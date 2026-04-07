Дрозденко: Над Ленобластью поразили восемь дронов

Мэр Кравченко: При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены более 90 домов

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.

Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.

Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.

Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.