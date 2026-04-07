Подполковник Иванников сообщил о древней пытке в ВСУ «деревьями правды»

Tекст: Вера Басилая

Солдаты Вооруженных сил Украины используют в качестве наказания привязывание провинившихся сослуживцев к деревьям с последующим избиением, рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников, пишут «Аргументы и факты».

По его словам, такая практика применяется за отказ выполнять приказы, употребление алкоголя и другие дисциплинарные проступки.

Иванников отметил, что подобные методы наказания не являются новшеством для украинских военных – ранее «деревья правды» использовались против мирных жителей Донбасса, подозреваемых в антиукраинской деятельности. Сейчас этот способ удержания дисциплины, по словам эксперта, широко распространен в армии Украины.

«Это мера психологического и физического воздействия на тех, кто отказывается выполнять приказы либо проявил дисциплинарную несдержанность, употребил спиртные напитки, излишние наркотические средства или осуществлял торговлю этими препаратами. Поводов для такой зверской пытки у ВСУ много», – заявил Иванников.

Ранее СМИ сообщали, что провинившихся бойцов ВСУ стали чаще привязывать к деревьям и избивать до полусмерти. По имеющейся информации, данный вид наказания считается самым распространенным в украинской армии.

Пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

Другой пленный украинский военный сообщил о привязывании осужденных командиром с позывным «Бабай» к дереву и избиении их палками до истощения.

Ранее украинский солдат Петр Климишевский заявил о жестоком обращении с новобранцами, которых во время подготовки командиры били большими палками по голове за малейшие ошибки при выполнении команд.