Суд взыскал 1,5 млрд рублей с экс-руководителей Вокбанка по иску ЦБ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Решение вынесено в интересах банка «Траст», передает РИА «Новости».

Средства будут взысканы солидарно с совладельца обанкротившегося «Тройка-Д банка» Жомарта Ертаева, а также с Агентства по страхованию вкладов, представляющего «Тройка-Д банк».

Кроме того, ответственность понесут бывший председатель правления Вокбанка Вячеслав Гурьянов и экс-член правления Дмитрий Шилин. При этом требования к еще одному бывшему руководителю, Андрею Римскому, суд решил отклонить.

Иск был подан в 2022 году. По мнению Центробанка, действия ответчиков привели к необходимости санировать Вокбанк за государственный счет. Сумма требований рассчитывалась исходя из дохода, который регулятор мог бы получить, разместив потраченные на оздоровление средства под ключевую ставку.

Изначально суд первой инстанции отклонил иск, сославшись на то, что новая формула расчета убытков не имеет обратной силы. Однако окружной суд отменил это решение.

«Невозможность применить норму расчета размера убытка в отношении ответчиков не лишает возможности рассмотреть предъявленные требования в соответствии с общими основаниями ответственности», – пояснили в инстанции.

Ранее Верховный суд России поддержал привлечение бывшего бенефициара банка «Стратегия» Дмитрия Рубинова к субсидиарной ответственности. Столичный арбитраж взыскал с бывших руководителей «Рост банка» более 249,6 млрд рублей убытков по иску банка «Траст».