Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».
Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.
Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?
Мэр Кравченко: При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов
По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.
Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.
Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.
По информации министерства, целью атаки киевского режима было дестабилизировать мировой рынок углеводородов и нарушить поставки нефтепродуктов европейским потребителям.
Особо пострадали объекты Каспийского трубопроводного консорциума, сообщается в канале Минобороны в Max. По заявлению ведомства, удар был нанесен с расчетом на причинение максимального экономического ущерба крупнейшим акционерам консорциума, среди которых значатся энергетические компании из США и Казахстана.
В результате атаки повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, также зафиксировано возгорание четырех резервуаров с нефтепродуктами. Уточняется, что ущерб носит серьезный характер и может отразиться на экспортных поставках.
Кроме того, в ночь на 6 апреля украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Новороссийска. По данным Минобороны, пострадали многоквартирные и частные жилые дома, есть раненые среди мирных жителей, включая детей.
Ранее обломки дрона попали в многоквартирный дом в Новороссийске.
Силовые структуры Украины заявили об утрате Зеленским интереса к фронту и ВСУ
Около двух месяцев главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не может добиться личной встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, глава киевского режима перестал проявлять интерес к событиям на линии фронта и игнорирует обращения Сырского.
Собеседник агентства отметил, что речь не идет о политической опале или планах сменить главнокомандующего. По его словам, Зеленский просто утратил интерес к оперативной обстановке на фронте.
Вся активность Зеленского, по словам источника, сейчас сосредоточена вокруг главы генштаба ВСУ Андрея Гнатова и министра обороны Михаила Федорова. Причиной этому названы коррупционные схемы по продаже вооружения на Ближний Восток и проекты цифровизации вооруженных сил.
Также представитель российских силовых структур заявил, что Зеленский все больше вовлекает Украину в конфликт на Ближнем Востоке. По его мнению, глава киевского режима рассчитывает, что боевые действия с участием США уменьшат давление со стороны Вашингтона на киевский режим.
Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной приведет к политическому краху Владимира Зеленского.
Депутат Рады заявил об ухудшении зрении и слуха у парламентариев
Камельчук сообщил, что члены парламента IX созыва испытывают значительную усталость, а их здоровье ухудшается. Он отметил, что ухудшение состояния спины, зрения, слуха, а также снижение сосредоточенности и памяти были предсказаны депутатами предыдущего созыва, передает РИА «Новости».
Камельчук подчеркнул, что хотя Рада и не является полем боя, место работы депутатов становится для них болезненным. По его словам, усталость проявляется не только физически, но и психологически, влияя на общее состояние парламентариев.
Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на представителей партии «Слуга народа» сообщало, что Рада IX созыва исчерпала себя, комитеты распадаются, а депутаты отказываются сотрудничать с Владимиром Зеленским. Это свидетельствует о нарастающем внутреннем кризисе и снижении эффективности работы украинского парламента.
Ранее сообщалось, что в парламенте на Украине идет тихий «дворцовый переворот» против Владимира Зеленского.
Глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт.
Газета ВЗГЛЯД писала, как последняя легитимная власть Украины разваливается без взяток в конвертах.
Дарницкая ТЭЦ в Киеве полностью уничтожена, ТЭЦ-6 разрушена на 80%
О серьезных разрушениях на теплоэлектроцентралях сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов, передает РИА «Новости». «Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», – сообщил Бахматов в своем видеообращении к жителям украинской столицы.
Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена еще 3 февраля. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 были выведены из строя в начале января, и информации о восстановлении или возвращении этих объектов в работу не появлялось.
Директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко в феврале отмечал, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется не менее 600-700 млн евро, а сам процесс может занять от двух с половиной до трех лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена. В Киеве фиксируют перебои с электро- и водоснабжением после серии взрывов.
Власти Одессы ввели трудовую повинность для трудоспособного, но безработного населения в возрасте от 18 до 65 лет, передает Lenta.ru.
Согласно документу, жители будут привлекаться к выполнению общественно полезных работ в условиях военного положения. К обязательным видам деятельности относятся строительство и ремонт укрытий, погрузка и разгрузка гуманитарной помощи, а также изготовление маскировочных сеток.
В публикации отмечается, что меры направлены на ликвидацию последствий российских ударов по инфраструктуре города. Решение распространяется только на граждан, не имеющих постоянной работы.
Еще в 2024 году заместитель председателя Верховного суда Украины Александр Мамалуй заявил, что страна оказалась на пороге введения трудовой повинности. Он отметил, что выплаты могут быть заменены пайками и талонами.
Таллин рекомендовал Киеву не прокладывать маршруты для своих беспилотников через воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Он отметил: «Мы рекомендовали (Украине – ред.) выбирать трассы (для беспилотников) так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии».
МИД Эстонии ранее также официально обратился к Киеву с напоминанием, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство страны. Тем не менее Кивисельг подчеркнул, что полностью исключить подобные инциденты невозможно.
В ночь на 31 марта, как сообщала телерадиокомпания ERR, несколько украинских беспилотников сбились с курса и вошли в эстонское воздушное пространство. По информации Postimees, один из дронов упал на территории деревни Хаммасте, расположенной примерно в 30 км от российской границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал власти Финляндии потребовать от Владимира Зеленского прекратить использование финской территории для атак дронов на Россию. Агентство STT сообщило, что все три беспилотника, которые упали на территории Финляндии в последние дни, были украинскими.
Захарова: Атака ВСУ на КТК является терроризмом чистой воды
Дипломат отметила, что энергетическая инфраструктура становится одной из ключевых целей киевских властей для нанесения ущерба разным странам, передает ТАСС.
«Это и есть терроризм чистой воды. Энергетика является одной из целей киевского режима по нанесению ущерба различным странам мира», – сказала Захарова.
Она также добавила, что «на Банковой хорошо знают методы террористов и действуют аналогично».
ВСУ нанесли удар по территории шахты «Белореченская», в результате чего была повреждена электроподстанция и произошло аварийное отключение света, пояснил Пасечник, передает РИА «Новости».
41 работник шахты находится под землей, с ними установлена связь, у них есть запас питьевой воды.
Глава региона добавил, что все необходимые службы заняты спасением горняков и восстановлением подачи электроэнергии на предприятие.
По его поручению на месте происшествия координируют действия первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.
В ноябре 2025 года ВСУ ночью атаковали с помощью беспилотников шахту в Ровеньках и нефтебазу в Краснодонском округе ЛНР, повредив объекты топливно-энергетического комплекса.
Украина каждый день подтверждает свою непригодность для членства в Евросоюзе из-за поведения по отношению к странам ЕС и Брюсселю, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул: «Украина отклонила запрос Венгрии и Словакии на посещение нефтепровода нашими экспертами. Затем ЕС заявил, что отправит туда своих наблюдателей, но пока я не вижу, чтобы они туда попали. Таким образом, поведение Украины по отношению к Европе, к Венгрии, выходит за рамки качеств, которые можно было бы ожидать от страны, стремящейся к членству. Поэтому украинцы ежедневно доказывают свою непригодность для членства в ЕС».
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила попытки Владимира Зеленского «втиснуться» в Евросоюз с нелепой погоней за уехавшим автобусом, прищемившим ему руку.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова вступить в Евросоюз в 2027 году.
«Поступила задача – доставить БК (боекомплект) и провизию нашим бэпэлашникам. По пути следования, в лесопосадке, мы с сослуживцем вдвоем шли, услышали жужжание тяжелого дрона «Баба-яга», – сказал он ТАСС.
По словам бойца, они решили остановиться и проследить за дроном, но тот завис прямо над ними. «Афоня» принял решение остаться под «Бабой-ягой» и прикрыть отход сослуживца с грузом, пояснив, что для бойцов на позиции важно вовремя получить боеприпасы и еду. В результате нескольких сбросов с гексакоптера он получил ранение.
Штурмовик рассказал, что вскоре над районом появился российский разведывательный дрон. Он последовал за улетающей «Бабой-ягой», чтобы вычислить точку пуска. «Афоню» тем временем вывезла подоспевшая группа эвакуации, а координаты старта гексакоптера передали артиллерии, которая накрыла эту позицию.
В 2025 году российские военные применили трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений на передовой водой, едой и боеприпасами.
В Киеве ввели экстренные отключения электричества по указанию «Укрэнерго»
В столице Украины введены экстренные отключения электричества, передает ТАСС. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, владеет корпорация Meta, признанная экстремистской).
По словам Коваленко, «в Киеве [введены] экстренные отключения», однако причины введения этих мер он не назвал.
В Telegram-канале холдинга «ДТЭК» уточняется, что решение о введении отключений принято по указанию национальной энергетической компании «Укрэнерго». В настоящий момент дополнительной информации о масштабах отключений и сроках их действия не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, часть жителей Киева и Киевской области остались без света из-за аварии на оборудовании. В январе в Киеве и Киевской области вводили массовые аварийные отключения электроэнергии из-за сложных погодных условий.
Дроны перехватывали с 23.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, указало ведомство в Max.
Отмечается, что все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.
Вечером в воскресенье за три часа ликвидировали 148 дронов ВСУ над Россией.
До этого 5 апреля Минобороны сообщало об уничтожении 58 украинских БПЛА.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, удары наносились по местам хранения и сборки БПЛА самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.
Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 693 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 132 011 беспилотников, 653 ЗРК, 28 725 танков и других бронемашин, 1696 боевых машин РСЗО, 34 308 орудий полевой артиллерии и минометов, 58 752 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, в конце прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.
Ранее ВС России поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, они поразили используемые ВСУ аэродромы, а также поразили авиатехнику на военных аэродромах ВСУ.
Захарова подчеркнула: «С учетом систематических преступных провокаций со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов на территории России рассматриваем подобный шаг, осуществленный явно не без поддержки официальных властей, как откровенно враждебный и причиняющий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения», передает РИА «Новости».
Она также отметила, что запуск совместного проекта наносит еще больший урон отношениям Москвы и Токио, а Япония, оказывая поддержку Украине, всё глубже втягивается в украинский конфликт. Захарова добавила, что действия японской стороны еще больше осложняют и без того напряжённые отношения между двумя странами.
В марте Москва предупредила о жестких ответных мерах на попытки Японии наладить поставки вооружений Киеву, назвав их враждебными действиями.
Ранее Kyodo со ссылкой на источники сообщало, что правительство Японии рассматривает возможность закупки и постановки на вооружение Сил самообороны беспилотников украинского производства. Для этого может быть подписано специальное соглашение о передаче вооружений, что откроет путь к поставкам Украине японского оружия после изменений в правилах экспорта.