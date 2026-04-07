Террористы из «Крокуса» планировали другой теракт на тот же день

Tекст: Алексей Дегтярёв

Организаторы нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» планировали устроить в тот же день еще один теракт в Москве, но затем изменили замысел и сосредоточили усилия на атаке на концертный зал, сказал собеседник ТАСС.

Следствие установило, что проживающий за рубежом куратор «Сайфулло» готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух терактов в Москве.

«Второй теракт планировали совершить [одновременно] с нападением на «Крокус Сити Холл». В нем должны были участвовать два человека, в «Крокусе» – три», – сказал источник.

Куратор под псевдонимом «Сайфулло» объявлен в розыск, он находится за пределами России.

Место предполагаемого второго теракта и способ его осуществления в материалах дела не указаны.

Ранее СК установил, что теракт в «Крокус Сити Холл» совершался в интересах действующего руководства Украины.

Исполнители теракта в «Крокус сити холл» по указанию куратора под псевдонимом «Сайфулло» заранее приобрели новые мобильные телефоны и кухонные ножи для подготовки нападения и соблюдения конспирации.