зеленским.


    24 мая 2026, 15:51 • Новости дня
    Лукашенко и Макрон обсудили отношения Белоруссии и ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты Белоруссии и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обменялись мнениями касательно актуальной повестки, уделив особое внимание взаимодействию Минска с европейскими странами, сообщили СМИ.

    Беседа руководителей двух государств была организована по предложению Парижа, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого». Политики уделили внимание актуальным вызовам на европейском континенте.

    «Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с ЕС и Францией в частности», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность к переговорам с Владимиром Зеленским.

    Ранее белорусский лидер обсудил по телефону вопросы экономики и обороны с Владимиром Путиным.

    В январе дипломатический источник во Франции допустил возможность будущих контактов Эммануэля Макрона с российским руководством.

    23 мая 2026, 07:32 • Новости дня
    Британия предложила ЕС создать единый рынок

    Guardian: Британия предложила Евросоюзу создать единый рынок товаров

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство выступило с инициативой создания единого рынка товаров с Европейским союзом в рамках попытки реинтегрировать торговлю страны в Европу, пишет Guardian со ссылкой на источники.

    Источники Guardian сообщили, что в ходе недавних визитов в Брюссель представители британского кабинета министров представили идею углубления экономических отношений Британии с блоком. Чиновники ЕС, по данным издания, отвергли эту идею и вместо этого предложили таможенный союз или экономическое согласование через Европейскую экономическую зону.

    Эти идеи невозможны из-за красных линий правительства Кира Стармера. Вступление в ЕЭЗ также означало бы принятие свободы передвижения людей, что является еще одной красной линией для Лейбористской партии.

    Источники в британском правительстве опровергли информацию о том, что ЕС окончательно отверг единый рынок товаров, и заявили, что этот вопрос находится в числе вариантов, обсуждаемых перед саммитом, предварительно запланированным на 13 июля.

    Стороны пока не согласовали повестку дня саммита, но надеются объявить о ветеринарном соглашении, соглашении о связывании систем торговли квотами на выбросы и выходе из тупика по программе мобильности молодежи.

    Представитель Европейской комиссии отказался комментировать британское предложение, но отметил: «Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас наиболее важно: сотрудничество в оборонной промышленности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о желании расширить интеграцию с Евросоюзом. До этого он выразил намерение восстановить переговоры с европейскими странами по вопросам обороны и безопасности.

    В конце 2025 года глава правительства признал значительный ущерб для экономики страны от выхода из объединения.

    24 мая 2026, 07:00 • Новости дня
    Полиция Италии сорвала вечеринку 82-летнего Мика Джаггера
    Полиция Италии сорвала вечеринку 82-летнего Мика Джаггера
    Tекст: Катерина Туманова

    Итальянская полиция разогнала вечеринку по случаю окончания съемок нового фильма с участием 82-летнего фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггена на острове Стромболи, что вызвало у гостей недоумение и смех.

    Вечеринка с участием Мика Джаггера, Дакоты Джонсон и Джесси Бакли была прервана правоохранителями из-за жалобы на шум, поступившей от мэра соседнего острова Липари Риккардо Гулло, сообщает Evening Standard.

    Знаменитый музыкант и его коллеги по съемочной площадке восприняли визит полиции с недоумением и смехом.

    Глава отдела туризма Стромболи Роза Оливия раскритиковала действия мэра Липари, которому  следовало бы приветствовать гостей или, по крайней мере, поблагодарить за вклад в эолийскую экономику, заявила она, подчеркнув, что острова живут за счет туризма.

    После инцидента рок-звезда покинул Стромболи на частном вертолете.

    Джаггер находился в Италии на съемках драмы режиссера Аличе Рорвахер «Three Incestuous Sisters», где он исполняет роль отца героя Джоша О'Коннора. Фильм, в котором также снимаются Сирша Ронан и Изабелла Росселлини, основан на одноименном визуальном романе 2005 года.

    Ранее музыкант уже появлялся на большом экране, дебютировав в картине «Представление», а также сыграв в лентах «Корпорация «Бессмертие»», «Склонность» и «Побег с Елисейских полей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын музыканта The Rolling Stones Хименеса рассказал о последних словах отца. Хит Brown Sugar исключили из гастрольного тура The Rolling Stones из-за «расистского содержания».

    23 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    МИД: Европейцы на конференции по ДНЯО оправдывали схемы использования ЯО

    Tекст: Вера Басилая

    Представители европейских государств на конференции по рассмотрению действия ДНЯО цинично защищали свое участие в отработке применения ядерного арсенала, сообщило Министерство иностранных дел России.

    На прошедшей конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия европейские страны пытались оправдать участие в схемах использования ядерного оружия, сообщается на сайте МИД России. Мероприятие продемонстрировало острые противоречия между государствами на фоне деградации глобальной безопасности.

    Серьезным препятствием для форума стала агрессия Израиля и США против Ирана в 2025 и 2026 годах под предлогом защиты режима нераспространения. «Вклад» в неблагоприятную атмосферу внесли делегации «коллективного Запада», продвигая деструктивную повестку, направленную на критику России, Китая, Ирана и КНДР, сообщили в МИД.

    Российская делегация отстаивала принципы недопустимости ядерной войны и права на мирное использование атомной энергии. Проект итогового документа не был принят из-за жестких установок США и их союзников, однако председателю удалось избежать политической конфронтации, а Россия продолжит защищать авторитет Договора.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о ядерных амбициях европейских государств.

    Глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов отметил интерес неядерных стран Европы к размещению оружия массового уничтожения.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия США и Израиля в отношении Ирана мощнейшим ударом по режиму нераспространения.

    23 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    МИД назвал абсурдом недопуск Москвы и Минска до церемонии в Маутхаузене

    Tекст: Вера Басилая

    Российское дипломатическое ведомство резко раскритиковало решение Международного комитета не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные церемонии в в Маутхаузене.

    Российская сторона считает политизированным и абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать Москву и Минск на траурные мероприятия, передает РИА «Новости». В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что такой шаг продиктован конъюнктурой.

    «Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти», - заявили в министерстве. Там также добавили, что организаторы памятных мероприятий должны сами разбираться со своей совестью.

    Незадолго до этого посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил открытое письмо руководству комитета. Причиной стало исключение белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных церемоний.

    Нацистский концлагерь Маутхаузен действовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год. За это время там погибли более 100 тыс. узников, включая 32180 советских граждан. Именно в Маутхаузене был замучен Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. Мемориал на месте лагеря работает с 1947 года.

    Ранее в МИД заявили, что руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила дипломатов из России на памятные мероприятия.

    Весной прошлого года Белоруссия осудила аналогичный отказ властей ФРГ перед годовщиной освобождения Бухенвальда.

    23 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД: Москву и Минск намеренно не приглашают на мероприятия в Маутхаузен

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство комитета «Маутхаузен» намеренно игнорирует официальных представителей российской и белорусской сторон при организации ежегодных памятных мероприятий, заявили в МИД России.

    В МИД отметили, что организаторы памятных акций ведут сознательно аморальную линию, передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули: «Прежде всего, хотели бы подтвердить, что российский флаг как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен».

    Несмотря на это, международный комитет последние годы отказывается звать на траурные церемонии официальных лиц России и Белоруссии. Ранее белорусский посол в Австрии Андрей Дапкюнас направил правлению мемориала открытое письмо из-за исчезновения флага республики с главной аллеи во время торжеств.

    Лагерь Маутхаузен существовал с 1938 по 1945 год, здесь погибли более 100 тыс. человек. В этой системе были зверски замучены 32 180 советских граждан, включая Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Карбышева. Мемориал на месте трагедии работает с 1947 года.

    В прошлом году Австрия в третий раз не пригласила представителей России на памятные мероприятия в Маутхаузене.

    В 2024 году организаторы церемонии отказали в участии официальным делегациям Москвы и Минска.

    22 мая 2026, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о «деколонизации» России

    Лавров заявил о витающих в НАТО мыслях о деколонизации России

    Tекст: Вера Басилая

    В Североатлантическом альянсе до сих пор обсуждают идеи о расчленении Российской Федерации, а западные страны целенаправленно искажают суть специальной военной операции, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Западные государства продолжают вынашивать планы по разделению России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости». По его словам, эти идеи до сих пор активно циркулируют в публичном пространстве НАТО.

    «Несмотря на наши многолетние, многократные предупреждения Украину втягивали в НАТО с открытой целью – создавать проблемы для существования нашей страны, создавать плацдарм для угроз нашей безопасности прямо на наших границах. Ну и дальше разговоры шли о том, чтобы и саму Российскую Федерацию, как они выражаются, деколонизировать», – подчеркнул глава МИД на заседании комиссии генсовета «Единой России».

    Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что западная пропаганда пытается всеми силами исказить представление о ходе специальной военной операции. Лавров отметил важность разъяснения мировой общественности причин действий Москвы, направленных на защиту законных интересов государства и повышение благосостояния граждан в условиях информационной войны.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на стремление США диктовать свои условия во всех регионах планеты.

    По словам Лаврова, противники Москвы всерьез рассматривают возможность прямого физического нападения на Российскую Федерацию.

    Президент России Владимир Путин обвинил западные элиты в попытках расчленения страны под предлогом деколонизации.

    23 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    World Athletics не сняла санкции с белорусских легкоатлетов вопреки решению МОК

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил запрет на участие атлетов из Белоруссии в соревнованиях, проигнорировав недавние послабления со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает Белорусская федерация легкой атлетики со ссылкой на письмо главы World Athletics Себастьяна Коу.

    Решение ограничить выступления белорусских атлетов осталось неизменным. При этом Международный олимпийский комитет отменил ряд рекомендаций по санкциям против Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

    «Решение МОК ввести санкции против Белоруссии отличалось от решения, принятого советом World Athletics в марте 2022 года», – заявил Коу. Он подчеркнул, что легкоатлетическая ассоциация рассматривала вопрос совершенно независимо от других спортивных структур, в том числе МОК.

    «Многие международные федерации последовали рекомендации МОК и ввели санкции против Белоруссии в 2022 году, а теперь приводят свои позиции в соответствие с обновленной позицией МОК. World Athletics избрала иной подход. Совет рассмотрел этот вопрос независимо», – заявил Коу.

    Коу добавил, что весной 2025  года рабочая группа согласовала возможный путь возвращения молодых спортсменов, не связанных с военными ведомствами. При этом результаты легкоатлетов продолжают фиксироваться для начисления очков мирового рейтинга. Квалификация на летние Олимпийские игры 2028 года начнется летом 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация легкоатлетических федераций подтвердила продление санкций для спортсменов из России и Белоруссии. Коу допустил возвращение атлетов на международную арену после окончания конфликта на Украине.

    В свою очередь Международный олимпийский комитет сохранил ограничения из-за отсутствия статуса у Олимпийского комитета России.

    22 мая 2026, 04:15 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что не реагирует на слова Зеленского

    Лукашенко: Я никак не реагирую на болтовню из Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что не реагирует на заявления украинского лидера Владимира Зеленского.

    «Вы знаете, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского», – заявил Лукашенко.

    Видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

    Лукашенко также заявил, что «пытается сочувствовать» Зеленскому. При этом он добавил, что Зеленский «не хочет делать выводов» и «анализировать обстановку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Белоруссии выразил готовность обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества с главой Украины в любом удобном месте.

    Зеленский заявил о готовности превентивно действовать против руководства Белоруссии

    24 мая 2026, 06:11 • Новости дня
    Самый красивый в Норвегии общественный туалет закрыли из-за шпионажа

    Tекст: Катерина Туманова

    Туалет на острове Андойя, считающийся самым красивым в Норвегии из-за его живописного вида в панорамных окнах, закрыли, так как, помимо природы, вид из него открывается на космодром Андойя на западной стороне острова.

    Красивый туалет с «пожалуй, самым красивым видом из всех уборных в Норвегии», который возводили за более чем 2 млн долларов, с зеркальными стенами снаружи и панорамным видом на океан для посетителя внутри пришлось закрыть, рассказала местная газета VG.

    Недавно на острове вычислили двух китайских шпионов и ситуация стала совсем серьезной.

    «Что касается закрытия зоны отдыха Буккещерка, то это решение нам пришлось принять в связи с текущей ситуацией с безопасностью и возросшей активностью в этом районе», – пишет Силье Мире Амундсен из организации National Tourist Route в электронном письме.

    Амундсен называет закрытие «превентивной мерой» для проведения «необходимых оценок, касающихся ответственной эксплуатации, управления и безопасности в долгосрочной перспективе». Эти оценки будут проводиться в консультации, в частности, с Вооруженными силами Норвегии.

    «К сожалению, мы не можем сейчас ответить на вопрос о том, как долго продлится закрытие и будет ли оно постоянным. Это станет известно со временем», – продолжил Амундсен.

    Он добавил, что пока в зоне отдыха Буккещерка не рады туристам, но на Андойе по-прежнему существует национальный туристический маршрут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кит-белуха Хвальдимир, которого в 2024 году подозревали в шпионаже в пользу России, умер у берегов Норвегии от бактериальной инфекции.

    Газета ВЗГЛЯД в 2025 году разбиралась, зачем Норвегия назвала российских рыбаков шпионами. Посол Корчунов заявил об отработке захвата Калининграда на учениях НАТО.

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США и Израиль нашли в Иране своего Керенского

    На фоне новостей о «прорыве» на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, американские СМИ выяснили, кого именно США хотели поставить во главе Ирана – экс-президента этой страны Махмуда Ахмадинежада. Этот политик считал своим главным достижением отрицание Холокоста, но американцам понадобился по другой причине. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

