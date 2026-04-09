Экоактивисты захватили вышку на угольной шахте в Польше
Активисты Greenpeace оккупировали 50-метровую башню польской угольной шахты
Восемь человек проникли на территорию угольного предприятия Щигловице и забрались на пятидесятиметровую вышку, протестуя против выбросов метана.
Утром в четверг представители природоохранной организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной) оккупировали высотное сооружение в Шленском воеводстве, передает ТАСС. Протестующие развернули полотнище с надписью: «Отсюда вытекает опасный метан».
Администрация компании Jastrzebska Spolka Weglowa осудила действия группы. Руководство предприятия заявило о незаконном проникновении и создании угрозы для жизней работающих под землей горняков.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции для проведения переговоров. По данным экологов, только за 2024 год польская угледобывающая промышленность выбросила в атмосферу 360 тыс. тонн метана.
