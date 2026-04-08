    Как новые ракеты Ирана взламывают ПВО США и Израиля
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    ЦРУ использовало устройство «Призрачный шепот» для поиска пилота F-15
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    8 апреля 2026, 00:28 • Новости дня

    Brent подешевела более чем на 6%

    Tекст: Антон Антонов

    Цена фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов опустилась до 103 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2026 года падала на 6,17%. Позднее темпы снижения замедлились до 5,48% (103,75 доллара за баррель), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg указывало, что стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, приблизилась к отметке 116 долларов за баррель впервые за 13 лет.

    6 апреля 2026, 16:54 • Новости дня
    Минобороны: Украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске
    @ Юрий Березнюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ночь на 6 апреля объекты морского перевалочного комплекса в Новороссийске подверглись атаке ударных беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.

    Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.

    В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.

    Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.

    Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.

    Сообщалось, что при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

    7 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    В Казахстане заявили о переходе ВСУ красных линий атакой на КТК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов подчеркнул, что новые удары ВСУ по КТК нанесли Астане ущерб свыше 160 млрд рублей.

    Байдильдинов заявил, что ВСУ перешли «красные линии», атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), несмотря на присутствие там международных компаний, передает RT.

    По его словам, «наличие иностранных инвесторов никого не останавливает», и удары ставят под угрозу энергетическую безопасность региона.

    Байдильдинов подчеркнул, что ущерб и недополученная выручка Казахстана с момента ноябрьской атаки на КТК уже превысили два млрд долларов, что составляет более 160 млрд рублей. Он отметил, что такие действия создают серьезные риски для экономики страны и стабильности поставок нефти на мировой рынок.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с RT заявил, что удары по КТК в Новороссийске могут повлечь дестабилизацию мирового рынка энергоресурсов. Аналогичную точку зрения высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, отметивший, что атаки на перевалочные мощности способны повлиять на глобальную энергетику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийск.

    Министерство энергетики Казахстана в экстренном порядке перенаправляет экспортные объемы нефти на альтернативные маршруты на фоне атак на объекты КТК и заявляет о рисках для мировой энергобезопасности.

    Удар беспилотного катера по нефтеналивному терминалу КТК под Новороссийском нанес ущерб интересам западных нефтяных корпораций и сократил работу объекта минимум на два месяца с убытками не менее 800 млн долларов.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 08:34 • Новости дня
    Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть
    @ Hasan Jamali/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти отреагировал ростом котировок на обострение ситуации вокруг Ирана и опасения за безопасность поставок через Ормузский пролив.

    Котировки нефти утром в понедельник заметно прибавили в цене, трейдеры закладывают в стоимость усиление конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Июньские фьючерсы на Brent к 8.06 мск подскочили на 1,25%, до 111,14 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI выросли на 2,45%, до 115,16 доллара.

    Рынок нервно реагирует на последние заявления президента США об Иране. Он ранее пригрозил Тегерану «днем мостов и электростанций» во вторник и потребовал открыть движение по Ормузскому проливу, иначе, по его словам, иранцы будут «жить в аду». Власти Ирана пообещали дать решительный ответ в случае реализации этих угроз.

    Управляющий директор по инвестиционной стратегии OCBC в Сингапуре Васу Менон заявил, что любые последующие удары по энергетической инфраструктуре Ирана означали бы значительную эскалацию и повышали бы риск ответных действий, способных еще сильнее нарушить работу энергетических объектов стран Персидского залива. Руководитель отдела товарных исследований Westpac Banking Corp. Роберт Ренни считает, что при переходе Трампа к силовому «режиму разгрома» и более масштабных ответных атаках Ирана цены могут закрепиться выше 110 долларов и пойти к отметке 120 долларов.

    Глава Белого дома сообщил, что в воскресенье США вели «глубокие переговоры» с Ираном и ранее называл переговоры продуктивными. МИД Ирана опроверг существование прямого диалога, но подтвердил получение через посредников посланий о желании США обсудить прекращение конфликта.

    США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, Тегеран бьет по израильским целям и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник июньские фьючерсы на Brent на бирже прибавляли почти 0,8% до 109,89 доллара за баррель.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с французским коллегой заявил об угрозе мировой энергетике в случае ударов США по инфраструктуре Ирана.

    7 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума

    Цена российской нефти Urals выросла до 116 долларов за баррель

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стоимость нефти Urals, поставляемой из Приморска, впервые за 13 лет приблизилась к отметке 116 долларов за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, цена российской нефти марки Urals, экспортируемой из порта Приморск, поднялась до 116,05 доллара за баррель, передают «Вести». В публикации отмечается, что это максимальный показатель за последние 13 лет.

    «Цены на российскую нефть выросли до самого высокого уровня за более чем 13 лет», – говорится в материале агентства.

    Причиной резкого роста стоимости стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало обеспокоенность по поводу возможных перебоев с поставками сырья.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил рост мирового спроса на энергоресурсы России.

    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    @ Sven Kaestner/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Украина до сих пор не дала разрешения экспертам Европейского союза на осмотр нефтепровода «Дружба», сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    6 апреля 2026, 21:12 • Новости дня
    В ЕС обсудили запрет на использование кондиционеров из-за энергокризиса
    @ Karl F. Schofmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия обсуждает возможность введения ограничений на кондиционеры и отопление из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Европейский союз рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую газету Pais.  Еврокомиссия опасается роста цен и перебоев с поставками топлива из-за ситуации вокруг Ирана и анализирует варианты ограничения энергопотребления.

    В числе обсуждаемых мер – возвращение инструментов, использовавшихся после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Речь идет о стимулировании удаленной работы, введении ограничений на отопление и кондиционирование помещений, а также нормировании использования топлива и сокращении авиаперевозок. По словам представителей Еврокомиссии, особое беспокойство вызывает возможное закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно 20% мировых поставок нефти и газа.

    С начала нынешнего кризиса стоимость газа в Европе увеличилась на 70%, нефти – на 60%, а дополнительные расходы ЕС на импорт топлива выросли на 14 млрд евро. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают, что прямой угрозы перебоев с поставками пока нет, но признают высокую степень неопределенности и уязвимость энергетической системы Европы.

    Ситуация усугубляется остановкой судоходства через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по объектам в Иране, а также ответных действий Ирана против этих стран. Эскалация конфликта уже отражается на потребителях в большинстве европейских стран из-за роста цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупредили, что перекрытие Ормузского пролива может привести к стагфляции в Европе. Аналитики отметили, что массовое перенаправление энергоресурсов в страны Азии приведет к росту цен на энергоносители.

    Евросоюз оказался под угрозой экономического кризиса из-за дефицита энергоресурсов.

    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    6 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Шри-Ланка договорилась о поставках нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке сообщил о достижении соглашения с Россией по поставкам нефти.

    Министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке сообщил, что «наш приоритет сегодня – это энергетика», подчеркнув, что из-за конфликта между США и Ираном в стране возникли сложности с поставками энергии. Он отметил, что недавно Шри-Ланку посетили заместители министров энергетики и иностранных дел России, и на этих встречах была достигнута договоренность о поставках нефти, передает ТАСС.

    По словам Ратнаяке, в настоящее время на уровне компаний ведется техническая работа и обсуждаются финансовые вопросы, связанные с проведением транзакций. Министр уточнил, что «на политическом уровне почти все сделано», и теперь стороны согласовывают детали между предприятиями.

    Ратнаяке назвал поставки российских энергоресурсов «приоритетом номер один» для страны. Он также напомнил, что Шри-Ланка экспортирует в Россию значительные объемы чая, поэтому для поддержания взаимной торговли требуется эффективная логистическая система.

    Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

    Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о проработке поставок нефти в Шри-Ланку на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

    5 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов через две недели

    Tекст: Ольга Иванова

    Стоимость нефти может превысить отметку 150 долларов уже в ближайшие две недели из-за роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Цены на нефть могут превысить 150 долларов за баррель уже в ближайшие две недели, передает РИА «Новости». Такой прогноз озвучил Дмитриев. «Мы, возможно, увидим стоимость нефти свыше 150 долларов уже в ближайшие две недели», – написал Дмитриев в соцсети X.

    Ситуация на нефтяном рынке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В ответ Иран атакует военные объекты США на Ближнем Востоке, а также израильскую территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 26 марта цена июньских фьючерсов на нефть Brent достигла 100,04 доллара за баррель на фоне оживления рынка. Позже Brent подешевела до 99,56 доллара за баррель, впервые за месяц опустившись ниже психологически важной отметки в 100 долларов.

    6 апреля 2026, 10:33 • Новости дня
    Saudi Aramco подняла цены на нефть для Азии до рекорда

    Tекст: Мария Иванова

    Нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Стоимость нефти крупнейшей саудовской госкомпании для азиатского рынка достигла исторического максимума, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Саудовская Аравия подняла цену на свою основную марку нефти для Азии до рекордного уровня», – цитирует издание прайс-лист компании.

    Saudi Aramco формирует цену на марку Arab Light с наценкой к корзине Oman/Dubai, которая служит эталоном для азиатских НПЗ. В мае компания повысит премию до 19,5 доллара за баррель по сравнению с этим ориентиром. Аналитики ожидали роста сразу до 40 долларов, сейчас Arab Light для азиатских покупателей дороже лишь на 2,5 доллара за баррель относительно корзины Oman/Dubai.

    Коррекция цен связана почти с полным прекращением судоходства по Ормузскому проливу на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Этот пролив остается ключевым маршрутом экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, при этом эскалация уже затронула нефтедобывающие мощности соседних государств. Saudi Aramco, основанная в 1933 году, работает на рынках Азии, Европы и Северной Америки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Saudi Aramco из-за напряженности вокруг Ирана подняла апрельские цены на нефть для азиатских клиентов на максимально возможную с 2022 года величину.

    Мировые цены на нефть в начале марта выросли из-за рисков перебоев поставок сырья после военной операции США против Ирана и фактической остановки движения через Ормузский пролив.

    6 апреля 2026, 08:56 • Новости дня
    Стало известно о скачке стоимости Brent и падении цен на WTI после рекорда

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти начал неделю разнонаправленным движением котировок, при этом майские фьючерсы WTI накануне впервые с 9 марта превысили 115 долларов.

    По данным биржевых торгов, на которые ссылается РИА «Новости», в понедельник к 8.32 мск июньские фьючерсы на Brent прибавляли 0,79%, до 109,89 доллара за баррель, в начале сессии цена поднималась выше 111 долларов впервые с 31 марта. Майские контракты на WTI в тот же момент теряли 0,01% и стоили 111,53 доллара.

    В воскресенье стоимость майских фьючерсов WTI впервые с 9 марта поднималась выше 115 долларов за баррель. Инвесторы продолжают следить за обострением на Ближнем Востоке: США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, Тегеран отвечает атаками по израильским целям и американским военным объектам в регионе. На этом фоне судоходство через ключевой Ормузский пролив практически остановилось, что ведет к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Президент США в воскресенье пригрозил Ирану «днем мостов и электростанций» уже во вторник, потребовав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут «жить в аду». Ранее он заявлял о планах нанести мощные удары по Ирану и отбросить страну в «каменный век».

    Из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные источники сырья, особенно для физических поставок в США и Северное море Британии. «Глобальные покупатели активно борются за баррель нефти (WTI – ред.) с побережья Мексиканского залива (США), а цена на нефть марки Brent растет еще быстрее», – цитирует аналитиков Schork Group агентство Reuters.

    На встрече в воскресенье восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи – Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман – договорились увеличить предельный уровень добычи в мае на 206 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрельским лимитом, следует из коммюнике ОПЕК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 19 марта цена майских фьючерсов на нефть Brent подскочила выше 115 долларов за баррель впервые с 9 марта. Рынок нефти 24 марта вновь рос, а стоимость июньских фьючерсов Brent превысила 100 долларов за баррель на фоне опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Накануне американский президент в резкой форме потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив и пригрозил серьезными последствиями в случае сохранения блокады.

    6 апреля 2026, 20:31 • Новости дня
    Дмитриев заявил о неминуемом дефиците нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Катастрофический дефицит нефти в ближайшее время становится неизбежным, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что впервые в истории Саудовская Аравия установила премию в 20 долларов за баррель к и без того высокому уровню цен на нефть, передает РИА «Новости». «Катастрофический дефицит нефти неизбежен», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Напомним, нефтегазовая компания Saudi Aramco значительно подняла майские отпускные цены на нефть Arab Light для азиатских клиентов на фоне эскалации вокруг Ирана и проблем в Ормузском проливе.

    Ранее Дмитриев спрогнозировал рост цен на нефть выше 150 долларов через две недели.

    6 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев иронично восхитился достижением в ЕС целей «зеленой» экономики

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне подорожания топлива в Европе европейцам впору было бы отказаться от автомобилей и самолетов, чтобы быстрее достичь экологических целей, поиронизировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «В этом месяце ЕС достигнет большую часть своих «зеленых» целей, начав достигать углеродной нейтральности, к которой так стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев отозвался на статью газеты Corriere della Sera о том, что в четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт в Иране грозит ЕС масштабным энергетическим дефицитом, отмечала Politico. Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Международное энергетическое агентство предложило открыть хранилища нефти для стабилизации рынка на фоне роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса.


    6 апреля 2026, 09:10 • Новости дня
    Володин заявил о наступившем в Евросоюзе кризисе

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на непрофессиональное руководство Евросоюза и отказ от дешевой российской энергетики как причины кризиса в Евросоюзе.

    Период кризиса наступил в Евросоюзе, в том числе из-за непрофессионального руководства и отказа от российской энергетики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Max.

    «Отказавшись от дешевой российской энергетики, сделали свою экономику практически неконкурентоспособной», – написал Володин.

    По мнению председателя Госдумы, изначально создание Евросоюза было направлено на тотальный контроль и лишение независимости стран Восточной Европы, которые получили самостоятельность после распада СССР. Володин считает, что для Германии, Франции и Италии этот процесс был выгоден, так как позволял выйти на новые рынки и получать дешевые трудовые ресурсы. Финансовые вложения западных стран возвращались им с лихвой за счет субсидирования ЕС.

    Однако, по словам Володина, из-за ошибок руководства ситуация для Евросоюза стала ухудшаться. Для решения новых проблем странам ЕС понадобилась Украина как источник природных богатств, рынков сбыта и дешевой рабочей силы, что не смогло изменить положение, а ситуация на Ближнем Востоке лишь усугубила проблемы с поставками газа и нефти, показав уязвимость ЕС.

    Володин отметил, что в итоге Евросоюз для США стал затратной обузой и рынком сбыта дорогого сланцевого газа. По его словам, в марте цены на энергоресурсы в Европе выросли в полтора раза, и некогда конкурентоспособные производства вынуждены перемещаться в другие регионы мира.

    Еврокомиссия подтвердила рекомендацию странам ЕС экономить дизельное топливо и авиационный керосин на фоне топливного кризиса.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за ситуации с энергобезопасностью.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения предвещают Европе крайне трудные времена.


    6 апреля 2026, 08:45 • Новости дня
    Дмитриев предрек тяжелые времена для ЕС из-за отказа от российского газа

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие глупые идеологические решения предвещают крайне трудные времена для Европы, заявил глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей и другие идеологические решения приведут Европу к крайне трудным временам, передает РИА «Новости».

    Дмитриев прокомментировал мнение экспертов Wall Street Journal, которые считают, что нефтяной кризис, ударивший по странам Азии, предвещает аналогичные трудности для Европы. Он отметил, что Европа своими действиями сама создает себе проблемы, игнорируя экономическую реальность.

    В последующем сообщении он добавил, что «Азия мудрее и заботится о своем народе», заключая новые энергетические соглашения с Россией. По его мнению, в то время как Азия укрепляет позиции, ЕС и Британия ускоряют идеологическое самоуничтожение.

    На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, почти полностью остановилось судоходство через Ормузский пролив – основной путь поставок нефти и СПГ из Персидского залива. Это уже спровоцировало рост цен на энергоносители во многих регионах мира.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за их политики в сфере энергобезопасности.

    Дмитриев в соцсети  отметил, отказ Германии и Европы от российской энергии делает последствия ближневосточного конфликта для Евросоюза тяжелее пандемии COVID-19.

    Ранее он иронично восхитился достижением Евросоюза в реализации целей «зеленой» экономики.

    Главное
    Белый дом опроверг слухи о планах использовать ядерное оружие против Ирана
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    Мобилизация водителей спровоцировала на Украине перебои в поставках топлива
    В Литве начат перенос останков советских солдат из Шауляя на деревенское кладбище
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Бывший тренер «Зенита» Луческу умер на 81-м году жизни
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

