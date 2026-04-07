  Небензя объяснил вето России по резолюции ООН об Ормузском проливе
    Дефицит времени заставляет Трампа рискнуть в Иране
    Орбан: Евросоюз мечтает ввести военных на Украину
    Определены критерии оценки по поведению для школьников
    Трамп назвал Карлсона «человеком с низким IQ»
    Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу
    Иран освободил французских шпионов после отзыва Францией иска из суда ООН
    Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от наводнения жителям Дагестана
    Цена российской нефти Urals достигла 13-летнего максимума
    Здание этапной тюрьмы декабристов в Удмуртии выставили на торги за 1 рубль
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленскому конфликт на Балтике

    Авторы проекта эскалации конфликта на Балтике сидят вовсе не в Киеве, а в Лондоне. Именно Британия станет главным выгодоприобретателем от последствий конфронтации в Балтийском регионе.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    7 апреля 2026, 21:23 • Новости дня

    Мобилизация водителей спровоцировала на Украине перебои в поставках топлива

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое привлечение водителей к мобилизации на Украине привело к перебоям с доставкой топлива, что усугубило кадровый дефицит в этой отрасли, заявил экс-президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

    Косянчук заявил, что значительная часть водителей была мобилизована, а другая часть покинула рабочие места, опасаясь принудительного призыва, передает РИА «Новости».

    «У нас есть проблема с доставкой топлива. Почему? Потому что большое количество водителей бусифицировали», – заявил Косянчук.

    По его словам, другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не мобилизовали.

    Также он подчеркнул, что на Украине дефицит водителей, которые управляют таким транспортом, поэтому существует большая проблема с доставкой топлива.

    Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что общий дефицит кадров на Украине составляет 30%, а в отдельных секторах достигает 50%. В условиях нехватки личного состава в ВСУ и жестких мер по мобилизации ситуация с доставкой жизненно важных грузов, таких как топливо, становится еще более сложной.

    Между тем власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации под предлогом введения фиксированных сроков службы

    7 апреля 2026, 16:22 • Новости дня
    Вэнс: США знают о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон осведомлен о попытках Киева вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и Венгрии, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Будапеште.

    «Нам определенно известно, что есть элементы внутри украинских спецслужб, которые пытались влиять на американские выборы, на венгерские выборы. Это просто то, что они делают. Это часть издержек работы с некоторыми элементами их системы», – заявил Вэнс, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что Украина, как и США, является очень сложной страной, в которой есть как хорошие, так и плохие люди. Он добавил, что старается помнить об этом.

    Ранее Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране.

    Венгерский премьер Виктор Орбан заявлял о тайном пакте Брюсселя и Киева с венгерской оппозицией.

    7 апреля 2026, 13:54 • Новости дня
    Киев не разрешил экспертам ЕС осмотреть нефтепровод «Дружба»
    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти до сих пор не выдали разрешение на проверку нефтепровода «Дружба» европейской экспертной группой, приехавшей в страну еще в марте, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

    Она уточнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направили письмо Владимиру Зеленскому. В письме говорилось, что небольшая группа экспертов готова к осмотру нефтепровода и уже находится на Украине.

    По словам Итконен, ответа на это обращение пока не поступило, и она пообещала предоставить информацию после его получения. Представитель Еврокомиссии также отметила, что не может сообщить подробности о маршруте и местонахождении европейской миссии на территории Украины.

    Ранее Киев отказывал Будапешту в инспекции нефтепровода «Дружба», назвав предложенные Венгрией даты визита неприемлемыми.

    Отказ Киева допустить представителей ЕС к инспекции нефтепровода «Дружба» вызывал тревогу и разочарование у европейских дипломатов.

    В Евросоюзе решение Украины приостановить проверку нефтепровода «Дружба» назвали неразумным шагом и загадочной попыткой воспрепятствовать работе инспекционной миссии ЕС.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что по спутниковым снимкам не обнаружено повреждений системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    7 апреля 2026, 08:22 • Новости дня
    Дрон ВСУ во Владимирской области убил трех человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинский беспилотник попал в жилой дом во Владимирской области, погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, сообщил глава региона Александр Авдеев.

    В Александровском районе региона БПЛА попал в двухквартирный жилой дом, погибли двое взрослых и их сын 2014 года рождения, указал Авдеев в Max.

    Он добавил, что пятилетняя дочка смогла спастись, у нее зафиксированы ожоги. Сейчас выжившая находится у родственников.

    Соседям также удалось выжить.

    После удара началось возгорание, его уже ликвидировали.

    «Выехал на место трагедии для оценки последствий и оказания необходимой помощи пострадавшим», – заключил Авдеев.

    Напомним, за ночь над страной уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа. Над Владимирской областью поразили три БПЛА.

    7 апреля 2026, 09:34 • Новости дня
    Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил руководство Украины в действиях, подрывающих стабильность энергетики Европы и лишающих страны Центральной Европы топлива.

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес политического руководства Украины, заявив о его систематическом влиянии на ухудшение энергетической безопасности Европы. В своем видеообращении он подчеркнул, что Киев причастен к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и блокировке поставок нефти для Центральной Европы, что негативно сказывается на безопасности всего региона, передают «Вести».

    Фицо отметил, что Словакия и Венгрия оказались фактически отрезаны от привычных маршрутов поставок топлива из-за политики украинских властей. Он также обвинил Киев в атаках на объекты нефтегазовой инфраструктуры.

    По словам премьер-министра, Братислава и Будапешт регулярно информируют Еврокомиссию о враждебных действиях Владимира Зеленского против интересов стран ЕС и о том, что Киев игнорирует призывы Брюсселя прекратить удары по энергетическим объектам.

    «Зеленский подцепил на крючок весь ЕС», – заявил Фицо.

    Политик подчеркнул, что несмотря на критику Словакии за закупки российских энергетических ресурсов, Западная Европа в марте 2026 года нарастила импорт сжиженного природного газа из России по сравнению с прошлым годом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил ЕС и Еврокомиссию с «кораблем самоубийц» из-за политики в сфере энергобезопасности.

    Он обвинил Еврокомиссию в игнорировании последствий отказа от импорта российского энергосырья для Словакии и Венгрии и в предпочтении интересов Украины.

    7 апреля 2026, 07:38 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 45 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Над Ленобластью нейтрализовали 19 БПЛА, над Воронежской – 11, над Белгородской – семь, указало ведомство в Max.

    Кроме того, три дрона уничтожены над Владимирской областью.

    По одному аппарату сбили над Брянской, Волгоградской, Пензенской областями, Кубанью и над Черным морем.

    Ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что за ночь над регионом уничтожили 20 БПЛА.

    Ночью Росавиация вводила ограничения полетов в аэропортах Краснодара, Ярославля и Пензы.

    7 апреля 2026, 11:44 • Новости дня
    На Украине заявили о возможном ударе по Киеву «Орешником»

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Украинский Telegram-канал Insider UA сообщил, что российские войска могут вскоре нанести удар по территории Украины с использованием ракетного комплекса «Орешник», передает «Газета.Ru».

    В публикации сообщается, что целью атаки могут стать такие города, как Киев, Львов и Староконстантинов. Авторы материала полагают, что «Орешник» будет применен либо во время следующего массированного ракетного удара, либо сразу после него.

    В тексте также отмечается, что ракеты для комплекса уже размещены на полигонах и находятся в полной боевой готовности.

    Ранее в России указывали на бессилие Запада перед этим ракетным комплексом.

    Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег Украину и НАТО от попыток вмешательства в дела республики. Он заявил: «В противном случае «Орешник» может «бахнуть».

    7 апреля 2026, 08:53 • Новости дня
    Эксперт заявил о шантаже Киевом Европы ради «золотого парашюта»

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард заявил, что представители администрации Владимира Зеленского шантажируют европейских союзников, отказывая им в просьбе прекратить удары по российским НПЗ.

    Киев шантажирует европейских союзников, отказываясь приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне энергетического кризиса, чтобы получить дополнительные средства для себя после окончания конфликта, заявил бывший советник генсека ОБСЕ Ральф Боссхард, передает ТАСС.

    Боссхард отметил: «Европейцев шантажирует их собственный союзник». По его словам, украинцы не прекратят атаки на НПЗ без компенсации и требуют за это больше денег.

    Эксперт также добавил, что по мере приближения поражения Украины армейские поставки становятся для Киева все менее важными, а чиновники «уже готовятся к своему будущему после войны: к уютному дому в престижном районе и славе борца с Россией».

    Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил Bloomberg, что западные союзники действительно просили Киев остановить удары по российским НПЗ из-за роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. При этом Буданов не уточнил, какие именно страны обращались с такой просьбой.

    Напомним, в Уфе после атаки беспилотников загорелся НПЗ.

    7 апреля 2026, 09:21 • Новости дня
    Стало известно о применении «деревьев правды» для наказаний в ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских войсках распространено наказание, когда провинившихся военных привязывают к деревьям и избивают за отказ выполнять приказы и другие проступки, сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

    Солдаты Вооруженных сил Украины используют в качестве наказания привязывание провинившихся сослуживцев к деревьям с последующим избиением, рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, такая практика применяется за отказ выполнять приказы, употребление алкоголя и другие дисциплинарные проступки.

    Иванников отметил, что подобные методы наказания не являются новшеством для украинских военных – ранее «деревья правды» использовались против мирных жителей Донбасса, подозреваемых в антиукраинской деятельности. Сейчас этот способ удержания дисциплины, по словам эксперта, широко распространен в армии Украины.

    «Это мера психологического и физического воздействия на тех, кто отказывается выполнять приказы либо проявил дисциплинарную несдержанность, употребил спиртные напитки, излишние наркотические средства или осуществлял торговлю этими препаратами. Поводов для такой зверской пытки у ВСУ много», – заявил Иванников.

    Ранее СМИ сообщали, что провинившихся бойцов ВСУ стали чаще привязывать к деревьям и избивать до полусмерти. По имеющейся информации, данный вид наказания считается самым распространенным в украинской армии.

    Пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    Другой пленный украинский военный сообщил о привязывании осужденных командиром с позывным «Бабай» к дереву и избиении их палками до истощения.

    Ранее украинский солдат Петр Климишевский заявил о жестоком обращении с новобранцами, которых во время подготовки командиры били большими палками по голове за малейшие ошибки при выполнении команд.

    7 апреля 2026, 03:25 • Новости дня
    NYT назвала залог победы ВС России с наступлением весны на СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    С приходом весны Россия переходит в наступление на Украине, а войска пытаются воспользоваться теплой погодой, чтобы восстановить утраченный за зиму темп, к тому же помогает им в этом естественный союзник, отмечает NYT.

    «У России есть преимущество в солдатах и технике, и она постарается использовать их вместе с важнейшей весенней выгодой: листвой, которая помогает скрыть наступающие войска от вездесущих беспилотников, охотящихся и поражающих практически все, что движется», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отмечает, что времена, когда войска продвигались вперед на танках и другой бронетехнике, почти прошли, так как сегодня большинство атак совершается пешими бойцами, при этом солдаты передвигаются небольшими группами, чтобы избежать обнаружения.

    «На востоке и юге Украины, главном театре военных действий, лесных массивов мало. В результате солдаты часто передвигаются по лесополосам, окаймляющим сельскохозяйственные поля. Эти линии являются наследием политики советских времен, когда деревья использовались для защиты посевов от ветра. Сейчас они используются войсками для укрытия от вражеского огня или перегруппировки перед атакой», – говорится в материале.

    NYT отмечает, что лесопосадки давно стали путями для войск, пытающихся  отвоевать территорию или отступить с линии фронта. Растительность выгодна как нападающим, так и обороняющимся, поэтому активно используется со всех сторон .


    7 апреля 2026, 15:53 • Новости дня
    Вэнс: Урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Я глубоко убежден в том, что скорейшее прекращение войны в полной мере отвечает интересам Украины, Европы, Венгрии и США», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее Вэнс сообщил, что темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах с Орбаном.

    Орбан заявил о готовности принять саммит России и США в Венгрии.

    7 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    ЕС не подписал с Киевом документы для кредита на 90 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейская комиссия заявила, что не все необходимые соглашения для выплаты кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро завершены и согласованы. Об этом сообщил представитель ЕК Баляш Уйвари.

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что задержка с предоставлением Украине кредита в 90 миллиардов евро обусловлена не только позицией Венгрии. По его словам, Евросоюз и Киев до сих пор не подписали ряд обязательных документов для запуска выплаты средств, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что Еврокомиссия ожидает выполнения обязательств всеми странами ЕС, но остается необходимым также подписать меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе новой макрофинансовой помощи. Кроме того, требуется обновить план по Украине в специальном фонде ЕС и подготовить кредитное соглашение между ЕС и украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполнил обещание по предоставлению Киеву финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Ранее Еврокомиссия подтвердила намерение согласовать кредит для Киева на эту сумму.

    Однако позже глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что по кредиту в 90 млрд евро пока нет подвижек.

    6 апреля 2026, 23:28 • Новости дня
    Следователи обнаружили еще 12 тел в захоронении у Лесной Дачи в ЛНР

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе расследования обстоятельств массового захоронения у поселка Лесная Дача под Северодонецком обнаружены еще 12 тел мирных граждан, сообщила старший помощник руководителя управления Елена Марковская.

    По ее словам, эксперты продолжают работы по извлечению тел погибших граждан.

    «Сегодня извлечено 12 тел. Для идентификации их личности и установления причин смерти назначены судебные экспертизы, в том числе и медико-криминалистические», – передает ТАСС.

    Параллельно ведутся допросы местных жителей и фиксируются свидетельства агрессии со стороны Украины против гражданского населения. По словам Марковской, до 2022 года Северодонецк оставался под контролем вооруженных формирований Украины, а при отступлении украинские военные расстреливали мирных жителей за попытки получить российское гражданство и принятие гуманитарной помощи.

    Захоронение у поселка Лесная Дача, по словам следствия, появилось стихийно, так как дорога к нему находилась за границей города и считалась относительно безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители СК России сообщали об извлечении еще 12 тел в этом районе, а до этого было обнаружено более 260 тел погибших, многие из которых имели пулевые и осколочные ранения, минно-взрывные травмы и отсутствующие конечности.

    В Попасной Луганской Народной Республики обнаружили многочисленные стихийные захоронения, где могут находиться останки более 100 мирных жителей.

    В Красноармейске, Димитрове и окрестностях российские военнослужащие нашли  более 200 стихийных захоронений погибших при атаках ВСУ мирных жителей.

    7 апреля 2026, 03:10 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров с Орбаном

    Tекст: Катерина Туманова

    Темы Европы, Украины и развитие отношений между США и Венгрией станут ключевыми на переговорах вице-президента США Джей Ди Вэнса с премьером Виктором Орбаном.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам пресс-пула, что Европа, Украина и прочие важные вопросы займут значительное место во время его переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает РИА «Новости».

    «Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место» – сообщил он.

    Вэнс подчеркнул, что с большим нетерпением ожидает встречи, отметив, что считает главу венгерского правительства своим давним другом.

    Ожидается, что встреча Вэнса и Орбана пройдет в Будапеште 7 апреля и будет приурочена к двухдневному официальному визиту вице-президента США. Визит состоится перед парламентскими выборами, назначенными в Венгрии на 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Politico писала, что американский президент подключил MAGA для поддержки Орбана на выборах. Вице-президент США Вэнс намеревался приехать в Венгрию 7–8 апреля для демонстрации поддержки переизбрания Виктора Орбана.

    7 апреля 2026, 04:50 • Новости дня
    L' AntiDiplomatico уличил Украину в «грязной энергетической войне»

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар ВСУ беспилотниками по Новороссийску в ночь на 6 апреля произошел в критический момент для глобального энергетического рынка, что говорит о пересечении Украиной новой опасной границы.

    «Грязная энергетическая война пересекла новую опасную границу. В ночь с субботы на воскресенье киевский режим нанес удар беспилотником по нефтяному терминалу в Новороссийске, стратегически важном российском городе на Черном море. Тщательно спланированная операция, как называет ее Министерство обороны России, имела конкретную цель: подорвать мировой рынок углеводородов и перекрыть поставки нефти европейским потребителям», – пишет L' AntiDiplomatico.

    Редакция отмечает, что важно и время нападения: оно произошло в критический момент для глобального энергетического баланса, который и без того под угрозой из-за войны, развязанной коалицией США и Израиля против Ирана.

    «Два фронта, две напряженности, один план: задушить мировую экономику, нарушив поставки», – отмечают авторы.

    В статье подчеркивается, что в момент, когда энергия стала оружием массового поражения, киевский режим в очередной раз демонстрирует свои террористические наклонности.

    «Цена этой ночи энергетического терроризма вскоре отразится в счетах и наполнит жизни европейских граждан», – резюмируют журналисты редакции L' AntiDiplomatico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске. Захарова назвала атаку ВСУ на КТК «терроризмом чистой воды». При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск пострадали десять человек и  были повреждены более 90 домов.

    7 апреля 2026, 06:53 • Новости дня
    «Северяне» узнали о прибытии в Шосткинский район Сумской области формирований «Азова»

    Tекст: Катерина Туманова

    Бойцы группы войск «Север» на Сумском направлении фронта громили живую силу и технику ВСУ в районах Мирополья, Кияницы, Великой Чернетчины, Вольной Слободы, Пустогорода, Малой Слободки и Новодмитровки и узнали, что в регион прибывают вооруженные формирования с символикой террористического «Азова».

    «Жители Шосткинского района сообщают в соцсетях о прибытии вооруженных формирований с символикой «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России)», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Шосткинском районе штурмовики «Северян» в ходе ожесточенных боев продвинулись до 150 метров на двух участках. В целом в Сумском районе продвижение на 14 участках за сутки составило до 200 м. В Краснопольском районе, сломив упорное сопротивление противника, штурмовики продвинулись на двух участках до 250 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» боролись с живой силой и техников ВСУ  в районах Шестеровки, Польного, Весёлого, Покаляного, Колодезного, Нового Бурлука и села Землянки.

    «На Липцовском направлении противник предпринял попытку контратаки в лесном массиве в районе Избицкого. В результате огневого воздействия штурмовая группа 127 отмбр ВСУ уничтожена», – сообщили бойцы.

    На Волчанском направлении штурмовики «Северян» продвинулись на 14 участках на расстояние до 350 метров. На Великобурлукском – на трёх участках бойцы продвинулись до 600 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин заявил о продвижении ВС России по всей линии фронта в ДНР. «Северяне» сообщили, как солдаты ВСУ дезертируют через леса под Липцами. Марочко рассказал, как ВС России атакуют Рай-Александровку с двух направлений.

    Белый дом опроверг слухи о планах использовать ядерное оружие против Ирана
    Белоусов сообщил об опережающих темпах комплектования армии контрактниками
    В Литве начат перенос останков советских солдат из Шауляя на деревенское кладбище
    Россияне старше 40 лет получили возможность сделать скрининг на семь видов рака
    Бывший тренер «Зенита» Луческу умер на 81-м году жизни
    Психолог объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Европейцев заставили платить за ненужное спасение от ковида

    «Корпорации и евробюрократы нагрели руки, а платить за этот корпоративный лоббизм будут обычные поляки, румыны и венгры. Такова цена потери суверенитета». Такими словами эксперты описывают де-факто абсурдное решение европейского суда, который заставил страны ЕС оплачивать ненужные им вакцины от коронавируса. Как такое произошло? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

