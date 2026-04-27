Путин продлил срок полномочий заместителю главы МИД Галузину
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина.
«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 14 июня 2027 года заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Галузину Михаилу Юрьевичу», – говорится в документе, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году Владимир Путин продлевал полномочия Михаила Галузина до 14 июня 2026 года.
Также глава государства подписывал распоряжение о продлении полномочий заместителя министра иностранных дел Александра Грушко до 25 апреля 2027 года.