Brent подешевела более чем на 6%

Новые угрозы США ударить по Ирану вызвали рост цен на нефть

Tекст: Мария Иванова

Котировки нефти утром в понедельник заметно прибавили в цене, трейдеры закладывают в стоимость усиление конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Июньские фьючерсы на Brent к 8.06 мск подскочили на 1,25%, до 111,14 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI выросли на 2,45%, до 115,16 доллара.

Рынок нервно реагирует на последние заявления президента США об Иране. Он ранее пригрозил Тегерану «днем мостов и электростанций» во вторник и потребовал открыть движение по Ормузскому проливу, иначе, по его словам, иранцы будут «жить в аду». Власти Ирана пообещали дать решительный ответ в случае реализации этих угроз.

Управляющий директор по инвестиционной стратегии OCBC в Сингапуре Васу Менон заявил, что любые последующие удары по энергетической инфраструктуре Ирана означали бы значительную эскалацию и повышали бы риск ответных действий, способных еще сильнее нарушить работу энергетических объектов стран Персидского залива. Руководитель отдела товарных исследований Westpac Banking Corp. Роберт Ренни считает, что при переходе Трампа к силовому «режиму разгрома» и более масштабных ответных атаках Ирана цены могут закрепиться выше 110 долларов и пойти к отметке 120 долларов.

Глава Белого дома сообщил, что в воскресенье США вели «глубокие переговоры» с Ираном и ранее называл переговоры продуктивными. МИД Ирана опроверг существование прямого диалога, но подтвердил получение через посредников посланий о желании США обсудить прекращение конфликта.

США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, Тегеран бьет по израильским целям и американским военным объектам на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта почти остановилось судоходство через Ормузский пролив, который остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник июньские фьючерсы на Brent на бирже прибавляли почти 0,8% до 109,89 доллара за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с французским коллегой заявил об угрозе мировой энергетике в случае ударов США по инфраструктуре Ирана.