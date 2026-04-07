Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.5 комментариев
Мобилизация водителей спровоцировала на Украине перебои в поставках топлива
Массовое привлечение водителей к мобилизации на Украине привело к перебоям с доставкой топлива, что усугубило кадровый дефицит в этой отрасли, заявил экс-президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.
Косянчук заявил, что значительная часть водителей была мобилизована, а другая часть покинула рабочие места, опасаясь принудительного призыва, передает РИА «Новости».
«У нас есть проблема с доставкой топлива. Почему? Потому что большое количество водителей бусифицировали», – заявил Косянчук.
По его словам, другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не мобилизовали.
Также он подчеркнул, что на Украине дефицит водителей, которые управляют таким транспортом, поэтому существует большая проблема с доставкой топлива.
Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что общий дефицит кадров на Украине составляет 30%, а в отдельных секторах достигает 50%. В условиях нехватки личного состава в ВСУ и жестких мер по мобилизации ситуация с доставкой жизненно важных грузов, таких как топливо, становится еще более сложной.
Между тем власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации под предлогом введения фиксированных сроков службы