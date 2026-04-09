Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Один военнослужащий 53 орб ВСУ взят в плен», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

Ожесточенные бои на Сумском направлении продолжаются. Штурмовики «Севера» ведут наступление вглубь Сумской области, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Конотопа, Сваровки, Кияницы, Малой Рыбицы, Шостки, Фотовиж, Хотень и Новой Сечи.

В Шосткинском районе продолжается зачистка приграничных лесных массивов от ВСУ, российские штурмовые группы продвинулись на четырех участках до 150 м. В Сумском районе за сутки зафиксировано продвижение российских сил до 200 м на 14 участках. В Краснопольском районе идут ожесточенные стрелковые бои в районе Новодмитровки. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на четырех участках до 400 м.

На Харьковском направлении «Северяне» также активно ведут боевые действия, отодвигая войска ВСУ от границы. Удары были нанесены по скоплениям ВСУ в районах Терновой, Покаляного, Рубежного, Колодезного, Приколотного, Великого Бурлука, Циркунов и Бузово.

На Волчанском направлении российские штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 м, продолжаются стрелковые бои в Волчанских Хуторах, лесах восточнее Верхней Писаревки и на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

Некрологи солдат ВСУ подтверждают формирование на фоне массовых потерь смешанных украинских штурмовых групп из состава различных подразделений и переподчинении личного состава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области уничтожает собственных военнослужащих, в регионе формируются смешанные штурмовые группы.

