Путин телеграммой поздравил Симоньян с днем рождения

TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Иранские удары баллистическими ракетами с кассетными боеголовками по Израилю стали одним из ключевых эпизодов конфликта, пишет The War Zone.

Примерно за пять недель Тегеран выпустил свыше 500 ракет, из них не менее 30 несли кассетные заряды, впервые массово примененные еще в прошлогодней 12-дневной войне. Эксперты отмечают, что такие боеголовки обходят израильский комплекс «Праща Давида» и другие системы ПРО.

По данным издания, типичная иранская кассетная часть содержит от 20 до 30 суббоеприпасов, а крупные ракеты семейства «Хоррамшахр» способны нести до 80 элементов массой примерно от двух до пяти кг каждый. Они раскрываются на высотах порядка 7 тыс. метров и выше, рассеиваясь по площади до 27 км в поперечнике, что превращает одну цель в десятки малых и резко усложняет перехват.

Такая схема вынуждает обороняющихся опережать момент раскрытия боеголовки и перехватывать ракеты на среднем участке траектории с помощью дорогих и немногочисленных комплексов Arrow 3 и американских SM-3, THAAD и SM-6, тогда как Patriot и «Праща Давида» часто просто не успевают достать цель.

Отставной полковник армии США Дэвид Шэнк подчеркнул, что после отделения суббоеприпасов «вместо одной воздушной угрозы возникает множество», а попытка сбивать каждый элемент по отдельности делает обмен «стоимостью выстрела» заведомо невыгодным.

По словам Шэнка, еще прошлые моделирования подобных атак показывали необходимость десятков дивизионов Patriot, тогда как у США сейчас лишь 16, и даже с учетом союзников до таких масштабов далеко.

Это усиливает интерес к другой тактике – ударам по позициям и цепочкам снабжения противника до старта ракет, включая кибератаки и высокоточное оружие дальнего действия. Одновременно иранский опыт рассматривается как предупреждение для возможных будущих конфликтов, прежде всего в Тихом океане, где Китай и другие государства могут использовать кассетные боеголовки для ударов по крупным авиабазам и мегаполисам, перегружая ограниченные системы ПРО.

В середине марта Иран объявлял о самом мощном ракетном обстреле по территории Израиля, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет по заранее выбранным целям.

Пилот израильского самолета заснял в небе над Израилем момент выпуска тяжелой ракетой «Хоррамшахр-4» 80 боевых блоков с кассетной боевой частью.