Шри-Ланка договорилась о поставках нефти из России

Tекст: Вера Басилая

Министр транспорта, автомагистралей и городского развития Шри-Ланки Бимал Ратнаяке сообщил, что «наш приоритет сегодня – это энергетика», подчеркнув, что из-за конфликта между США и Ираном в стране возникли сложности с поставками энергии. Он отметил, что недавно Шри-Ланку посетили заместители министров энергетики и иностранных дел России, и на этих встречах была достигнута договоренность о поставках нефти, передает ТАСС.

По словам Ратнаяке, в настоящее время на уровне компаний ведется техническая работа и обсуждаются финансовые вопросы, связанные с проведением транзакций. Министр уточнил, что «на политическом уровне почти все сделано», и теперь стороны согласовывают детали между предприятиями.

Ратнаяке назвал поставки российских энергоресурсов «приоритетом номер один» для страны. Он также напомнил, что Шри-Ланка экспортирует в Россию значительные объемы чая, поэтому для поддержания взаимной торговли требуется эффективная логистическая система.

Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о проработке поставок нефти в Шри-Ланку на фоне кризиса на Ближнем Востоке.