Названо число трудоспособных людей с аутизмом в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Володина рассказала, что в России насчитывается примерно 850 тыс. трудоспособных людей с аутизмом, сообщает РИА «Новости». При этом 60% из них хотят и готовы работать, однако трудоустроены только 5%. Она пояснила, что работодатели часто не знают, как правильно взаимодействовать с такими сотрудниками, и опасаются, что это потребует особых усилий.

Володина отметила, что несколько лет назад вместе с единомышленниками она открыла первое в Москве инклюзивное кафе «Разные зерна». В первое время там приняли на работу 12 человек с аутизмом. По ее словам, такие сотрудники отличаются любовью к порядку и дисциплине, четко следуют инструкциям, а текучка в подобных кафе практически отсутствует.

По оценкам специалистов, в Москве около 20 тыс. заведений общественного питания и примерно столько же людей с аутизмом, готовых работать. Эксперт считает, что если каждое кафе или ресторан возьмет хотя бы одного такого сотрудника, проблему трудоустройства удастся во многом решить.

Володина также подчеркнула, что главная ценность сотрудников с аутизмом в их преданности работе, искренности и эмоциональной вовлеченности. По ее данным, в стране действует около шести инклюзивных кафе, в которых трудятся люди с аутизмом.

