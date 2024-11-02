Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.7 комментариев
Эксперты рассказали, во что обходится бизнесу отсутствие учета потребностей инвалидов
Эксперты рассказали, как бизнес в России может увеличить ежемесячную выручку на 5 млрд рублей
Российские компании могут увеличить выручку на 5 млрд рублей ежемесячно, внедряя инклюзивные практики, что позволит расширить круг потребителей, к таким выводам пришли эксперты на панельной сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Преимущества для всех: инклюзивная повестка в стратегии бизнеса».
Сессия прошла в рамках форума «Сообщество» Общественной палаты России. Эксперты заявили, что российский бизнес недополучает около 5 млрд рублей ежемесячно из-за отсутствия адаптации под потребности людей с инвалидностью. Такие данные представил на сессии председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и другие эксперты.
Внедрение инклюзивных практик позволяет не только расширить потребительскую базу, но и преодолеть дефицит кадров. Было отмечено, что две трети людей с инвалидностью способны самостоятельно пользоваться адаптированными услугами, и более половины из них посещают кафе и рестораны несколько раз в год, что подчеркивает важность создания доступной среды и услуг.
В рамках обсуждения развития сообщества «Открыто для всех», эксперты отметили, что более 1,4 тыс. компаний уже подключились к Национальному инклюзивному договору, стремясь создать доступную среду для людей с инвалидностью. Заместитель главы Минобрнауки Анна Брайнес упомянула, что в шести регионах России реализуется пилотный проект по постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью, а также разрабатывается концепция инклюзивного высшего образования к 2030 году.
Директор по развитию Everland Елена Мартынова, подчеркнула, что за последние шесть лет запрос бизнеса на инклюзию стал более экономически обоснованным. Многие компании внедряют системные программы по адаптации сервисов, обучают сотрудников и работают над доступностью цифровых каналов. В свою очередь, руководитель по социальной политике компании «Магнит» Мария Лудкова отметила, что инклюзивные практики способствуют улучшению клиентского сервиса и устойчивости в вопросах кадровой обеспеченности.
Также эксперты обсудили стратегии и успешные проекты в сфере инклюзии в бизнесе и социальных инициативах. Руководитель направления «Особенный банк для людей с инвалидностью» Сбербанка Виктория Кравцова рассказала о том, как банк адаптирует свои сервисы, чтобы помочь клиентам с ограниченными возможностями самостоятельно управлять финансами. Были разработаны специальные руководства и гайдлайны для бизнеса, стремящегося к социальной ответственности.
Представитель Московского метрополитена Жанна Ермолина отметила, что общественные организации, такие как Всероссийское общество глухих и Всероссийское общество инвалидов, сыграли важную роль в создании центра обеспечения мобильности пассажиров. Это сотрудничество помогает улучшать доступность транспортных услуг для людей с инвалидностью.
Участники сессии подчеркнули, что подобные инициативы способствуют развитию инклюзивного общества и повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Представители бизнеса, социальных предприятий и неправительственных организаций обменялись опытом и обсудили возможности для дальнейшего расширения инклюзивных практик.