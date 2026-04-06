В Белоруссии нашли новые массовые захоронения жертв геноцида

Tекст: Дмитрий Зубарев

Шикунец рассказал, что в ходе расследования дела о геноциде народа Белорусской ССР времен Великой Отечественной войны было установлено 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения мирных жителей и военнопленных, передает РИА «Новости». Он добавил, что более половины этих мест оказались массовыми захоронениями,.

В 134 из найденных точек уже проведены раскопки, подтверждающие имеющуюся информацию. По словам Шикунца, «мы обнаруживаем костные останки, в том числе детские. Там сразу видно, по элементам одежды, найденным бытовым предметам, игрушкам, что это – в основном гражданские, мирное население».

Данные о новых местах массового уничтожения и захоронения, а также о сожженных деревнях и лагерях смерти, вносятся на публичную кадастровую карту Белоруссии. Представитель Генпрокуратуры отметил, что значительное содействие в расследовании оказывают граждане, которые обращаются с информацией в органы прокуратуры, иногда это позволяет обнаружить ранее неизвестные места уничтожения и захоронения.

Генеральная прокуратура Белоруссии по итогам новых расследований и изучения архивов увеличила юридически подтвержденное число погибших в лагере смерти Тростенец до не менее 546 тыс. человек.

Генпрокуратура Белоруссии заявила, признавая коллаборационистов в годы войны более жестокими, чем фашисты.