Tекст: Вера Басилая

Косянчук заявил, что значительная часть водителей была мобилизована, а другая часть покинула рабочие места, опасаясь принудительного призыва, передает РИА «Новости».

«У нас есть проблема с доставкой топлива. Почему? Потому что большое количество водителей бусифицировали», – заявил Косянчук.

По его словам, другая часть водителей просто разбежалась, чтобы их не мобилизовали.

Также он подчеркнул, что на Украине дефицит водителей, которые управляют таким транспортом, поэтому существует большая проблема с доставкой топлива.

Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник отмечал, что общий дефицит кадров на Украине составляет 30%, а в отдельных секторах достигает 50%. В условиях нехватки личного состава в ВСУ и жестких мер по мобилизации ситуация с доставкой жизненно важных грузов, таких как топливо, становится еще более сложной.

Между тем власти Украины рассматривают возможность ужесточения мобилизации под предлогом введения фиксированных сроков службы