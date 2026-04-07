Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».11 комментариев
Поляки продемонстрировали в соцсетях рост симпатий к Путину
Mysl Polska отметила внезапные симпатии поляков к президенту России
Польский политик Януш Корвин-Микке провел в соцсетях опрос, кто из мировых политиков больше нравится его землякам: президент России Владимир Путин или его американский коллега Дональд Трамп, итоги показали, что в Польше сильно изменились прежде антироссийские настроения.
«Да, эти изменения настроений я зафиксировал по результатам опроса совершенно нерепрезентативной выборки людей – тех, что заглядывают на страничку Корвина-Микке. Но я думаю, что прежние пропорции – 93% поляков, ненавидящих Россию в целом и господина Путина в частности – сегодня действительно сильно изменились», – пишет он в материале для Mysl Polska.
По его словам, в его опросе довольно быстро вырвался вперед со счетом примерно 2:1 российский президент Путин. Тогда проголосовало около 3 тыс. человек. Через несколько часов дистанция между соперниками сократилась до минимума: 51% за Путина и 49% за Трампа.
«Вскоре количество проголосовавших достигло примерно 5 тыс. человек. Голосование завершилось с результатом 55% против 45%. То есть последние проголосовавшие опять голосовали за Путина в той же пропорции 2:1», – отметил политик.
